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Fenerbahçe'de gizemli hisse satışı: Ali koç yönetiminin cevap vermesi gereken sorular!

Borsa İstanbul’da yapılan sürpriz hisse satışı Fenerbahçe camiasında büyük soru işaretlerine yol açtı. Kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Fenerbahçe Spor Kulübü, Futbol A.Ş.'deki yüzde 4.80'lik hissesini "yabancı bir kurumsal yatırımcıya" sattı. Ancak bu yatırımcının kimliği kamuoyuyla paylaşılmadı. Üstelik satışın, hisse kapanış fiyatının altında yapılması ve zamanlaması oldukça dikkat çekici. Konuyu köşesine taşıyan Sabah Yazarı Dilek Güngör satıştalki çelişkileri anlatarak Fenerbahçe yönetimine 5 soru yöneltti.

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Giriş Tarihi :12 Nisan 2025 , 09:17 Güncelleme Tarihi :12 Nisan 2025 , 09:32
Fenerbahçe’de gizemli hisse satışı: Ali koç yönetiminin cevap vermesi gereken sorular!

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Fenerbahçe, Futbol A.Ş.'deki yüzde 4.80'lik hissesini yabancı bir yatırımcıya iskontolu fiyatla sattı ancak yatırımcının kimliği açıklanmadı.

Kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Futbol A.Ş.'de sahip olduğu ve çıkarılmış sermayenin %4,80'ini temsil eden 12.000.000 adet B Grubu pay, hisse başı 46,10 TL fiyatla yabancı kurumsal bir yatırımcıya özel emir yoluyla satıldı. Gerçekleştirilen bu işlem, kulübümüzün finansal yapısını güçlendirme ve sürdürülebilir büyüme stratejileri çerçevesinde planlanmış olup, kulübümüzün Fenerbahçe Futbol AŞ'deki pay oranı bu satış sonrası yüzde 62,27 olmuştur. Kulübümüz, hisse satışından elde ettiği gelirle, Türkiye Bankalar Birliği anlaşmasından kaynaklanan borçların kapatılması yolunda önemli bir adım atmış olup, her zaman olduğu gibi bu süreçte de şeffaflık ilkesinden ödün vermeksizin, yatırımcılarına ve camiamıza bilgi sunmaya devam edecektir."

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç (AA, Takvim.com.tr Arşiv)Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç (AA, Takvim.com.tr Arşiv)

Yapılan açıklama ile Ali Koç yönetimi, bu satıştan elde edilen 553 milyon TL'nin Bankalar Birliği borcunun bir kısmını kapatmak için kullanılacağını duyurdu.

KİM BU ALICI?
Ancak yüzde 5 sınırının altında kalınarak alıcının kamuoyuna açıklama zorunluluğundan kaçılması ve satışın daha yüksek fiyattan yapılabileceği bir dönemde gerçekleşmemesi ciddi soru işaretlerine yol açtı.

Fenerbahçe Kulübü, Futbol AŞ'de sahip olduğu yüzde 4,80'lik hisseyi temsil eden 12 milyon adet B Grubu payın, hisse başına 46,10 liraya satıldığını açıkladı (AA, Takvim.com.tr Arşiv)Fenerbahçe Kulübü, Futbol AŞ'de sahip olduğu yüzde 4,80'lik hisseyi temsil eden 12 milyon adet B Grubu payın, hisse başına 46,10 liraya satıldığını açıkladı (AA, Takvim.com.tr Arşiv)

Taraftar ve kamuoyu, "Fenerbahçe gizemli ortağa ne vaat etti?" sorusuna yanıt ararken Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör konuya ilişkin önemli bir yazı kaleme alarak Ali Koç yönetimine 5 soru yöneltti.

Güngör'ün yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"Dün sabah Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) Fenerbahçe Spor Kulübü'nden bir bildirim düştü. Sarı lacivertli kulüp, Futbol A.Ş.'deki sahip olduğu hisselerin yüzde 4.80'ini yabancı bir yatırımcıya sattığını bildirdi. Satış sonrası kulübün şirketteki pay oranı yüzde 62.27'ye geriledi. Açıklama aynen şöyle:

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç (AA, Takvim.com.tr Arşiv)Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç (AA, Takvim.com.tr Arşiv)

"Fenerbahçe Spor Kulübü, Fenerbahçe Futbol A.Ş.'de sahip olduğu ve çıkarılmış sermayenin yüzde 4.80'ini temsil eden 12.000.000 adet B Grubu payın satışını yabancı bir kurumsal yatırımcıya, özel emirle gerçekleştirmiştir. Pay satış fiyatı 46.10 TL'dir."

Kulüp ise "Kulübümüz, hisse satışından elde ettiği gelirle, Bankalar Birliği anlaşmasından kaynaklanan borçların kapatılması yolunda önemli bir adım atmış olup, her zaman olduğu gibi bu süreçte de şeffaflık ilkesinden ödün vermeksizin, yatırımcılarına ve camiamıza bilgi sunmaya devam edecektir" diyerek konuyu anlatmaya çalıştı.

İSKONTOLU SATIŞ
12 milyon adet hissenin satıldığı gün kulübün hisse kapanış fiyatı 48.24 TL. Yani yüzde 4.5'e yakın iskontolu satış… Merak ediyorum, yabancı yatırımcının borsada tarihinin en büyük satışını yaptığı şu günlerde, hiç temettü dağıtmayan, şampiyon olamazsa hisse değeri 40 TL'nin altına düşme potansiyeli olan kulübün hissesini kim alır? Yönetimde Başkan Ali Koç dışında birkaç kişinin bilebildiği bu 'yabancıya' (!) satış yapılırken neyi pazarladılar acaba? Öyle ya… Borsada hikayesi olan endeksin lokomotif şirketleri bile son dönemde yabancı alıcı bulamazken…
Bunu geçtim…

'Gizemli yabancı'nın açıklanmaması için de her yol denenmiş… Hisse satışını kulüp yüzde 4.80'de bırakmış… Tabii, yüzde 5'in üstünde satış yapsa kamuoyuna yeni hissedarın adını açıklamak zorunda… Belki pazartesi takasta Fenerbahçe'nin 'gizemli' ortağıyla tanışabiliriz? Ama bildiğim kadarıyla alıcı fon ve takası da yabancı bir bankada…

Fenerbahçe Kulübü, Futbol AŞ'de sahip olduğu yüzde 4,80'lik hisseyi temsil eden 12 milyon adet B Grubu payın, hisse başına 46,10 liraya satıldığını açıkladı (AA, Takvim.com.tr Arşiv)Fenerbahçe Kulübü, Futbol AŞ'de sahip olduğu yüzde 4,80'lik hisseyi temsil eden 12 milyon adet B Grubu payın, hisse başına 46,10 liraya satıldığını açıkladı (AA, Takvim.com.tr Arşiv)

KOÇ YÖNETİMİNE 5 SORU
Neyse şimdi gelelim soru işaretlerine… Fenerbahçe Yönetimi'nin bunları kamuoyuna açıklaması gerekiyor.

Bu satış için neden piyasaya çıkmadınız? Daha iyi fiyat verecek bir alıcı bulamaz mıydınız?

Hisse değerini neye göre tespit ettiniz?

Hisse satışını % 4.80'de tutup, kulübün yeni ortağını kamuoyundan gizlemeyi neden amaçladınız?

Kulüp hisselerinin satış değeri 553.2 milyon lira. Fenerbahçe Kulübü'nün borcu 12 milyar TL'nin üzerinde. Bir futbolcunun bonservis bedeli kadar bile olmayan bu para neye merhem olacak?

Satış planı varsa neden 1 ay önce hisse değeri 60 TL olduğunda bu satış yapılmadı?"

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