CANLI | Başkan Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi için Türkistan'a gitti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkistan’da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Liderler Zirvesi’ne katılacak. Astana'daki temaslarını tamamlayan Başkan Erdoğan zirveye katılmak üzere Astana'dan Türkistan'a gitti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkistan'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Liderler Zirvesi'ne katılacak.
Takvim.com.tr Başkan Erdoğan'ın temaslarını anbean aktarıyor.
CANLI ANLATIM
İKİNCİ DURAK TÜRKİSTAN
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere Astana'dan Türkistan'a gitti.
Resmi ziyaret için 13 Mayıs'ta Kazakistan'ın başkenti Astana'ya gelen Başkan Erdoğan, temaslarını sürdürüyor.
Dün Bağımsızlık Sarayı'nda Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile baş başa görüşen Erdoğan, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı'na katıldı.
Ortak basın toplantısı düzenleyen iki lider, daha sonra Türkiye-Kazakistan İş Forumu'nun kapanışını birlikte yaptı.
Astana'da konaklayan Erdoğan, sabah saatlerinde Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere Astana'dan Türkistan'a hareket etti.
Başkan Erdoğan'ı Nursultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı'nda Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov, Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu ve diğer ilgililer uğurladı.
Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan ve beraberindeki heyet de Türkistan'a hareket etti.
İLK DURAK KAZAKİSTAN
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'na iştirak etti.
13 ANLAŞMA İMZALANDI
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından resmi törenle karşılanan Başkan Erdoğan, 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi kapsamında iki ülke arasında hayata geçirilecek 13 anlaşmanın imza törenine katıldı.
KAZAKİSTAN'DA BİR İLK
Kazakistan’ın Hoca Ahmet Yesevi Nişan’ı ilk kez Erdoğan’a takdim edildi. Ziyaret kapsamında Erdoğan, Alem.AI Yapay Zeka Merkezi’nde incelemelerde bulundu.