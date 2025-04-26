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Galatasaray'dan Avrupa şampiyonluğu adımı! İki dünya yıldızı listede

Trendyol Süper Lig'in zirvesinde yer alan ve en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde yer alan Galatasaray, transfer konusunda da sağlam adımlar atıyor. Sarı kırmızılılar, dünya devinin iki yıldızına kancayı taktı. Temaslar başladı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :26 Nisan 2025 , 09:49 Güncelleme Tarihi :26 Nisan 2025 , 09:49
Galatasaray’dan Avrupa şampiyonluğu adımı! İki dünya yıldızı listede

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Son dönemde kadrosuna kattığı yıldızlarla dikkat çekmeyi başaran Galatasaray, gelecek sezon Avrupa'da da ses getirebilmek adına hazırlıklarını sürdürüyor.

Galatasaray’dan Avrupa şampiyonluğu adımı! İki dünya yıldızı listede

Beşinci yıldızın takılmasıyla birlikte kesenin ağzı da açılacak. Yönetim, birçok isimle temas halinde.

Galatasaray’dan Avrupa şampiyonluğu adımı! İki dünya yıldızı listede

Galatasaray, Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayarak beşinci yıldızı takmak amacında. Cimbom bir taraftan gelecek sezon mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi'ne de hazırlanıyor. Aslan, dünya devinin iki yıldızına kancayı attı.

Galatasaray’dan Avrupa şampiyonluğu adımı! İki dünya yıldızı listede

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda operasyonu sürdüren yönetim, en kısa sürede kadroyu takviyelemek amacında.

Galatasaray’dan Avrupa şampiyonluğu adımı! İki dünya yıldızı listede

İLK ADAY LEROY SANE

Leroy Sane, Bayern Münih ile kontrat görüşmelerinin netliğe kavuşmaması üzerine takımdan ayrılabilir. Alman yıldız, Galatasaray'ın transfer listesine ilk sıradan giriş yaptı.

Galatasaray’dan Avrupa şampiyonluğu adımı! İki dünya yıldızı listede

Bayern Münih'te sözleşmesi sona erecek olan Leroy Sane'nin geleceği büyük bir merak konusu haline geldi. Galatasaray'ın güçlü ilgisi, oyuncunun seçeneklerini genişletiyor.

Galatasaray’dan Avrupa şampiyonluğu adımı! İki dünya yıldızı listede

Alman devinde Sane ile yapılması beklenen yeni sözleşme konusunda henüz bir sonuç alınamadı. Bayern Münih yönetiminin Leroy Sane hakkında kesin bir karar vermediği bildirildi.

Galatasaray’dan Avrupa şampiyonluğu adımı! İki dünya yıldızı listede

Bir dönem Sane ile Bayern Münih arasındaki ilişkiler soğuk bir hal almıştı. Ancak taraflar arasındaki buzların erimesiyle birlikte yıldız futbolcu yeniden ilk 11'de kendine yer buldu.

Galatasaray’dan Avrupa şampiyonluğu adımı! İki dünya yıldızı listede

Sane, Bayern formasıyla önemli anlarda kritik gollere imza attı. Bu gelişmeler, oyuncu ile kulübü arasında yeni bir sözleşme ihtimalini gündeme taşıdı.

Galatasaray’dan Avrupa şampiyonluğu adımı! İki dünya yıldızı listede

Alman basını, Sane'nin maaşında fedakârlık yapmaya hazır olduğunu sık sık yazdı. Ancak bu fedakârlığa rağmen Bayern yönetimi henüz olumlu bir adım atmadı.

Galatasaray’dan Avrupa şampiyonluğu adımı! İki dünya yıldızı listede

BAYERN ARAYIŞTA

Bayern Münih'in, Sane yerine daha düşük maliyetli alternatifleri değerlendirdiği iddia edildi. Kulüp yönetiminin yeni arayışlara yöneldiği haberleri Almanya'da geniş yankı buldu.

Galatasaray’dan Avrupa şampiyonluğu adımı! İki dünya yıldızı listede

GALATASARAY TAKİPTE

Galatasaray, Leroy Sane transferinde ısrarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılı ekip, ara transfer döneminde başlayan temasların ardından yeniden devreye girdi.

Galatasaray’dan Avrupa şampiyonluğu adımı! İki dünya yıldızı listede

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi kadrosunda Sane'yi görmek isteyen Galatasaray, transfer için tüm şartları zorluyor. Kulüp, Alman yıldızın Bayern Münih ile kontrat yenileme sürecini yakından takip ediyor.

Galatasaray’dan Avrupa şampiyonluğu adımı! İki dünya yıldızı listede

CİMBOM VAZGEÇMİYOR

İlk temaslarda Leroy Sane, Galatasaray'a sıcak bakmıştı. Ancak Bayern ile ilişkilerin düzelmesi sonrası sürecin yavaşladığı ifade edildi.

Galatasaray’dan Avrupa şampiyonluğu adımı! İki dünya yıldızı listede

Şu ana kadar Sane'nin kulübüyle yeni bir sözleşmeye imza atmamış olması, Galatasaray'ın umutlarını yeniden tazeledi. Sarı-Kırmızılılar, transfer ihtimali için hazırlıklarını sürdürüyor.

Galatasaray’dan Avrupa şampiyonluğu adımı! İki dünya yıldızı listede

MENAJERİYLE YENİDEN GÖRÜŞÜLDÜ

Galatasaray yönetimi, birkaç gün önce Sane'nin menajeriyle yeniden iletişime geçti. Yapılan görüşmede, "Teklifimiz geçerliliğini koruyor ve detayları konuşmaya hazırız" mesajı iletildi.

Galatasaray’dan Avrupa şampiyonluğu adımı! İki dünya yıldızı listede

YILLIK MAAŞI İÇİN SERVET

Fanatik'in haberine göre, bonservissiz olarak transfer edilecek Sane için yıllık 9-10 milyon Euro maaş bütçesi ayrıldı. Ancak yıldız oyuncunun imza parası beklentisi henüz netlik kazanmadı.

Galatasaray’dan Avrupa şampiyonluğu adımı! İki dünya yıldızı listede

SACHA BOEY DA LİSTEDE

Sarı kırmızılılar Bayern'den gerçekleştireceği operasyonda Sacha Boey'u da listesinde tutuyor. Fransız sağ beki sattıktan sonra bu mevkide dikiş tutturamayan Cimbom, eski yıldızını alarak yola devam etmek amacında.

Galatasaray’dan Avrupa şampiyonluğu adımı! İki dünya yıldızı listede

AÇIKLAMA GELDİ

Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, Sacha Boey'un geleceğiyle ilgili çıkan haberler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Fransız futbolcunun Galatasaray'a geri döneceği yönündeki iddialara net bir cevap verdi.

Galatasaray’dan Avrupa şampiyonluğu adımı! İki dünya yıldızı listede

Max Eberl, Boey için çıkan Galatasaray iddialarını yalanladı. Deneyimli yönetici, bu konuda herhangi bir teklif almadıklarını belirtti.

Galatasaray’dan Avrupa şampiyonluğu adımı! İki dünya yıldızı listede

Eberl yaptığı açıklamada, Türkiye'den Sacha Boey için resmi bir teklif gelmediğini söyledi. Eberl, yaz aylarında tüm ihtimalleri sakin bir şekilde değerlendireceklerini de sözlerine ekledi.

Galatasaray’dan Avrupa şampiyonluğu adımı! İki dünya yıldızı listede

Bayern Münih'in sportif direktörü, transfer dönemi yaklaşırken spekülasyonlara kapıyı kapatmadı. Anck Eberl, Boey'un geleceği için acele etmeyeceklerini vurguladı.

Galatasaray’dan Avrupa şampiyonluğu adımı! İki dünya yıldızı listede

REKOR KIRMIŞTI

Galatasaray, Sacha Boey'u geçtiğimiz sezonun devre arasında 30 milyon euro bonservis bedeliyle Bayern Münih'e satmıştı. Bu satış, sarı-kırmızılı kulüp tarihinin en yüksek bonservis gelirlerinden biri olarak kayıtlara geçmişti.

Alman temsilcisi, genç futbolcuyu savunma hattını güçlendirmek amacıyla kadrosuna katmıştı. Ancak yıldız futbolcu beklentileri karşılayamadı.

Galatasaray’dan Avrupa şampiyonluğu adımı! İki dünya yıldızı listede

SAKATLIKLAR YAKTI

Bayern Münih'e transfer olduktan sonra Sacha Boey, ciddi sakatlık problemleri yaşadı. Bu süreçte istikrarlı bir şekilde forma şansı bulmakta zorlandı.

Galatasaray’dan Avrupa şampiyonluğu adımı! İki dünya yıldızı listede

24 yaşındaki futbolcu, Bayern Münih formasıyla sadece 16 resmi maçta görev alabildi. Sahada bulunduğu süre boyunca takımına 2 asistlik katkı sağlamayı başardı.

Galatasaray’dan Avrupa şampiyonluğu adımı! İki dünya yıldızı listede

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