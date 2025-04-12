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Fatih Tekke'den sürpriz! Çaykur Rizespor maçı 11'ini belirledi

Trendyol Süper Lig'de zor günler geçiren Trabzonspor, 31. haftada Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Bordo mavililerde teknik direktör Fatih Tekke, Karadeniz derbisi öncesinde kadrosunu netleştirdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :12 Nisan 2025 , 17:48 Güncelleme Tarihi :12 Nisan 2025 , 18:21
Fatih Tekke’den sürpriz! Çaykur Rizespor maçı 11’ini belirledi

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Geçen hafta 1-0 öne geçmesine rağmen Fenerbahçe'ye 4-1 yenilerek Trendyol Süper Lig'deki son maçından puansız ayrılan Trabzonspor'da gözler bu kez Karadeniz derbisine çevrildi.

Mustafa Eskihellaç (AA)Mustafa Eskihellaç (AA)

Teknik direktör Fatih Tekk, yeşil mavili ekibe karşı oynayacak kadrosunu büyük ölçüde netleştirdi. İlk 11'de bir de sürpriz var. Yeni transferin ilk defa forma şansı bulması bekleniyor.

Denis Draguş (AA)Denis Draguş (AA)

TRABZONSPOR ÖNDE

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor arasında bugüne kadar oynanan 45 karşılaşmada, bordo-mavililer 27 kez galip gelerek üstünlüğünü korudu. Rizespor 9 maçta kazanan taraf olurken, 9 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Bu müsabakalarda Trabzonspor 90 gol kaydederken, Rizespor 43 golle karşılık verdi. Ancak son dönemde galibiyet serisi yakalayan taraf Çaykur Rizespor oldu.

Trabzonspor'da tek hedef 3 puan (AA)Trabzonspor'da tek hedef 3 puan (AA)

KUPADA FARKLI KAZANDI

Trabzonspor, rakibi karşısındaki son galibiyetini bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda aldı. Papara Park'ta oynanan mücadeleyi 5-2 kazanan bordo-mavililer, bu galibiyetle grubu lider tamamlayarak yarı finale yükseldi.

Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor'u 5-2 yenmişti (AA)Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor'u 5-2 yenmişti (AA)

6-0'LIK TARİHİ GALİBİYET

İki takım arasındaki rekabette en farklı skorlarla kazanan taraf Trabzonspor oldu. 2015-2016 sezonunda sahasında Rizespor'u 6-0 mağlup eden Karadeniz ekibi, 2005-2006 sezonunda da deplasmanda rakibini 6-1 yenmeyi başardı.

Okay Yokuşlu (İHA)Okay Yokuşlu (İHA)

LUNDSTRAM CEZALI

Trabzonspor'da İngiliz futbolcu John David Lundstram cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Bu kapsamda Fatih Tekke de orta sahada değişikliğe gitmek zorunda kaldı ve Mendy'nin de formsuzluğu sonrası yeni transfer Tim Jabol Folcarelli'nin ilk 11'de başlaması yüksek ihtimal olarak gözüküyor.

Trabzonspor son maçında Fenerbahçe'ye 4-1 yenildi (AA)Trabzonspor son maçında Fenerbahçe'ye 4-1 yenildi (AA)

İşte Trabzonspor'un muhtemel 11'i

Uğurcan, Pedro, Mustafa, Savic, Batagov, Tim Jabol Folcarelli, Batista Mendy (Okay), Zubkov, Draguş (Vişça), Ozan, Banza

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