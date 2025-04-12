Antalya Havalimanı sezona hazır! Açılışı Başkan Erdoğan yapacak: Yolcu kapasitesi 82 milyona çıkıyor!

Türkiye'nin turizm başkenti Antalya , yeni turizm sezonuna dev bir yatırımla giriyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yaklaşık 2,5 yıl önce başlatılan Antalya Havalimanı genişleme ve yenileme çalışmaları tamamlandı.

Başkan Erdoğan (AA)

Havalimanında gerçekleştirilen dev yatırımla birlikte uçak park pozisyonu sayısı 108'den 176'ya çıkarıldı. Yeni apron sahaları inşa edilirken, VIP ve CIP terminalleri tamamen yenilendi. Aynı zamanda 2 bin metrekarelik Devlet Konuk Evi ile 5 bin metrekarelik Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Hizmet Binası ve lojmanları da projeye dahil edildi.

Antalya Havalimanı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak yeni terminal binalarında 82 milyon yolcuya hizmet verebilecek (AA)

Mevcut 90 bin metrekarelik dış hatlar terminali 224 bin metrekareye çıkarılırken, 36 bin 859 metrekarelik iç hatlar terminali de 75 bin metrekareye genişletildi. Yakıt tedarikinde lojistik kolaylık sağlayacak 29 kilometrelik yer altı boru hattı ise limandan havalimanına kadar uzanarak devreye alındı.

Açılışın ardından Antalya Havalimanı, bu sezon hem kapasitesi hem de konforuyla dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerini "yeni yüzüyle" ağırlamaya başlayacak.