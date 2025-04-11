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Başkan Erdoğan 4. Antalya Diplomasi Forumu'nda Aliyev ile bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında temaslarına başladı. Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç ve Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu ile bir araya geldi.

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Giriş Tarihi :11 Nisan 2025 , 11:57 Güncelleme Tarihi :11 Nisan 2025 , 12:55
Başkan Erdoğan 4. Antalya Diplomasi Forumu’nda Aliyev ile bir araya geldi

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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında temaslarına başladı.

    CANLI ANLATIM
    12:51 11 Nisan 2025
    KOSOVA CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ
    Başkan Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu sebebiyle Türkiye’de bulunan Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu ile bir araya geldi.
    12:06 11 Nisan 2025
    KARADAĞ CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

    Başkan Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye’de bulunan Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç ile görüştü.

     

     

    11:57 11 Nisan 2025
    ALİYEV İLE GÖRÜŞTÜ

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Devlet Başkanı Aliyev ile bir araya geldi. 

    Görüşmede Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

    Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan’ın enerji, ulaştırma ve savunma sanayii başta olmak üzere, birçok alanda iş birliğini ileriye taşıyacak adımlar atmaya devam edeceğini belirtti.

    KRİTİK BAŞLIK ERMENİSTAN
    Erdoğan Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecinin memnuniyet verici olduğunu, Türkiye’nin Azerbaycan’ı Güney Kafkasya barışının mimarı olarak görmek istediğini, Türkiye’nin Ermenistan ile normalleşme sürecini de dikkatli bir şekilde sürdürdüğünü ifade etti.

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