CHP’nin Sözcüsü sabotaj peşinde! 13 istek iddiası yalan çıktı

Süreçte gelinen noktanın önemi teyit edildi ve karşılıklı olarak bundan sonraki aşamalar değerlendirildi. Şiddet ve çatışmanın olmadığı, demokratik ve siyasal alanın güçleneceği bir dönemin ülkemiz, yurttaşlarımız ve bölgemiz için hayati önemde olduğu ifade edildi. Heyetimiz ve partimiz önümüzdeki süreçte daha da güçlü bir irade ve özenle Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı'nı hayata geçirmek için çalışmalarına devam edecektir. Bugün gelinen nokta itibarıyla, dünden daha umutlu olduğumuzu bütün ülkemizin bilgisine sunmakta onur duyuyoruz. Bugüne kadar sürece gerek önerileriyle gerek uyarılarıyla gerekse de eleştiriyle güç katan bütün siyasal partilere ve toplumsal kesimlere şükranlarımızı bildiriyoruz."

Öte yandan DEM Parti kulislerinden sızan bilgilere göre, örgütün silah bırakma kararı alabileceği bir kongrenin nisan ayı sonunda ya da mayıs ayında toplanabileceği, en geç haziran ayında ise bu kararın kamuoyuna duyurulabileceği ifade ediliyor.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir talepler listesi sunulmuş değildir'' ifadelerini kullanan Doğan şunları söyledi:

"DEM Parti İmralı Heyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sürecin nasıl ilerleyeceğini ve nasıl gelişeceğini değerlendirdi. Görüşme sonrası konuya dair yazılı bir açıklama yapıldı. Buna rağmen; bazı haberlerde "13 Maddelik Talepler Listesi" olarak sunulan maddeler, DEM Parti'nin çeşitli mecralarda kamuoyuyla paylaştığı talepleridir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir talepler listesi sunulmuş değildir. Aylardır kamuoyunda tartışılan gündemleri ve konu başlıklarını alt alta sıralayıp, bunu da heyetimizin sunduğu bir "Talepler Listesi" gibi yaymak doğru değildir."

DEM Sözcüsü Ayşegül Doğan'ın X paylaşımı

PKK SİLAH BIRAKACAK MI? TÜRKİYE NET: PAZARLIK YOK

Sözcü'nün iddiasının aksine süreçle ilgili herhangi bir pazarlık söz konusu değil.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "İç cephe vurgusu ve Terörsüz Türkiye" çıkışlarıyla başlayan MHP lideri Bahçeli'nin DEM Parti'ye el uzatmasıyla devam eden ve "PKK elebaşı örgütün feshedildiğini açıklasın" çıkışıyla ivme yaptı.

Daha sonra DEM heyetinin imralı ve TBMM turları başladı. Bu kapsamda terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan 27 Şubat'taki mektubunda PKK'ya silah bırakın ve örgütü feshedin çağrısı yaptı.

DEM Parti İmralı heyetinin PKK elebaşı Öcalan'a gerçekleştirdiği ziyarette çekilen fotoğraf (Takvim.com.tr Arşiv)

Öcalan'ın mektubunda "Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum. Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir." İfadeleri yer aldı.

Gözler terör örgütü PKK'nın kongreyi toplayıp kendini feshetmesine çevrilmişken Kandil'den irili ufaklı çatlak sesler yükselmeye devam ediyor. Mustafa Karasu, Cemil Bayık, Duran Kalkan, Helin Ümit gibi isimler her fırsatta "kongreye" ilişkin şart koşmaya kalkarak ayak diremeye çalıştı.

Ancak Başkan Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli ise terörsüz Türkiye konusunda, "Ya silah bırakacaklar ya gömülecekler" mesajı vererek sürecin pazarlığa kapalı olduğunu net şekilde ortaya koydu.