Papa’nın cenaze törenine damga vuran 3 isim! Ağzında sakız, üzerinde mavi takım…

Vatikan 'da Papa Franciscus için düzenlenen cenaze törenine katılan dünya liderleri gündeme damga vurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei gibi pek çok lider katıldı.

TRUMP VE ZELENSKİY TÖRENE DAMGA VURDU

Cenaze töreninde gündeme damga vuran iki isim ise Trump ve Zelenskiy oldu.

İki lider şubat ayında Beyaz Saray'daki kavgalarının ardından ilk kez bir araya geldi ve yaklaşık 15 dakikalık bir toplantı yaptı. Fakat cenaze töreninde gündeme damga vurmalarının tek sebebi bu değil.