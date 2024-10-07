Rashica: Hayal kırıklığı yaşadık

Beşiktaş'ın yıldız ismi Rashica Gaziantep beraberliğinin ardından açıklamalarda bulundu. Siyah-Beyazlı oyuncu, "Doğrusunu söylemek gerekirse büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz. Gaziantep'te 2 değerli puan bıraktık. Maçı bitirecek pozisyonlarımız vardı ama bunları değerlendiremedik. Son dakikada yediğimiz golle beraberlikle ayrıldık" diye konuştu. Kosovalı futbolcu milli araya girdiklerini hatırlatarak, "Milli aradan sonra daha güçlü döneceğiz. Puan kaybetmek elbette üzüntü veriyor. Ama biz bundan sonraki maçlara odaklanmalıyız" diye konuştu.

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