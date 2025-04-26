PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

CHP yandaşı gazeteci Şaban Sevinç Ekrem İmamoğlu'nu korumak için polisi hedef aldı!

İBB'deki yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun diğer şüphelilerle bir otelde yaptığı gizli toplantı gündeme bomba gibi düştü. Toplantı öncesinde otelde yapılan hazırlık ve korumanın kameraları bantlaması ise tartışma konusu olmuştu. Yolsuzluk soruşturmasında 2. dalga operasyonda kameraları bantlayan Çağlar Türkmen de gözaltına alındı. Türkmen'in gözaltına alınmasının ardından akıllara CHP yandaşı Şaban Sevinç'in katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği sözler geldi. Sevinç, Ekrem İmamoğlu ve organize işlerini savunmak için yapılan hazırlığa "rutin" deyip kamera bantlayanın polis olduğunu iddia etmişti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :26 Nisan 2025 , 17:17 Güncelleme Tarihi :26 Nisan 2025 , 17:27
CHP yandaşı gazeteci Şaban Sevinç Ekrem İmamoğlu’nu korumak için polisi hedef aldı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen 2. dalga operasyon ile 47 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Ekrem İmamoğlu ve diğer yolsuzluk şüphelilerinin toplantı yaptığı oteldeki kameraları bantlayan koruma Çağlar Türkmen de vardı.

Ekrem İmamoğlu'nun koruması kameraları bantladı (Ekran görüntüsü)Ekrem İmamoğlu'nun koruması kameraları bantladı (Ekran görüntüsü)

POLİSE SKANDAL İFTİRA

İmamoğlu'nun özel görüşmesi öncesi otelin güvenlik kameralarını bantlayarak karartan koruma Çağlar Türkmen'in İBB Özel Kalem Müdürlüğü personeli olduğunun ortaya çıkmasına rağmen kamera karartılmasının polis tarafından yapılmış olabileceğini söyleyerek kolluk kuvvetlerini hedef alan CHP yandaşı gazeteci Şaban Sevinç, olayla ilgili rutin bir güvenlik uygulaması yorumunda bulundu.

İmamoğlu'nu korumak için polisi hedef aldı!

Sevinç'in skandal açıklamaları şu şekilde:

"RUTİN BİR GÜVENLİK UYGULAMASI"

Yani üst katlarda, yani böyle konaklama odası gibi, yemek de yiyebileceğim falan, böyle özel görüşme odaları vardır. Gizli bir toplantı vesaire, öyle bir şey yapacak olsa zaten öyle bir mekana çıkar, kapalı bir toplantı odasına çıkar, orada yapar. Burada belki polis işgüzarlık yaptı, bilmiyorum ama rutin bir güvenlik uygulaması.

CHP yandaşı Şaban Sevinç'in sözleri (Ekran alıntısı)CHP yandaşı Şaban Sevinç'in sözleri (Ekran alıntısı)

"BELKİ POLİS İŞGÜZARLIK YAPTI"

Oturdukları yerin kamerasını kapattılar diyor benim aldığım bilgide. Ama belki polis önceden gidiyor ya. Belki işgüzarlık yaptı başka kameraları da kapattı.

Yoksa otele geldiği de belli olmasın falan olsa daha başka önlem alır. Kaldı ki gizli bir iş yapacak olsa Beşiktaş'ın göbeğinde 24 saat açık ve herkesin gözü önünde birileri de neden yapsın?

CHPdeki şaibeli kurultay davaları birleştirildi!CHPdeki şaibeli kurultay davaları birleştirildi!

KURULTAYDA ALDIĞI PARANIN DİYETİ Mİ?
Şaban Sevinç'in bu denli savunması dikkatlerden kaçmazken CHP'nin şaibeli kurultayı soruşturması kapsamında CHP yandaşı gazetecinin de hesabına para aktarıldığı ortaya çıkmıştı.

18 MİLYON LİRALIK HESAP HAREKETİ!
Şüpheli Gazeteci Şaban Sevinç de 1987 yılından bu yana gazetecilik yaptığını, 2005 yılında TBMM Genel Kurulu tarafından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliğine seçildiğini ve Nisan 2019'a kadar Halk TV Genel Müdürü olarak görev yaptığını anlattı.

Halk TV'den ayrıldıktan sonra kendi internet haber sitesini kurduğunu aktaran Sevinç, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nı gazeteci olarak takip ettiğini, Şubat 2025 tarihinde CHP'ye üye olduğunu beyan etti.

İBB’ye ikinci dalga yolsuzluk operasyonu! Ofisten 10 bin mermi çıktı! Çok sayıda isim gözaltına alındı! İşte tam listeİBB’ye ikinci dalga yolsuzluk operasyonu! Ofisten 10 bin mermi çıktı! Çok sayıda isim gözaltına alındı! İşte tam liste

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda geçen 18 milyon liralık hesap hareketinin evlerinin alım satımıyla ilgili olduğunu savunan Sevinç, şunları kaydetti:

"Tanık, ifadesinde, Ankara Çankaya'da ve Samsun Atakum'da evim olduğunu, yakın bir zamanda İstanbul'da Tarabya'ya taşındığımı , arabamı yenilediğimi ileri sürmüştür. Uzun yıllardır gazeteci olarak çalışmaktayım. Bir dönem RTÜK üyeliği yaptım ve Halk TV'nin en çok izlendiği dönemde Halk TV Genel Müdürü olarak çalıştım. Eşim de bankacı olarak uzun yıllar çalışmıştır. Mevcut malvarlığımın hepsi, benim ve eşimin kayıtlı gelirine dayanmaktadır.

Tanığın iddia ettiği gibi CHP'de MYK değişikliğinin yaşandığı Haziran 2023 dönemi sonrası malvarlığımda olağanüstü bir artış da meydana gelmemiştir. Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan iki evimi, Ankara İncek'te bulunan müstakil evimi sattıktan sonra, satış bedelinden edindiğim parayla satın aldım. Tanığın iddiaları, evleri edinim tarihimiz itibariyle açıkça belli olmaktadır ki kirli bir iftiradan ibarettir."

MENFAAT DEĞİL 'GAZETECİLİK'
Sevinç, "menfaat karşılığında Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ekibini desteklediğine" ilişkin tanık beyanlarının da iftira olduğunu savundu.

Şaban Sevinç, şunları kaydetti:

"Kurultay döneminde yaptığım konuşmalarda ve paylaşımlarımda kendi kişisel fikrim olarak ve gazetecilik mesleğim gereği CHP'de değişimin gerekli olduğu ve bunun da o dönem yenilikçi görüşler beyan eden Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ekibi tarafından yapılabileceğini açıkça beyan ettim. Bunun dışında kurultay delegelerinin iradesini yönlendirmek gibi hiçbir gayretim olmamıştır. Ayrıca şunu da belirtmek isterim ki CHP'li belediyeler ve onlara bağlı iştiraklerde benim birinci ve ikinci derece yakınlarımdan işe giren kimse yoktur. Suçsuzum."

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Başkan Erdoğan’ı hedef alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e tepki: Hem yalan hem acizlik
İSKİ’den TOKİ’ye skandal yazı! İBB bu kez de dar gelirli ailenin evine göz dikti! Bakan Kurum’dan Kanal İstanbul’lu yanıt!
Türk Telekom
Papa’nın cenaze törenine damga vuran 3 isim! Ağzında sakız, üzerinde mavi takım…
İran’da patlama! Şahid Racai Limanı’nda büyük hasar: 4 ölü yüzlerce yaralı
CHP yandaşı gazeteci Şaban Sevinç Ekrem İmamoğlu’nu korumak için polisi hedef aldı!
İBB’ye ikinci dalga yolsuzluk operasyonu! Ofisten 10 bin mermi çıktı! Çok sayıda isim gözaltına alındı! İşte tam liste
CANLI | Papa Franciscus’un cenazesi omuzlarda taşındı! Trump’tan tabutun başında poz
Başkan Erdoğan’dan İlim Yayma Cemiyeti programına video mesaj
Trump ve Zelenskiy tarihi kavganın ardından ilk kez bir arada! Vatikan’da Papa’nın cenaze töreni arasında toplantı
CANLI | İstanbul’da deprem fırtınası! Artçılar devam ediyor | Vatandaşlar geceyi parklarda geçirdi
Fenerbahçe Divan Kurulu Toplantısı’na damga vuran an! Ali Koç’un karşına adaylığını koydu! Hakan Bilal Kutlualp kimdir?
İBB’ye yolsuzluk soruşturmasında 2. perde! 500 bin dolarlık rüşvet iddiasının başrolündeki eski CHP’li vekil Turan Aydoğan da gözaltında
Ankara’da gözaltına alınırken sütyeni görünen gösterici erkek çıktı! Ankara Valiliği açıkladı
Vurgun ağı ortaya çıktı! Emrah Bağdatlı ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! Kız kardeşi de işin içindeymiş
Yeni soğuk hava dalgası geliyor! İstanbul için kritik uyarı
Prens Andrew’u da suçlamıştı! Jeffrey Epstein kurbanı Virginia Giuffre intihar etti
Galatasaray’dan Avrupa şampiyonluğu adımı! İki dünya yıldızı listede
Murat Ongun’a ret! Takvim.com.tr deşifre etti: CHP destekli sosyal medya çetesi tescillendi
Hakan Ural arşivde ne var ne yok ortaya döktü! Annesi meğer Yeşilçam yıldızıymış! Sibel Can’ın eski kayınvalidesi...