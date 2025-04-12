Rafa Silva (İHA)

Sezon boyunca istikrarsız sonuçlar alan siyah-beyazlı ekip, 28 maçta 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 48 puanla 4. sırada bulunuyor. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşayan Beşiktaş, Başakşehir karşısında kazanarak bu tabloya son vermek istiyor.

Üçüncü sıradaki Reeder Samsunspor'un 3 puan gerisinde olan ve 1 maçı eksik olan Kartal, Avrupa kupaları hedefini sürdürmek adına kritik bir karşılaşmada mücadele veriyor.