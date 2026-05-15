Gazze’de 2,5 yılda 78 yıllık felaketin ötesine geçildi: Can kaybı yüzde 50 arttı

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Filistin Merkezi İstatistik Kurumu verilerine göre Gazze'de son 2,5 yılda öldürülen Filistinlilerin sayısı, 1948'den Ekim 2023'e kadar olan can kayıplarını yüzde 50 oranında geride bıraktı.

İsrail'in Ekim 2023'te başlattığı saldırılar sonucunda 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde 2 milyon kişi zorla yerinden edildi.

Gazze Şeridi'nde son 2,5 yılda düzenlenen saldırılarda 102 binden fazla bina tamamen yıkılırken, 330 bin konut ise hasar gördü.

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da 2025 yılı sonu itibarıyla 645 yasa dışı yerleşim birimi kurarak Filistinlilere ait su kaynaklarının yüzde 85'inden fazlasını kontrolü altına aldı.

Batı Şeria'da 2025 yılında Filistinlilere ait 5 bin 571 dönüm araziye el konulurken, Doğu Kudüs dahil olmak üzere 1400 yapı İsrail tarafından yıkıldı.

İsrail'in 78 yıl önce başlattığı Nekbe, bugün Gazze'de çok daha ağır bir tabloyla sürüyor. Son 2,5 yılda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı, 1948'den bu yana yaşanan toplam kayıpları geçti. Milyonlarca kişi yerinden edilirken, Gazze'de yıkım ve insani kriz her geçen gün derinleşiyor...

78 YIL SONRA AYNI ACI İsrail'in kurulmasıyla sonuçlanan Büyük Felaket'ten (Nekbe) 78 yıl sonra Filistinliler, aynı acıları çok daha büyük ölçekte yeniden yaşıyor. Filistinliler, 15 Mayıs 1948'de İsrail'in Filistin topraklarının büyük bölümünde kurulması ve bu süreçte yüz binlerce kişinin yerinden edilmesini "Büyük Felaket" (Nekbe) olarak adlandırıyor. Nekbe, Filistinliler için bitmiş bir felaket değil, devam eden bir sürecin başlangıcıydı. 1948'de köylerinden edilenlerin torunları bugün Gazze'de derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi verirken, Batı Şeria'da ise her gün yeni bir el konma kararıyla karşı karşıya.