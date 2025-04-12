Fenerbahçe’de gizemli hisse satışı: Ali koç yönetiminin cevap vermesi gereken sorular!

Kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Fenerbahçe , Futbol A.Ş.'deki yüzde 4.80'lik hissesini yabancı bir yatırımcıya iskontolu fiyatla sattı ancak yatırımcının kimliği açıklanmadı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç (AA, Takvim.com.tr Arşiv)

Yapılan açıklama ile Ali Koç yönetimi, bu satıştan elde edilen 553 milyon TL'nin Bankalar Birliği borcunun bir kısmını kapatmak için kullanılacağını duyurdu.

KİM BU ALICI?

Ancak yüzde 5 sınırının altında kalınarak alıcının kamuoyuna açıklama zorunluluğundan kaçılması ve satışın daha yüksek fiyattan yapılabileceği bir dönemde gerçekleşmemesi ciddi soru işaretlerine yol açtı.

Fenerbahçe Kulübü, Futbol AŞ'de sahip olduğu yüzde 4,80'lik hisseyi temsil eden 12 milyon adet B Grubu payın, hisse başına 46,10 liraya satıldığını açıkladı (AA, Takvim.com.tr Arşiv)

Taraftar ve kamuoyu, "Fenerbahçe gizemli ortağa ne vaat etti?" sorusuna yanıt ararken Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör konuya ilişkin önemli bir yazı kaleme alarak Ali Koç yönetimine 5 soru yöneltti.

Güngör'ün yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"Dün sabah Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) Fenerbahçe Spor Kulübü'nden bir bildirim düştü. Sarı lacivertli kulüp, Futbol A.Ş.'deki sahip olduğu hisselerin yüzde 4.80'ini yabancı bir yatırımcıya sattığını bildirdi. Satış sonrası kulübün şirketteki pay oranı yüzde 62.27'ye geriledi. Açıklama aynen şöyle: