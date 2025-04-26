PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Kameralar bantlandı jammerlar devreye girdi! Ekrem İmamoğlu ve ekibi otelde neyi gizlemeye çalıştı? Sır bavullardan sinyal kesici çıktı

Kameralar bantlandı, jammerlar devreye girdi... CHP'li İBB'yi sarsan yolsuzluk soruşturmasında yeni skandallar patlak verdi. Ekrem İmamoğlu ve ekibinin, kritik bir toplantı öncesi otelin güvenlik kameralarını siyah bantla kapattığı skandalının ardından sır bavullarda ne taşındığı merak konusu oldu. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik söz konusu bavullarda jammer yani sinyal kesicinin bulunduğunu açıkladı. Bu açıklama sonrası akıllara şu soru geldi: Ekrem İmamoğlu ve ekibi sinyal kesici ile neyi gizlemeye çalıştı?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :26 Nisan 2025 , 22:30 Güncelleme Tarihi :26 Nisan 2025 , 23:09
Kameralar bantlandı jammerlar devreye girdi! Ekrem İmamoğlu ve ekibi otelde neyi gizlemeye çalıştı? Sır bavullardan sinyal kesici çıktı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çok yönlü devam ederken, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" da dahil birçok suçtan yürütülen yolsuzluk soruşturmasında şok detay ve görüntüler ortaya çıkmıştı.

Söz konusu soruşturma dosyasına giren yeni deliller ve görüntülerde, İstanbul'un Sarıyer ilçesinde faaliyet gösteren Adnan Çebi'ye ait otelde 12 Ekim 2024'te saat 08.48'de elinde bavulla bir kişinin geldiği, İmamoğlu'nun şüpheliler Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Hüseyin Köksal ve Fatih Keleş ile buluşup görüşmesinden yaklaşık 50 dakika önce koruma görevlilerinin geldiği görülüyor.

KAMERALAR SİYAH BANTLA KAPATILDI

Söz konusu görüşmenin yapılacağı salonu gören kameraların korumalar tarafından 09.14'te siyah bantla kapatıldığı ve görüntü alınmasını engellediği saptanan görüntülerde, Ekrem İmamoğlu'nun saat 10.04'te geldiği anlar yer alıyor. İmamoğlu'nun 11. 29'da ayrıldığı görülüyor.

EN NET GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Kritik görüşme öncesi 12 Ekim 2024'te saat 08.48'de siyah aracın otelin girişine geldiği ardından bir kişinin araçtan indiği görülüyor. Şahsın, bir süre sonra kadraja bavulla giren ve Ekrem İmamoğlu'nun koruması olduğu öne sürülen kişiyle selamlaşarak otele giriş yaptığı anlara ilişkin görüntülere de yansıyor.

Yapılan incelemede toplantıdan 4 gün önce kameraların kapatıldığı ve toplantı günü valizlerin otele getirilişi ve toplantı sonrası valizlerin çıkarılması ve sonrasında Ekrem İmamoğlu'nun otelden ayrıldıkları anlar görüntülere yansıdı.

Ekrem İmamoğlu ve ekibi otelde neyi gizlemeye çalıştı?

BAVULLARDAN JAMMER ÇIKTI: İMAMOĞLU VE EKİBİ NEYİ GİZLEMEK İSTEDİ?

Bu skandal gelişmelerin ardından İBB sır valizlerin içinde sinyal kesici cihazların olduğunu belirtti. Ortam dinlemesi ve iletişimi kesmeye yarayan jammerların ne için kullanıldığı sorusu merak konusu oldu.

BİREYSEL KULLANIMI YASAK

Türkiye'de MİT, Emniyet ve Jandarma gibi resmi güvenlik kurumlarının dışında sinyal kesici jammer kullanımı yasak. İzinsiz kullanımı ise suç teşkil ediyor. Yerel mahkeme izinsiz jammer kullanımının suç olduğunu belirterek, bir işadamını 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırmış, Yargıtay da bu kararı onamıştı.

İBB sır valizlerin içinde sinyal kesici cihazların olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı:

"İBB, Başkan İmamoğlu'nun ve halkın güvenliğini sağlamak amacıyla Ankara merkezli bir firma üzerinden, yalnızca kamu kurumlarına satışı yapılabilen sinyal kesici cihazlarından 10 adet temin etmiştir.Bu cihazlardan 2'si seyyar olarak araç konvoyunda kullanılmakta, diğerleri sabit olarak görüşmelerde ve makam odalarında güvenlik amaçlı çalıştırılmaktadır.

Bavulla taşınan ekipmanlar, bombalı saldırı tehditlerine karşı kullanılan, yalnızca kamu kurumlarına satışı yapılabilen mobil cihazlardır. Bu cihazlar teknik özellikleri gereği büyük ve ağır olduğundan, korumalı taşıma çantalarında yani güvenli ekipman bavullarında taşınmaktadır. Sinyal kesici cihazların zarar görmemesi için korunaklı ve hızlı şekilde mobilize edilerek kurulabilmesi için bavulla taşınması standart bir uygulamadır. Bu tür cihazların kullanılması, Başkan İmamoğlu'nun şahsı güvenliği kadar, katıldığı etkinliklerdeki görüştüğü kişiler ve otel gibi kamuya açık yerlerdeki vatandaşların güvenliğini de sağlamayı amaçlamaktadır."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kameralar bantlandı jammerlar devreye girdi! Ekrem İmamoğlu ve ekibi otelde neyi gizlemeye çalıştı? Sır bavullardan sinyal kesici çıktı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Başkan Erdoğan’ı hedef alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e tepki: Hem yalan hem acizlik
Türk Telekom
İBB’ye ikinci dalga yolsuzluk operasyonu! Tıp merkezinden 10 bin mermi çıktı! Çok sayıda isim gözaltına alındı! İşte tam liste
909 kanser ilacı geri ödeme listesine alındı! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan duyurdu!
İSKİ’den TOKİ’ye skandal yazı! İBB bu kez de dar gelirli ailenin evine göz dikti! Bakan Kurum’dan Kanal İstanbul’lu yanıt!
Kanarya 4 dakikada hayata döndü! Gaziantep FK - Fenerbahçe: 1-3 | MAÇ SONUCU
Grand Kartal Otel’de yangın böyle başlamış! Facia anbean güvenlik kamerasında: Görevlinin mutfaktan çıkmasıyla alevler büyüdü
Papa’nın cenaze törenine damga vuran 3 isim! Ağzında sakız, üzerinde mavi takım…
İran’da patlama! Şahid Racai Limanı’nda büyük hasar: 5 ölü yüzlerce yaralı
CHP yandaşı gazeteci Şaban Sevinç Ekrem İmamoğlu’nu korumak için polisi hedef aldı!
CANLI | Papa Franciscus’un cenazesi omuzlarda taşındı! Trump’tan tabutun başında poz
Başkan Erdoğan’dan İlim Yayma Cemiyeti programına video mesaj
Trump ve Zelenskiy tarihi kavganın ardından ilk kez bir arada! Vatikan’da Papa’nın cenaze töreni arasında toplantı
CANLI | İstanbul’da deprem fırtınası! Artçılar devam ediyor | Vatandaşlar geceyi parklarda geçirdi
Fenerbahçe Divan Kurulu Toplantısı’na damga vuran an! Ali Koç’un karşına adaylığını koydu! Hakan Bilal Kutlualp kimdir?
İBB’ye yolsuzluk soruşturmasında 2. perde! 500 bin dolarlık rüşvet iddiasının başrolündeki eski CHP’li vekil Turan Aydoğan da gözaltında
Ankara’da gözaltına alınırken sütyeni görünen gösterici erkek çıktı! Ankara Valiliği açıkladı
Yeni soğuk hava dalgası geliyor! İstanbul için kritik uyarı
Galatasaray’dan Avrupa şampiyonluğu adımı! İki dünya yıldızı listede