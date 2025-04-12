Geçen hafta 1-0 öne geçmesine rağmen Fenerbahçe'ye 4-1 yenilerek Trendyol Süper Lig'deki son maçından puansız ayrılan Trabzonspor'da gözler bu kez Karadeniz derbisine çevrildi.
Geçen hafta 1-0 öne geçmesine rağmen Fenerbahçe'ye 4-1 yenilerek Trendyol Süper Lig'deki son maçından puansız ayrılan Trabzonspor'da gözler bu kez Karadeniz derbisine çevrildi.
Teknik direktör Fatih Tekk, yeşil mavili ekibe karşı oynayacak kadrosunu büyük ölçüde netleştirdi. İlk 11'de bir de sürpriz var. Yeni transferin ilk defa forma şansı bulması bekleniyor.
TRABZONSPOR ÖNDE
Trabzonspor ile Çaykur Rizespor arasında bugüne kadar oynanan 45 karşılaşmada, bordo-mavililer 27 kez galip gelerek üstünlüğünü korudu. Rizespor 9 maçta kazanan taraf olurken, 9 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
Bu müsabakalarda Trabzonspor 90 gol kaydederken, Rizespor 43 golle karşılık verdi. Ancak son dönemde galibiyet serisi yakalayan taraf Çaykur Rizespor oldu.
KUPADA FARKLI KAZANDI
Trabzonspor, rakibi karşısındaki son galibiyetini bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda aldı. Papara Park'ta oynanan mücadeleyi 5-2 kazanan bordo-mavililer, bu galibiyetle grubu lider tamamlayarak yarı finale yükseldi.
6-0'LIK TARİHİ GALİBİYET
İki takım arasındaki rekabette en farklı skorlarla kazanan taraf Trabzonspor oldu. 2015-2016 sezonunda sahasında Rizespor'u 6-0 mağlup eden Karadeniz ekibi, 2005-2006 sezonunda da deplasmanda rakibini 6-1 yenmeyi başardı.
LUNDSTRAM CEZALI
Trabzonspor'da İngiliz futbolcu John David Lundstram cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Bu kapsamda Fatih Tekke de orta sahada değişikliğe gitmek zorunda kaldı ve Mendy'nin de formsuzluğu sonrası yeni transfer Tim Jabol Folcarelli'nin ilk 11'de başlaması yüksek ihtimal olarak gözüküyor.
İşte Trabzonspor'un muhtemel 11'i
Uğurcan, Pedro, Mustafa, Savic, Batagov, Tim Jabol Folcarelli, Batista Mendy (Okay), Zubkov, Draguş (Vişça), Ozan, Banza