İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Geçen hafta 1-0 öne geçmesine rağmen Fenerbahçe'ye 4-1 yenilerek Trendyol Süper Lig'deki son maçından puansız ayrılan Trabzonspor'da gözler bu kez Karadeniz derbisine çevrildi.

Mustafa Eskihellaç (AA) Teknik direktör Fatih Tekk, yeşil mavili ekibe karşı oynayacak kadrosunu büyük ölçüde netleştirdi. İlk 11'de bir de sürpriz var. Yeni transferin ilk defa forma şansı bulması bekleniyor.