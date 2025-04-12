İşte Ekrem İmamoğlu mağdurları! 3 intihar! Tehdit, mobbing ne ararsan var

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2009'da başladığı siyasi hayatına Beylikdüzü İlçe Başkanlığı, Belediye Başkanlığı ve İBB Başkanlığı ile devam etti. Ancak her aşamada adı akıl sınırlarını zorlayan usulsüzlüklerle ve yolsuzluklarla anıldı. Geride, amcası başta olmak üzere birçok sır ölüm ve mağduriyet bıraktı.

İmamoğlu bu mağduriyetlerinin ardından Beylikdüzü Belediyesi'nden gelen tecrübesiyle İBB'de işe gözü kara bir şekilde başladı. Oradan getirdiği ekibiyle kısa sürede sistemi oturttu. O ekibin içinde Murat Ongun, Fatih Keleş, Ali Nuhoğlu, Ertan Yıldız ve Tuncay Yılmaz bulunuyordu.

Peki, İmamoğlu ve ekibinin mağduriyet yaşattığı isimler kim? İşte o isimler ve hikayeleri...

"160 BİN LİRA İÇİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDULAR" Bu isimlerden ilki İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde, 'Zimmetine para geçirmek' suçlamasıyla karşı karşıya kalan belediye veznedarı Yaşar Uçar. Uçar, mobbing ve baskılara dayanamayarak 29 Ocak 2019'da intihar etti. Eşinin yaşadığı psikolojik baskıyı Takvim.com.tr'ye anlatan Arzu Uçar, "160 bin lira için eşimin ölümüne neden olanlar bunun hesabını verecek. İçim soğusun istiyorum. Bilirkişi raporlarında da tespit edildiği üzere bilgisayarlara uzaktan erişim var. Eşim zaman zaman bilgisayarlarda donma ve ekranda kararmalar olduğunu söylüyordu. Dolayısıyla bu, bilirkişi raporunda da söylediği gibi Yaşar Uçar'ı suçlu duruma getirmiyor" dedi.