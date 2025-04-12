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Suriye Cumhurbaşkanı Şara’dan Başkan Erdoğan’a özel teşekkür! Antalya Diplomasi Forumu’na övgü

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara Antalya Diplomasi Forumu’nun ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a ilgi ve misafirperverliği için teşekkür etti. Antalya Diplomasi Forumu’na katılmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Şara, “Bu katılım, Suriye Arap Cumhuriyeti’nin, çatışmaların çözümünde, bölgemizde ve dünyada barış ile istikrarın güçlendirilmesinde diyalog ve diplomasinin en etkili yol olduğuna dair derin inancından kaynaklanmaktadır” ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi :12 Nisan 2025 , 12:06 Güncelleme Tarihi :12 Nisan 2025 , 12:22
Suriye Cumhurbaşkanı Şara’dan Başkan Erdoğan’a özel teşekkür! Antalya Diplomasi Forumu’na övgü

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Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Antalya Diplomasi Forumu'na katılmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a övgü yağdırdı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AASuriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AA

"BARIŞ VE İSTİKRARIN GÜÇLENDİRİLMESİNDE EN ETKİLİ YOL"

Şara, "Bu katılım, Suriye Arap Cumhuriyeti'nin, çatışmaların çözümünde, bölgemizde ve dünyada barış ile istikrarın güçlendirilmesinde diyalog ve diplomasinin en etkili yol olduğuna dair derin inancından kaynaklanmaktadır." dedi.

Başkan Erdoğan Ahmed Şara ile Antalya’da görüştü… Suriye için istikrar ve refah vurgusuBaşkan Erdoğan Ahmed Şara ile Antalya’da görüştü… Suriye için istikrar ve refah vurgusu
Başkan Erdoğan Ahmed Şara ile Antalya'da görüştü… Suriye için istikrar ve refah vurgusu

ANTALYA DİPLOMASİ FORUMU'NA ÖVGÜ

Şara, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, dördüncüsü "Bölünmüş Bir Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek" temasıyla Antalya'da düzenlenen foruma katılmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygının önemine vurgu yapan Şara, forumun aynı zamanda bu ilkenin teyit edilmesi açısından da anlamlı olduğunu belirtti.

4. Antalya Diplomasi Forumu (ADF2025), Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Forumun resmi açılış törenine katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara ile sohbet etti, AA4. Antalya Diplomasi Forumu (ADF2025), Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Forumun resmi açılış törenine katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara ile sohbet etti, AA

Şara, "Bu katılım, Suriye Arap Cumhuriyeti'nin, çatışmaların çözümünde, bölgemizde ve dünyada barış ile istikrarın güçlendirilmesinde diyalog ve diplomasinin en etkili yol olduğuna dair derin inancından kaynaklanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Forum kapsamında birçok ülkenin cumhurbaşkanları ve liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirdiğini kaydeden Şara, bu görüşmelerde ikili ilişkilerin güçlendirilmesi, iş birliği alanlarının genişletilmesi ve ortak ilgi alanlarında koordinasyon sağlanmasına yönelik adımların ele alındığını aktardı.

Şara, bu adımların halkların çıkarlarına hizmet ettiğini ve hem bölgede hem de dünyada güvenlik ile istikrarın güçlendirilmesini hedeflediğini söyledi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, AASuriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, AA

BAŞKAN ERDOĞAN'A ÖZEL TEŞEKKÜR

Şara, açıklamasının sonunda, "kardeşim" diye hitap ettiği Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a gösterdiği nazik ilgi ve misafirperverliği için teşekkür etti.

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