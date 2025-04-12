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CHP'nin "Sözcü"sü sabotaj peşinde! "13 istek" iddiası yalan çıktı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasında gerçekleşen kritik görüşmede, PKK’nın silah bırakması ve örgütün feshedilmesi süreci masaya yatırıldı. DEM’in “Dünden daha umutluyuz” mesajı verdiği görüşmenin ardından CHP medyası sabotaja girişti. Sözcü, DEM heyetinin Başkan Erdoğan’dan 13 istekte bulunduğunu iddia ederek “pazarlık yapılıyor” algısına girişti. DEM, Sözcü’nün iddiasını yalanladı.

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Giriş Tarihi :12 Nisan 2025 , 15:14 Güncelleme Tarihi :12 Nisan 2025 , 15:34
CHP’nin Sözcüsü sabotaj peşinde! 13 istek iddiası yalan çıktı

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İmralı görüşmeleri sonrası bilgilendirme amacıyla gelen DEM Parti heyetini 10 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

GÖRÜŞMEDE KİMLER YER ALDI? MİT BAŞKANI DA KATILDI
DEM Parti adına görüşmeye Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder katıldı.

1.5 saat süren ve basına kapalı gerçekleşen görüşmede, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da hazır bulundu.

Başkan Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde MİT Başkanı İbrahim Kalın ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala yer aldı (Fotoğraf: AA)Başkan Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde MİT Başkanı İbrahim Kalın ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala yer aldı (Fotoğraf: AA)

Görüşme, terör örgütü PKK'nın silah bırakması ve kendini feshetmesi sürecinde önemli bir adım olarak değerlendirildi.

DEM: DÜNDEN DAHA UMUTLUYUZ
Kabul sonrası DEM Parti'den yapılan yazılı açıklamada görüşmenin umut verici olduğu belirtildi.

"Dünden daha umutluyuz" vurgusunun yapıldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'den oluşan DEM Parti İmralı Heyeti, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeye dair şu açıklamayı yaptı:

"Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve heyetiyle yaptığımız görüşme, son derece olumlu, yapıcı, verimli ve geleceğe dair umut verici bir atmosferde gerçekleşti.

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder (Fotoğraf: AA)DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder (Fotoğraf: AA)

Süreçte gelinen noktanın önemi teyit edildi ve karşılıklı olarak bundan sonraki aşamalar değerlendirildi. Şiddet ve çatışmanın olmadığı, demokratik ve siyasal alanın güçleneceği bir dönemin ülkemiz, yurttaşlarımız ve bölgemiz için hayati önemde olduğu ifade edildi.
Heyetimiz ve partimiz önümüzdeki süreçte daha da güçlü bir irade ve özenle Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı'nı hayata geçirmek için çalışmalarına devam edecektir. Bugün gelinen nokta itibarıyla, dünden daha umutlu olduğumuzu bütün ülkemizin bilgisine sunmakta onur duyuyoruz.

Bugüne kadar sürece gerek önerileriyle gerek uyarılarıyla gerekse de eleştiriyle güç katan bütün siyasal partilere ve toplumsal kesimlere şükranlarımızı bildiriyoruz."

DEM Parti'nin açıklamasıDEM Parti'nin açıklaması

GÖRÜŞME SONRASI TEKRAR İMRALI
DEM heyetinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmenin ardından önümüzdeki günlerde tekrar İmralı'ya gideceği konuşuluyor.

Öte yandan DEM Parti kulislerinden sızan bilgilere göre, örgütün silah bırakma kararı alabileceği bir kongrenin nisan ayı sonunda ya da mayıs ayında toplanabileceği, en geç haziran ayında ise bu kararın kamuoyuna duyurulabileceği ifade ediliyor.

CHP MEDYASI SABOTAJA BAŞLADI
Terör örgütü PKK'nın silah bırakması ve örgütün feshedilmesinin ele alındığı görüşme sonrası, DEM Parti umutlu mesajlar verirken, CHP'nin yayın organlarından Sözcü Gazetesi süreci baltalamaya yönelik bir yayınla gündeme geldi.

Sözcü'nün yalan haberiSözcü'nün yalan haberi

Başak Kaya imzasıyla çıkan haberde "İmralı heyeti süreç adına 13 istekte bulundu." iddiasında bulunularak bir pazarlık olduğu şeklinde algı yapıldı.

Sözcü'nün yalan haberiSözcü'nün yalan haberi

DEM PARTİ YALANLADI
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan Sözcü'nün haberini yalanladı.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir talepler listesi sunulmuş değildir'' ifadelerini kullanan Doğan şunları söyledi:

"DEM Parti İmralı Heyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sürecin nasıl ilerleyeceğini ve nasıl gelişeceğini değerlendirdi. Görüşme sonrası konuya dair yazılı bir açıklama yapıldı. Buna rağmen; bazı haberlerde "13 Maddelik Talepler Listesi" olarak sunulan maddeler, DEM Parti'nin çeşitli mecralarda kamuoyuyla paylaştığı talepleridir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir talepler listesi sunulmuş değildir. Aylardır kamuoyunda tartışılan gündemleri ve konu başlıklarını alt alta sıralayıp, bunu da heyetimizin sunduğu bir "Talepler Listesi" gibi yaymak doğru değildir."

DEM Sözcüsü Ayşegül Doğan'ın X paylaşımıDEM Sözcüsü Ayşegül Doğan'ın X paylaşımı

PKK SİLAH BIRAKACAK MI? TÜRKİYE NET: PAZARLIK YOK
Sözcü'nün iddiasının aksine süreçle ilgili herhangi bir pazarlık söz konusu değil.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "İç cephe vurgusu ve Terörsüz Türkiye" çıkışlarıyla başlayan MHP lideri Bahçeli'nin DEM Parti'ye el uzatmasıyla devam eden ve "PKK elebaşı örgütün feshedildiğini açıklasın" çıkışıyla ivme yaptı.

Daha sonra DEM heyetinin imralı ve TBMM turları başladı. Bu kapsamda terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan 27 Şubat'taki mektubunda PKK'ya silah bırakın ve örgütü feshedin çağrısı yaptı.

DEM Parti İmralı heyetinin PKK elebaşı Öcalan'a gerçekleştirdiği ziyarette çekilen fotoğraf (Takvim.com.tr Arşiv)DEM Parti İmralı heyetinin PKK elebaşı Öcalan'a gerçekleştirdiği ziyarette çekilen fotoğraf (Takvim.com.tr Arşiv)

Öcalan'ın mektubunda "Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum. Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir." İfadeleri yer aldı.

Gözler terör örgütü PKK'nın kongreyi toplayıp kendini feshetmesine çevrilmişken Kandil'den irili ufaklı çatlak sesler yükselmeye devam ediyor. Mustafa Karasu, Cemil Bayık, Duran Kalkan, Helin Ümit gibi isimler her fırsatta "kongreye" ilişkin şart koşmaya kalkarak ayak diremeye çalıştı.

Ancak Başkan Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli ise terörsüz Türkiye konusunda, "Ya silah bırakacaklar ya gömülecekler" mesajı vererek sürecin pazarlığa kapalı olduğunu net şekilde ortaya koydu.

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