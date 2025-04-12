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Beşiktaş'ın Başakşehir maçı ilk 11'i belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında heyecan devam ediyor. Galatasaray derbisinden zaferle ayrılan Beşiktaş, kupada Göztepe'ye elenip Kasımpaşa ile de deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı. Siyah beyazlılar evinde Başakşehir'i ağırlıyor. Kartal taraftarı önünde kazanarak Avrupa kupaları için önemli bir adım atmak amacında. Ole Gunnar Solskjaer kararını verdi ve ev sahibi ekibin ilk 11'i belli oldu. Beşiktaş - Başakşehir maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :12 Nisan 2025 , 17:53 Güncelleme Tarihi :12 Nisan 2025 , 17:55
Beşiktaş’ın Başakşehir maçı ilk 11’i belli oldu

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir'i konuk ediyor.

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Beşiktaş - Başakşehir maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Gedson Fernandes (AA)Gedson Fernandes (AA)

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇININ İLK 11'LERİ

BEŞİKTAŞ: Mert, Svensson, Paulista, Masuaku, Rashica, Chamberlain, Salih, Muçi, Gedson, Rafa Silva, Mustafa Hekimoğlu.

RAMS BAŞAKŞEHİR: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Ba, Operi, Berat, Brnic, Kemen, Crespo, Yusuf, Piatek.

Rafa Silva (İHA)Rafa Silva (İHA)

Sezon boyunca istikrarsız sonuçlar alan siyah-beyazlı ekip, 28 maçta 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 48 puanla 4. sırada bulunuyor. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşayan Beşiktaş, Başakşehir karşısında kazanarak bu tabloya son vermek istiyor.

Üçüncü sıradaki Reeder Samsunspor'un 3 puan gerisinde olan ve 1 maçı eksik olan Kartal, Avrupa kupaları hedefini sürdürmek adına kritik bir karşılaşmada mücadele veriyor.

Mustafa Erhan Hekimoğlu (AA)Mustafa Erhan Hekimoğlu (AA)

SAVUNMADA EKSİKLER VAR

Siyah-beyazlı ekipte savunma hattında büyük sıkıntılar yaşanıyor. Takımda stoper oynayabilecek 5 isimden sadece Gabriel Paulista görev yapabiliyor. Necip Uysal, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu sakatlıkları; Tayyip Talha Sanuç ise cezası nedeniyle kadroda yer almıyor.

Ciro Immobile (İHA)Ciro Immobile (İHA)

YILDIZLAR SINIRDA

Beşiktaş'ta Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Arthur Masuaku ve Ciro Immobile sarı kart ceza sınırında. Bu oyuncular kart görmeleri durumunda Göztepe deplasmanında forma giyemeyecek.

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