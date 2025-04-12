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Bakan Uraloğlu açıkladı: Google için hukuki düzenleme geliyor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Google'ın algoritma ve görünürlük sıralamasındaki rekabete aykırı değişiklikler hakkında düzenleme mesajı verdi. Bakan Uraloğlu, "Rekabet Kurumu ceza kesti. Şeffaflık olması için Google'a uyarıda bulunduk. Belli çalışmalar var, hukuki düzenleme de yapacağız." dedi.

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Giriş Tarihi :12 Nisan 2025 , 11:58 Güncelleme Tarihi :12 Nisan 2025 , 12:06
Bakan Uraloğlu açıkladı: Google için hukuki düzenleme geliyor!

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan Google algoritmasıyla ilgili önemli bir açıklama geldi. Bakan Uraloğlu, çalışmalar yapıldığını belirterek hukuki düzenlemenin geldiğini kaydetti.

"UYARIDA BULUNDUK, HUKUKİ DÜZENLEME YAPACAĞIZ"

Bakan Uraloğlu, "Google'la belli görüşmeler yapıyoruz. Görünürlük sıralamasında, reklam pastasından pay alma açısından Google'ın değişiklikleri oldu, Rekabet Kurumu ceza kesti. " dedi.

Uraloğlu, "Şeffaflık olması için Google'a uyarıda bulunduk. Belli çalışmalar var, hukuki düzenleme de yapacağız. Özellikle ABD'nin diğer dünya ülkelerine üst düzey vergi koyduğu dönemde doğru bir hatta ilerlememiz gerekiyor diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

ROBLOX VE DİSCORD AÇILACAK MI?
Roblox ve Discord ile ilgili de konuşan Uraloğlu, "Hukuki süreç içinde olan erişim engelleri var. İki platform da bizle irtibat halinde, bazı içeriklerin çıkarılmasına yönelik çalışmalar var. Bunları yaptıklarında açmamız söz konusu olacak.

Biz aksi talep edilmemişse internet sağlayıcılarla konuştuk. Güvenli internet paketinin satılmasını istiyoruz. Yüzde 90'ların üzerinde güvenli internet paketi satılıyor. Acaba sosyal medya platformlarında olabilir mi onu paylaşıyoruz. Önden tercihte bulunmayana güvenli internet paketini satmış oluyoruz." dedi.

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