Başkan Erdoğan 4. Antalya Diplomasi Forumu’nda Aliyev ile bir araya geldi

ALİYEV İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Devlet Başkanı Aliyev ile bir araya geldi.

Görüşmede Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan’ın enerji, ulaştırma ve savunma sanayii başta olmak üzere, birçok alanda iş birliğini ileriye taşıyacak adımlar atmaya devam edeceğini belirtti.



KRİTİK BAŞLIK ERMENİSTAN

Erdoğan Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecinin memnuniyet verici olduğunu, Türkiye’nin Azerbaycan’ı Güney Kafkasya barışının mimarı olarak görmek istediğini, Türkiye’nin Ermenistan ile normalleşme sürecini de dikkatli bir şekilde sürdürdüğünü ifade etti.