Papa’nın cenaze törenine damga vuran 3 isim! Ağzında sakız, üzerinde mavi takım…

Vatikan'da Papa Franciscus için düzenlenen cenaze törenine katılan dünya liderleri gündeme damga vurdu.
VATİKAN'A LİDER AKINI
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei gibi pek çok lider katıldı.
TRUMP VE ZELENSKİY TÖRENE DAMGA VURDU
Cenaze töreninde gündeme damga vuran iki isim ise Trump ve Zelenskiy oldu.
İki lider şubat ayında Beyaz Saray'daki kavgalarının ardından ilk kez bir araya geldi ve yaklaşık 15 dakikalık bir toplantı yaptı. Fakat cenaze töreninde gündeme damga vurmalarının tek sebebi bu değil.
KURALI BOZAN 3 İSİM
Papa'nın cenaze törenine katılan herkesten siyah takım giymeleri bekleniyordu. Bu kuralı ise sadece 3 isim bozdu.
Trump'ın tören sırasında sakız çiğnediği fark edildi. Uzak mesafelerden de seçilen mavi takım elbisesi ve ağzındaki sakız ile Trump, saygısızlıkla suçlandı.
Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin de kravat takmayarak kuralları çiğnediği görüldü.
Kurallara uymayan bir diğer isim ise ABD'nin eski Başkanı Joe Biden oldu. Siyah takım elbise giyen ve kravat takan Biden'ın ise kravat rengi sınıfta kaldı. Biden'ın mavi bir kravat taktığı görüldü.