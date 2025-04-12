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Antalya Havalimanı sezona hazır! Açılışı Başkan Erdoğan yapacak: Yolcu kapasitesi 82 milyona çıkıyor!

Turizmin başkenti Antalya’da, havalimanı altyapısı tarihi bir yatırımla yenilendi. 2,5 yılda tamamlanan dev projeyle terminal kapasitesi 35 milyondan 82 milyona çıkarıldı, uçak park kapasitesi 108’den 176’ya yükseltildi. Akıllı bina teknolojileriyle donatılan yeni terminallerin açılışı bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak. Açılış öncesi bilgi veren Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Antalya Havalimanı'nın artık Türkiye’nin ikinci en büyük yolcu kapasitesine sahip tesisi konumunda olduğunu belirtti.

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Giriş Tarihi :12 Nisan 2025 , 12:09 Güncelleme Tarihi :12 Nisan 2025 , 12:44
Antalya Havalimanı sezona hazır! Açılışı Başkan Erdoğan yapacak: Yolcu kapasitesi 82 milyona çıkıyor!

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Türkiye'nin turizm başkenti Antalya, yeni turizm sezonuna dev bir yatırımla giriyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yaklaşık 2,5 yıl önce başlatılan Antalya Havalimanı genişleme ve yenileme çalışmaları tamamlandı.

Yeni terminal binalarıyla yolcu kapasitesi 35 milyondan 82 milyona çıkarılan havalimanı, modern yüzüyle 2025 yaz sezonuna hazır hale getirildi.

Antalya Havalimanı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak yeni terminal binalarında 82 milyon yolcuya hizmet verebilecek (AA)Antalya Havalimanı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak yeni terminal binalarında 82 milyon yolcuya hizmet verebilecek (AA)

AÇILIŞI BAŞKAN ERDOĞAN GERÇEKLEŞTİRECEK
Binaların resmi açılışı ise bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek.

Başkan Erdoğan (AA)Başkan Erdoğan (AA)

Havalimanında gerçekleştirilen dev yatırımla birlikte uçak park pozisyonu sayısı 108'den 176'ya çıkarıldı. Yeni apron sahaları inşa edilirken, VIP ve CIP terminalleri tamamen yenilendi. Aynı zamanda 2 bin metrekarelik Devlet Konuk Evi ile 5 bin metrekarelik Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Hizmet Binası ve lojmanları da projeye dahil edildi.

Antalya Havalimanı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak yeni terminal binalarında 82 milyon yolcuya hizmet verebilecek (AA)Antalya Havalimanı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak yeni terminal binalarında 82 milyon yolcuya hizmet verebilecek (AA)

Mevcut 90 bin metrekarelik dış hatlar terminali 224 bin metrekareye çıkarılırken, 36 bin 859 metrekarelik iç hatlar terminali de 75 bin metrekareye genişletildi. Yakıt tedarikinde lojistik kolaylık sağlayacak 29 kilometrelik yer altı boru hattı ise limandan havalimanına kadar uzanarak devreye alındı.

Açılışın ardından Antalya Havalimanı, bu sezon hem kapasitesi hem de konforuyla dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerini "yeni yüzüyle" ağırlamaya başlayacak.

BAKAN URALOĞLU PROJEYİ ANLATTI: EN BÜYÜK KAPASİTEYE SAHİP İKİNCİ HAVALİMANI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı terminal açılışından öncesi açıklamalarda bulundu.

CNN Türk'e konuşan Uraloğlu şunları söyledi:

"Türkiye'de turizm anlamında çok güzel gelişmeler var. Ulaştırma sektöründe gelişmeler var. Antalya Havalimanı turizmin başkenti olan Antalyamız, havalimanımız da destinasyonumuz. 35 milyon kişilik terminal kapasitesi vardı geçen yılı 39 milyon kişiyle kapattık. İç ve dış hatlar terminali yapılması gerekiyordu, terminalleri yaptık. 35 milyon olan kapasiteyi 82 milyona çıkardık. İstanbul Havalimanı'nın kapasitesi 90 milyondur, hedefimiz 200 milyondur, burası da en büyük kapasiteye sahip ikinci havalimanı oldu. Tören yoğunluğu var, Salı günü kullanılacak.

Antalya Havalimanı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak yeni terminal binalarında 82 milyon yolcuya hizmet verebilecek (AA)Antalya Havalimanı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak yeni terminal binalarında 82 milyon yolcuya hizmet verebilecek (AA)

Kendimizden ölçelim, birkaç saatlik uçuş mesafesi, bazen daha da fazla ABD, Çin vs... O uçuş sizi yormaz da sizin havalimanındaki pasaport kontrol, valiz bekleme, check-in işlemleri vs... bunlara çok tahammül edemeyiz. Havalimanında ortamlar güzelse keyifli vakit geçiririz. İnsanlar 2-3-4 saat seyahatten sonra gelip buralarda istemedikleri takdirde zaman geçirmelerini istemiyoruz. Otellerine vs... gitsinler istiyoruz.

KAPASİTE ARTTI
İç hatlarda 37 bin metrekareden 75 bin metrekareye, dış hatlarda 90 binden 224 bin metrekareye kapasiteyi çıkardık. Bir devlet konukevi yaptık. Dünyanın her tarafından gelen üst düzey misafirleri konukevinde ağırladık. VIP çıkışının orada konukevi. Bu sadece iç mekanları rahatlatmak değil, son zamanlarda yapılan binalar akıllı binalar, otomasyon, ısı yönetimi var. Gelen misafirlerin hızlı şekilde giriş çıkışlarını sağlamak için 1960 olan araç parkını 7200'e çıkardık.

Deniz limanından akaryakıt ikmali için yıllık 60 bin tanker havalimanına geliyordu, 29 km'lik boru hattıyla kaldırdık, havalimanına tanker trafiği yok. Güvenlik ve egzoz emisyonu açısından önemli.

Bu sene 40 milyonu Antalya geçecek. 2030'lara kadar 45 milyonu geçeceğini öngörüyoruz. 30 yıl gibi periyotta hiçbir kapasite problemimizin olmadığını söyleyebilirim. Geçen yıl 20 milyon turist sayısıyla Antalya sezonu kapattı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılacak olan Antalya Havalimanı'ndaki yeni terminal binaları hakkında bilgi verdiUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılacak olan Antalya Havalimanı'ndaki yeni terminal binaları hakkında bilgi verdi

LİBERYA'DAN HAVALİMANI İŞLETMESİ TALEBİ
Akşamki yemekte aynı masada Liberya dışişleri bakanı vardı. Bizden ülkesindeki havalimanlarını işletmemizi istiyor. Gerekli iletişim bilgilerini verdik. Kesinlikle sıcak bakıyoruz. Yemeğin devamında Cumhurbaşkanımıza gitti, bu konudan bahsetti. Ekip göndereceğiz, işletilmesi, genişletilmesi konusunda katkı sağlayacağız. Bu bir anlık gelişen bir durumdu. Benzer şekilde talepler geliyor. THY uçuşunu istiyorlar.

zamanlarda büyük yapılar yapmış olmamızdan dolayı ulaştırma alanında ve işletilmesinde ciddi talep var. Madagaskar lütfen buyurun diyor. Oraya gidip para kazanma değil, ilişkileri de geliştiriyorsunuz.

KISA PİSTLİ SERBEST İNİŞ YAPILACAK PİSTLER İNŞA EDİLECEK
Hava kampüsleri diyoruz. Serbest iniş ve kalkışların yapılabileceği kampüsler olacak. Özel jetler, eğitim uçakları, acil durumda müdahale uçaklarının kullanacağı kampüsler olacak. 9 civarında noktada düşünüyoruz. Antalya ve Niğde'yi düşünüyoruz ilk etapta. Akdeniz yangın riskinin yüksek olduğu yerlerden biri. Yoğun hava aracı kullandığımız dönemlerde hava trafiği etkileniyor. Alternatif kampüs kurarsak mevcut hava trafiğini etkilememiş oluruz diye düşünüyoruz. Önümüzdeki sene bu konuda adım atmış oluruz.

ANTALYA-ALANYA ARASI 1 SAATE DÜŞÜYOR
Ercan Havalimanı'nın 10 milyon kapasitesi vardır. Serbestlik olmadı yaptırımlardan dolayı. Antalya'ya biraz önce gelip havalimanında çok beklememelerini istediğimizi söyledik. Alanya'ya gidilecekse 3-4 saatte gidiliyor. Antalya-Alanya otoyolunun inşaatına başladık 1 saatte gidilecek. Kemer tarafından gidilirken trafik yoğunluğu olan kavşakları köprülü kavşaklara çeviriyoruz. Kuzeye doğru açılan bölünmüş yolları bitirmiştik. Konya-Antalya arasında Demirkapı Tüneli'ni bitirmiştik.

Karayolu halen kapıdan kapıya ulaşım sağlayan tek ulaşım modu ve kıymetli. Onu da bütünleştirici anlamda yatırım yapmaya devam ediyoruz.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılacak olan Antalya Havalimanı'ndaki yeni terminal binaları hakkında bilgi verdiUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılacak olan Antalya Havalimanı'ndaki yeni terminal binaları hakkında bilgi verdi

"İSTANBUL HAVALİMANI'NA 3 UÇAK AYNI ANDA İNİP KALKACAK"
Şu anda İGA'ya dünyadan 110 civarında farklı uçak firması seyahat ediyor. ABD dışına çok da gitmiyor. Onların kendi iç pazarları var, dışarıya pek gitmiyorlar. İstanbul Havalimanı 90 milyon kapasiteli, 80 milyonla geçen yılı kapattık. Hedefimiz 200 milyon, bunu yakalamak için orada çokça piste ihtiyacımız var. Kuzey güney aksında pist var, doğu batı aksındaki pist yapılıyor bitecek. Pistlerimizi 5'e çıkaracağız. Altyapı yatırımları pahalı ve maksimum şekilde kullanmamız lazım. 3 pist var İGA'da şu an ikisine aynı anda uçak inip kalkıyor. ABD'den sonra dünyada ilk defa 17 Nisan'dan itibaren 3'lü uçak kombinasyonunu sağlayacağız. Aynı anda 3 uçak inip kalkabilecek.

Atatürk Havalimanı'nın kulesinden yönlendirilmeye başlanacak. 3 uçak gelsin insin diyebilirler ama kolay değil. Marmara Denizi'nin üzerinden İGA'ya 3 pistine paralel yaklaştırıp indireceksiniz ve kaldıracaksınız. Bu çok kıymetli.

Atatürk Havalimanı kış aylarında 80, yaz aylarında 130 uçuş gerçekleştiriyor, genel ve kargo havacılığı. Türkiye'deki ilk 10 havalimanı arasında halen. Genel havacılık, kargo, yoğun şekilde uçak bakım faaliyetleri devam edecek. Orada Sanayi Bakanlığı'yla yürüttüğümüz terminal binalarında silikon vadisini hayata geçireceğiz.

Mayıs ayına Sabiha Gökçen'in yeni terminali yetişmeyecek. Sonbahara kalmış olacak. Öngördüğümüzün üzerinde iş çıktı. Biz mevcut havalimanında düzenlemeler yaparak orada rahatlama elde etmiş olduk. Yeni terminal açısından mevcut işletmeciyle görüşülüyor. Başlandıktan sonra ihalenin 2 yıl içinde olacağı düşünülüyor. SSB'nin işlettiği bir havalimanı. Mayıs içinde netleştirmiş olacağız. Yeni terminal yapılması, yatırımlar yapılması sözleşmenin revizesi gerekebilir. Mevcut işletmeciyle görüşüyoruz.

Esenboğa'da tek pist yeterli değil, üçüncü pisti yaptık. Bazılarını bakıma alacağız. Kuleyi yaptık, pistleri iyi görsün diye, bu ay içerisinde bitirip açılışını yapabileceğiz. Ankara'yı yurt dışı uçuşlarda aktif hale getirelim istiyoruz."

Devletin kasasından tek kuruş çıkmadı! Antalya Havalimanı yolcu kapasitesi en yüksek ikinci havalimanı olacakDevletin kasasından tek kuruş çıkmadı! Antalya Havalimanı yolcu kapasitesi en yüksek ikinci havalimanı olacak
Devletin kasasından tek kuruş çıkmadı! "Antalya Havalimanı yolcu kapasitesi en yüksek ikinci havalimanı olacak"

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