Trump zeka testi yaptırdı! “Bütün soruları bildim” dedi: Biden’a “bilişsel” gönderme

ABD Başkanı Donald Trump'a zeka testi yapıldı. Trump, cuma akşamı Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada, yıllık sağlık muayenesinin bir parçası olarak bilişsel bir teste tabi tutulduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Reuters

TRUMP ZEKA TESTİ YAPTIRDI

Zeka testine tabi tutulduğunu söyleyen Trump "Bütün soruları doğru cevapladım" diye duyurdu.

Günün erken saatlerinde Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nde birkaç saat geçiren ve çeşitli fiziksel testlerden geçen başkan, daha sonra hafta sonunu geçireceği Palm Beach'e uçmak üzere Joint Base Andrews'a gitti.

ABD Başkanı Donald Trump, Reuters

"İyi iş çıkardığımı düşünüyorum" diyen Trump, sağlık raporunun sonuçlarının pazar günü açıklanacağın belirtti.

BIDEN'A "BİLİŞSEL" GÖNDERME

Genel olarak iyi hissettiğini söyleyen Trump "İyi bir kalp. İyi bir ruh. Çok iyi bir ruh. Biden'dan biraz farklı olmak istedim. Bilişsel bir test yaptım. Size her cevabı doğru verdiğimden başka ne söyleyeceğimi bilmiyorum" şeklinde konuştu ve bilişsel kabiliyetinin zayıfladığına ilişkin haberlere gönderme yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, Reuters

"HEPSİNİ DOĞRU YAPTIM"

Trump'a "Erkek miydi, kadın mıydı, kişi miydi, kamera mıydı, televizyon muydu?" sorularının sorulduğu belirtildi. 78 yaşındaki Trump, "Bence bu oldukça bilinen bir test. Her neyse. Her birini doğru yaptım." dedi.