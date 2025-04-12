İşte Ekrem İmamoğlu mağdurları! 3 intihar! Tehdit, mobbing ne ararsan var

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2009'da başladığı siyasi hayatına Beylikdüzü İlçe Başkanlığı, Belediye Başkanlığı ve İBB Başkanlığı ile devam etti. Ancak her aşamada adı akıl sınırlarını zorlayan usulsüzlüklerle ve yolsuzluklarla anıldı. Geride, amcası başta olmak üzere birçok sır ölüm ve mağduriyet bıraktı.
İmamoğlu bu mağduriyetlerinin ardından Beylikdüzü Belediyesi'nden gelen tecrübesiyle İBB'de işe gözü kara bir şekilde başladı. Oradan getirdiği ekibiyle kısa sürede sistemi oturttu. O ekibin içinde Murat Ongun, Fatih Keleş, Ali Nuhoğlu, Ertan Yıldız ve Tuncay Yılmaz bulunuyordu.
"160 BİN LİRA İÇİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDULAR"
Bu isimlerden ilki İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde, 'Zimmetine para geçirmek' suçlamasıyla karşı karşıya kalan belediye veznedarı Yaşar Uçar. Uçar, mobbing ve baskılara dayanamayarak 29 Ocak 2019'da intihar etti. Eşinin yaşadığı psikolojik baskıyı Takvim.com.tr'ye anlatan Arzu Uçar, "160 bin lira için eşimin ölümüne neden olanlar bunun hesabını verecek. İçim soğusun istiyorum. Bilirkişi raporlarında da tespit edildiği üzere bilgisayarlara uzaktan erişim var. Eşim zaman zaman bilgisayarlarda donma ve ekranda kararmalar olduğunu söylüyordu. Dolayısıyla bu, bilirkişi raporunda da söylediği gibi Yaşar Uçar'ı suçlu duruma getirmiyor" dedi.
"EŞİME BASKI YAPILDI"
Eşinin kullandığı bilgisayara uzaktan bağlantı kurulabildiğini ve bilgisayarın hard diskinin elektrik verilerek tahrip edildiğini kaydeden Arzu Uçar, "Belirli kurumlarda hard diskin kurtarılabileceği söyleniyor fakat bilgisayar belediyeye teslim ediliyor ve belediye daha çok kullanılamaz hale getiriyor. Kesinlikle delil karartma var. Yüzlerce bilgisayarın olduğu bir yerde nasıl bir olaya karışan bilgisayarın hard diski zarar görüyor. Daha ne gibi makbuzlar iptal edildi de neler kapatılmaya çalışıldı? Neden olay savcılığa yansıdığı halde eşime böyle bir mobbing uygulandı. '13 yılla, 15 yılla yargılanırsın', 'Maaşına bloke konulur', 'Emekliliğin yanar' denilerek suçlamaları kabul etmesi istendi. 'Bunu kabul et yoksa emekliliğin yanacak' dediler. Çünkü dosyayı savcılıktan geri almak istiyorlardı; itiraf etti kabul etti, kapandı diyerek. Çünkü dosya kapanmazsa bilgisayarlar alındığı zaman altından başka şeyler de çıkacaktır. Eşime inanılmaz bir baskı yapıldı" diye konuştu.
Arzu Uçar, konuşmasının devamında şunları söyledi:
"Ben zamanında Ekrem İmamoğlu'na inanmış bir kişiydim. Bu yanlıştan döndüm. Ben Türkiye adına seviniyorum. Türkiye büyük bir beladan kurtuluyor bence. Beni çok yargılayan olacaktır ama ileride anlayacaklar. Ben bu süreçte anladım. Ben böyle bir şey yaşadım diye anlamadım. Ben bu süreçte gördüğüm bilgi ve belgelere dayanarak bunları söylüyorum.
NOT BIRAKARAK İNTİHAR ETTİ
Yaşar Uçar'ın ardından tapusunu alamayan kooperatif mağduru Hikmet Kışla'nın da intihar ettiği öğrenildi. 1993'te Gülseren Yapı Konut Kooperatifi kuran hak sahipleri, belediyeden ruhsat alarak 23 dönüm arsa üzerine 16 apartman inşa etti. Tapu almak için müracaat eden hak sahipleri, arazinin tapusunun imar düzenlemesi ile Beylikdüzü Belediyesi üzerine kaydedildiğini öğrendi. İmamoğlu ile görüşen kooperatif yetkilileri bir sonuç alamadı. Hak sahiplerinden Hikmet Kışla, İmamoğlu'ndan "Sizin burada hakkınız yok" cevabını alınca bunalıma girdi. Kışla, "Suçlu İmamoğlu" yazılı not bırakarak intihar etti.
AMCASI DA İNTİHAR ETTİ
Sabah'ın haberine göre; İmamoğlu'nun mağdurlarından biri de bizzat amcası Ali İmamoğlu oldu. İddiaya göre, Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ile kardeşi Ali İmamoğlu'nun ortak olduğu İmamoğlu İnşaat ile eski ortaklıktan kalan tüm borçlar amca Ali İmamoğlu'na havale edildi. Gelirin ve malların bölünmesinden rahatsız olan Ekrem İmamoğlu, amcasını ortaklıktan çıkardı. Ali İmamoğlu, borçları ödeyemediği için 2012'de intihar etti.
2 AY SONRA ŞÜPHELİ ÖLÜM
İmamoğlu'nun Beylikdüzü'ne belediye başkanı olduktan sonra ilçede gerçekleşen usulsüzlükleri ve sahte diplomasını hemen her gün yayın danışmanı olarak görev yaptığı Bizim Bakış gazetesindeki köşesine taşıyan gazeteci Telat Çabuk, 2016'da baba Hasan İmamoğlu tarafından telefonla tehdit edildi. Baba İmamoğlu, Çabuk'u "Ekrem'i niye yazıyorsun" diye tehdit etti. Bu tehditler, Çabuk'un son yazısına da yansıdı. Çabuk 2 ay sonra hayatını kaybetti.
ADNAN SULAR YOLSUZLUĞU SORDU, DARP EDİLDİ
İmamoğlu'nun 2017'de katıldığı site toplantısında BEYAŞ A.Ş.'de yaşanan yolsuzluğu soran gazeteci Adnan Sular da darp edildi. Soru sormasının ardından İmamoğlu'dan alakasız bir şekilde sert bir karşılık alan Sular'a İmamoğlu'nun korumaları tarafından fiziki saldırı gerçekleştirildi.
ARSASI 'HEDİYE' İSTENDİ! MEKANI YIKTIRILDI
İmamoğlu'nun mağdur ettiği isimlerden biri de Beylikdüzülü 'Balıkçı Kenan' lakaplı Kenan Balcı oldu. Kenan Balcı, Ekrem İmamoğlu ve Murat Çalık'la 2018'de üçlü görüşme yaptı. Kenan Balcı, belediyenin işgalci olduğu arsalarını Ekrem İmamoğlu'nun kendisinden 'hediye' olarak talep ettiğini öne sürdü. Balcı, İmamoğlu'nun bu talebini reddedince zabıtalar tarafından mekânları yıktırıldı.