Park yeri tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü 1 yaralı! O anlar kamerada

Giriş Tarihi: 26.04.2025 21:27:39

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi Fatih Mahallesi Nasreddin Hoca Sokak'ta , park yeri nedeniyle tartıştığı kişilerle konuşmak isteyen Atakan Gülsever , buluşmaya gelen şüphelilerle yaşadığı tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu kafasından vurularak hayatını kaybetti .

Olay sırasında, Gülsever'in yanındaki bir kişi de bacağına kurşun isabet etmesi sonucu yaralandı . Hafif yaralanan kişi, kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.

Polis ve sağlık ekipleri , ihbar üzerine olay yerine sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak olayla ilgili inceleme başlattı . Kavgada kullanılan silah, olay yerinde ele geçirildi.

Kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri arama çalışmaları başlattı . Olay anı, araç kamerası tarafından anbean kaydedildi.