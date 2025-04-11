Okan Buruk eski yıldızını istedi! Galatasaray’dan dev transfer hamlesi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de bir kez daha şampiyonluğa uzanmak ve beşinci yıldızı yakasına takmak amacında.
Cimbom'da gelecek sezonun transfer çalışmaları da hummalı bir şekilde sürüyor.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de bir kez daha şampiyonluğa uzanmak ve beşinci yıldızı yakasına takmak amacında.
Cimbom'da gelecek sezonun transfer çalışmaları da hummalı bir şekilde sürüyor.
OKAN BURUK DÜMENDE
Sarı kırmızılı ekibi iki sezondur zirveye ulaştırmayı başaran Okan Buruk, Haziran ayında da yine şampiyonluk sevinci yaşamayı hayal ediyor. Deneyimli teknik direktör bir yandan da gelecek senenin hazırlıklarına başladı ve oyuncu listesini oluşturuyor.
ÖNCELİKLER BELİRLENDİ
Okan Buruk'un kafasındaki yapıyı oluşturabilmek adına eksik mevkileri ve güçlendirmeyi düşündüğü pozisyonlar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Başarılı çalıştırıcı ilk hdeflerine karar verdi.
AYRILACAKLARA DA KARAR VERECEK
Alınacak isimler kadar gönderilecek futbolcular konusunda da inisiyatif alacak olan Buruk, özellikle takımın yıldızlarını elde tutabilmek adına mesai harcayacak.
WEST HAM UNITED DEVREDE
Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, bir kez daha Avrupa kulüplerinin radarında. İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan derbide milli futbolcuyu yakından izlemişti.
SEZON SONUNA KADAR TAKİP
West Ham United'ın, sezon sonuna kadar Barış Alper Yılmaz'ı tribünden takip edeceği öğrenildi. İngiliz kulübünden iki yetkilinin yıldız oyuncu için detaylı bir rapor hazırlayacağı belirtildi.
RESMİ TEKLİF BEKLENİYOR
İngiliz basınında yer alan haberlere göre West Ham United'ın sezon sonunda Galatasaray'a resmi transfer teklifinde bulunması bekleniyor. Barış Alper Yılmaz'ın performansı, Premier Lig kulübünün radarında olmaya devam ediyor.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
24 yaşındaki Barış Alper Yılmaz, bu sezon Galatasaray formasıyla 42 resmi maçta görev aldı. Milli futbolcu, bu karşılaşmalarda 11 gol atarken 6 da asist yaptı. Hem ligde hem Avrupa'da dikkat çeken bir grafik çizen Barış Alper, yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya aday.
ZANIOLO İÇİN BAHİS ŞOKU
Galatasaray'ın sezon başında Fiorentina'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun durumu belirsizliğini korurken İtalyan futbolcu için transferini etkileyebilecek bir gelişme yaşandı.
25 yaşındaki futbolcu yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 11 sporcu ile birlikte mercek altına alındı.
Soruşturma kapsamında oyuncuların yasa dışı bahis platformlarını kullandıkları iddia edildi. Oyuncuların direkt oyun oynamadıkları için sembolik olarak 250 bin euro ceza verilebileceği öne sürüldü.
Listede yer alan sporcuların isimleri şu şekilde; Alessandro Florenzi (Milan), Nicolo Zaniolo (Fiorentina/Galatasaray), Mattia Perin, Weston McKennie (Juventus), Leandro Paredes (Roma), Angel Di Maria, Raoul Bellanova (Atalanta), Samuele Ricci (Torino), Cristian Buonaiuto (Padova), Matteo Cancellieri (Parma), Junior Firpo (Leeds United) ve tenisçi Matteo Gigante.
6 GOLDE ADI VAR
Nicolo Zaniolo bu sezon giydiği Floransa temsilcisinin formasıyla 31 maça çıktı. 3 gol atıp 3 de asist yaptı.
KEREM AYRILIĞA YAKIN
Galatasaray'da bu sezon beklenen performansı sergileyemeyen ve forma şansı bulmakta zorlanan Kerem Demirbay'ın sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Tecrübeli oyuncunun mutsuz olduğu ve kadroda düzenli yer alamadığı için ayrılık fikrine sıcak baktığı ifade ediliyor.
3 KULÜP DEVREDE
Sarı-kırmızılı formayla istikrarlı şekilde görev alamayan Kerem Demirbay'a Almanya'dan ilgi büyük. 3 Bundesliga kulübünün deneyimli orta sahayı yakından takip ettiği ve sezon sonuna kadar performansını izlemeye devam edeceği öğrenildi. Alman kulüplerinin sezon sonunda Galatasaray'a resmi transfer teklifi sunması bekleniyor.
ZORLUK ÇIKARILMAYACAK
Galatasaray yönetiminin, sezon sonunda Kerem Demirbay için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı ve oyuncunun ayrılığına zorluk çıkarmayacağı belirtildi. Sarı-kırmızılılar, 31 yaşındaki futbolcunun kariyerine yeniden yön vermesine sıcak bakıyor.
SKOR ÜRETEMEDİ
Bu sezon Galatasaray formasıyla 30 resmi karşılaşmada görev alan Kerem Demirbay, gol katkısı yapamazken sadece 3 asistle takımına katkıda bulundu. Cimbom'a 2 yıl önce 3.7 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen tecrübeli futbolcunun sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
ALMANYA ONU TANIYOR
Kerem Demirbay, daha önce Bundesliga'da Leverkusen, Hoffenheim, Hamburg, Düsseldorf ve Kaiserslautern gibi takımların formasını giymişti. Alman Milli Takımı'nda da 2 kez görev alan orta saha oyuncusu, bu maçlarda 1 kez fileleri havalandırmıştı.
FERDINAND PEŞİNİ BIRAKMIYOR
Bu sezon Galatasaray'ın en büyük gol silahı olan Victor Osimhen de gündemden düşmüyor. Manchester United'ın efsanevi savunmacısı Rio Ferdinand, bir kez daha eski kulübüne dikkat çeken bir transfer önerisinde bulundu. Ferdinand, parçalı formayla sergilediği performansla Avrupa devlerinin radarına giren Victor Osimhen'i yine Kırmızı Şeytanlar'a önerdi.
"GOL ATMAYI BİLEN BİRİNE İHTİYACIMIZ VAR"
Manchester United'ın gol yollarında yaşadığı sıkıntıya dikkat çeken Ferdinand, "Tecrübeye ihtiyacımız var. Gol atmayı bilen birine ihtiyacımız var. Manchester United'daki genç forvetlere gelip bunu nasıl yapacaklarını gösterebilecek birine ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.
"OSIMHEN DOĞRU İSİM"
Victor Osimhen'in Manchester United için ideal bir transfer olacağını vurgulayan efsane stoper, "Ben Man United olsam, bunu gerçekleştiririm. Sahada elit seviyede yolunu bilen ve elit seviyede sürekli gol atmayı bilen birini istiyorum. Osimhen bunu başardı" dedi.
SERBEST KALMA MADDESİ VAR
Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen'in sezon sonunda sözleşmesi sona erecek. 26 yaşındaki golcünün bonservisi İtalyan temsilcisi Napoli'de bulunurken, sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Nijeryalı yıldızın sözleşmesinde ise 75 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi yer alıyor.
28 GOL ATTI
Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 32 resmi maçta 28 gol atarken 5 asist yaptı. Nijeryalı futbolcu, 4 kez daha ağları sarsması halinde kariyerinin en skorer sezonuna imza atacak. Avrupa devlerinin dikkatini çeken performansıyla transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya aday.
ESKİ YILDIZ GÜNDEMDE
Sarı kırmızılı ekipte bir yandan ayrılacak oyuncular gündemdeyken gelecek isimler konusunda da karar verilmeye devam ediliyor. Listedeki futbolcuların başında Sacha Boey geliyor. Rekor bonservis bedeliyle Alman devi Bayern'e satılan Fransız sağ bek için girişim yapılacak.
Alman basınında yer alan haberlere göre Boey için Galatasaray kiralama teklifinde bulunacak. Yıldız futbolcunun da İstanbul'a dönme konusunda sıcak bakabileceği ve ayrılığın gerçekleşebileceği ifade edildi.