Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir'i konuk ediyor.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir'i konuk ediyor.
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Beşiktaş - Başakşehir maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇININ İLK 11'LERİ
BEŞİKTAŞ: Mert, Svensson, Paulista, Masuaku, Rashica, Chamberlain, Salih, Muçi, Gedson, Rafa Silva, Mustafa Hekimoğlu.
RAMS BAŞAKŞEHİR: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Ba, Operi, Berat, Brnic, Kemen, Crespo, Yusuf, Piatek.
Sezon boyunca istikrarsız sonuçlar alan siyah-beyazlı ekip, 28 maçta 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 48 puanla 4. sırada bulunuyor. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşayan Beşiktaş, Başakşehir karşısında kazanarak bu tabloya son vermek istiyor.
Üçüncü sıradaki Reeder Samsunspor'un 3 puan gerisinde olan ve 1 maçı eksik olan Kartal, Avrupa kupaları hedefini sürdürmek adına kritik bir karşılaşmada mücadele veriyor.
SAVUNMADA EKSİKLER VAR
Siyah-beyazlı ekipte savunma hattında büyük sıkıntılar yaşanıyor. Takımda stoper oynayabilecek 5 isimden sadece Gabriel Paulista görev yapabiliyor. Necip Uysal, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu sakatlıkları; Tayyip Talha Sanuç ise cezası nedeniyle kadroda yer almıyor.
YILDIZLAR SINIRDA
Beşiktaş'ta Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Arthur Masuaku ve Ciro Immobile sarı kart ceza sınırında. Bu oyuncular kart görmeleri durumunda Göztepe deplasmanında forma giyemeyecek.