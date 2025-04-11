Okan Buruk eski yıldızını istedi! Galatasaray’dan dev transfer hamlesi

FERDINAND PEŞİNİ BIRAKMIYOR Bu sezon Galatasaray'ın en büyük gol silahı olan Victor Osimhen de gündemden düşmüyor. Manchester United'ın efsanevi savunmacısı Rio Ferdinand, bir kez daha eski kulübüne dikkat çeken bir transfer önerisinde bulundu. Ferdinand, parçalı formayla sergilediği performansla Avrupa devlerinin radarına giren Victor Osimhen'i yine Kırmızı Şeytanlar'a önerdi.

"GOL ATMAYI BİLEN BİRİNE İHTİYACIMIZ VAR" Manchester United'ın gol yollarında yaşadığı sıkıntıya dikkat çeken Ferdinand, "Tecrübeye ihtiyacımız var. Gol atmayı bilen birine ihtiyacımız var. Manchester United'daki genç forvetlere gelip bunu nasıl yapacaklarını gösterebilecek birine ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

"OSIMHEN DOĞRU İSİM" Victor Osimhen'in Manchester United için ideal bir transfer olacağını vurgulayan efsane stoper, "Ben Man United olsam, bunu gerçekleştiririm. Sahada elit seviyede yolunu bilen ve elit seviyede sürekli gol atmayı bilen birini istiyorum. Osimhen bunu başardı" dedi.

SERBEST KALMA MADDESİ VAR Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen'in sezon sonunda sözleşmesi sona erecek. 26 yaşındaki golcünün bonservisi İtalyan temsilcisi Napoli'de bulunurken, sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Nijeryalı yıldızın sözleşmesinde ise 75 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi yer alıyor.