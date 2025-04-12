Esenyurt’ta doğal gaz faciası! Patlamanın nedeni İSKİ çıktı! Yaralılar var! Evler büyük hasar aldı

Esenyurt'ta doğal gaz faciası yaşandı. (DHA)

2 İŞÇİ YARALANDI

Hafif yaralanan 2 İSKİ çalışanı hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, polis ekipleri de sokağı araç ve yaya geçişine kapattı.

PANİK İÇİNDE ÇIKTILAR

A Haber Muhabiri İslim İstanbullu olay yerinden son gelişmeleri aktardı. İstanbullu, patlama anında evlerinde bulunan vatandaşların panik ile çıktığını aktardı.

MAHALLE SAKİNLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Patlamada evi zarar gören bir vatandaş, "İSKİ burayı kazarken gaz kaçağını bildiği halde kazıya devam etti. Burada İSKİ 4-5 senedir çalışma yapıyor. Aynı yerde aynı şekilde ama bir türlü işini düzgün yapmadığından dolayı bu kaza meydana geldi. İlla birinin canına mal olacak yani. Biz bundan korkuyoruz. Artık illallah dedik." ifadelerini kullandı.

Mahallenin muhtarı ise "Buranın alt yapısında sorun olduğunu daha önce İSKİ'ye bildirdik. İmza toplayarak ifade ettik. Doğru yapılacağını ifade ettiler. Bu binanın bahçe katında sürekli bir tıkanıklık oluyordu. Ara ara hane sahibi beni arıyordu. Biz de bildiriyorduk. Problemi çözmeye çalışıyorduk. Bugün rögar tıkalı çalışma yapıyordu. Çalışma yaparken boruyu patlattılar. Hemen müdahale edildi can kaybı yaşanmadı." dedi.