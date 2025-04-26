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Papa’nın cenaze törenine damga vuran 3 isim! Ağzında sakız, üzerinde mavi takım…

Papa Franciscus, Vatikan'da düzenlenen cenaze töreninin ardından Roma'ya defnedildi. Papa'nın cenaze törenine çok sayıda dünya lideri katılırken 3 isim ise gündeme damga vurdu. Vatikan'ın cenaze töreni için belirlediği kuralları hiçe sayan üç liderden birinin ise sakız çiğnediği görüldü. İşte Papa Franciscus'un cenaze töreninden gündeme damga vuran kareler...

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Giriş Tarihi :26 Nisan 2025 , 16:55 Güncelleme Tarihi :26 Nisan 2025 , 17:14
Papa’nın cenaze törenine damga vuran 3 isim! Ağzında sakız, üzerinde mavi takım…

Vatikan'da Papa Franciscus için düzenlenen cenaze törenine katılan dünya liderleri gündeme damga vurdu.

Papa’nın cenaze törenine damga vuran 3 isim! Ağzında sakız, üzerinde mavi takım…

VATİKAN'A LİDER AKINI

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei gibi pek çok lider katıldı.

Liderler Papa Franciscus'un cenaze töreninde!

Papa’nın cenaze törenine damga vuran 3 isim! Ağzında sakız, üzerinde mavi takım…

TRUMP VE ZELENSKİY TÖRENE DAMGA VURDU

Cenaze töreninde gündeme damga vuran iki isim ise Trump ve Zelenskiy oldu.

İki lider şubat ayında Beyaz Saray'daki kavgalarının ardından ilk kez bir araya geldi ve yaklaşık 15 dakikalık bir toplantı yaptı. Fakat cenaze töreninde gündeme damga vurmalarının tek sebebi bu değil.

Trump ve Zelenskiy tarihi kavganın ardından ilk kez bir arada!

Trump ve Zelenskiy tarihi kavganın ardından ilk kez bir arada! Vatikan’da Papa’nın cenaze töreni arasında toplantı

Papa’nın cenaze törenine damga vuran 3 isim! Ağzında sakız, üzerinde mavi takım…

KURALI BOZAN 3 İSİM

Papa'nın cenaze törenine katılan herkesten siyah takım giymeleri bekleniyordu. Bu kuralı ise sadece 3 isim bozdu.

Papa’nın cenaze törenine damga vuran 3 isim! Ağzında sakız, üzerinde mavi takım…

AĞZINDA SAKIZ, ÜZERİNDE MAVİ TAKIM

ABD Başkanı Donald Trump üzerinde mavi takım elbise ile en çok dikkat çeken isim oldu.

Papa’nın cenaze törenine damga vuran 3 isim! Ağzında sakız, üzerinde mavi takım…

Trump'ın tören sırasında sakız çiğnediği fark edildi. Uzak mesafelerden de seçilen mavi takım elbisesi ve ağzındaki sakız ile Trump, saygısızlıkla suçlandı.

Papa’nın cenaze törenine damga vuran 3 isim! Ağzında sakız, üzerinde mavi takım…

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin de kravat takmayarak kuralları çiğnediği görüldü.

Papa’nın cenaze törenine damga vuran 3 isim! Ağzında sakız, üzerinde mavi takım…

Kurallara uymayan bir diğer isim ise ABD'nin eski Başkanı Joe Biden oldu. Siyah takım elbise giyen ve kravat takan Biden'ın ise kravat rengi sınıfta kaldı. Biden'ın mavi bir kravat taktığı görüldü.

Papa’nın cenaze törenine damga vuran 3 isim! Ağzında sakız, üzerinde mavi takım…

Papa'nın cenaze töreninden kareler...

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni

Papa’nın cenaze törenine damga vuran 3 isim! Ağzında sakız, üzerinde mavi takım…

Papa'nın cenaze töreninden kareler...

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei

Papa’nın cenaze törenine damga vuran 3 isim! Ağzında sakız, üzerinde mavi takım…

Papa'nın cenaze töreninden kareler...

Papa’nın cenaze törenine damga vuran 3 isim! Ağzında sakız, üzerinde mavi takım…

Papa'nın cenaze töreninden kareler...

Papa’nın cenaze törenine damga vuran 3 isim! Ağzında sakız, üzerinde mavi takım…

Papa'nın cenaze töreninden kareler...

Papa’nın cenaze törenine damga vuran 3 isim! Ağzında sakız, üzerinde mavi takım…

Papa'nın cenaze töreninden kareler...

CANLI | Papa Franciscus’un cenazesi omuzlarda taşındı! Trumptan tabutun başında poz