Galatasaray’dan Avrupa şampiyonluğu adımı! İki dünya yıldızı listede

CİMBOM VAZGEÇMİYOR İlk temaslarda Leroy Sane, Galatasaray'a sıcak bakmıştı. Ancak Bayern ile ilişkilerin düzelmesi sonrası sürecin yavaşladığı ifade edildi.

Şu ana kadar Sane'nin kulübüyle yeni bir sözleşmeye imza atmamış olması, Galatasaray'ın umutlarını yeniden tazeledi. Sarı-Kırmızılılar, transfer ihtimali için hazırlıklarını sürdürüyor.

MENAJERİYLE YENİDEN GÖRÜŞÜLDÜ Galatasaray yönetimi, birkaç gün önce Sane'nin menajeriyle yeniden iletişime geçti. Yapılan görüşmede, "Teklifimiz geçerliliğini koruyor ve detayları konuşmaya hazırız" mesajı iletildi.

YILLIK MAAŞI İÇİN SERVET Fanatik'in haberine göre, bonservissiz olarak transfer edilecek Sane için yıllık 9-10 milyon Euro maaş bütçesi ayrıldı. Ancak yıldız oyuncunun imza parası beklentisi henüz netlik kazanmadı.