Özkan Yalım öttü CHP panikledi: Günaydın itirafı ıskaladı Takvim'e çattı
CHP’li eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği ifadede yer alan Veli Ağbaba ve CHP’li kadın üyelerin otel odasındaki viski iddiaları parti genel merkezinde paniğe yol açtı. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında resmi savcılık tutanaklarına dayanan itiraflara somut yanıt vermek yerine Takvim gazetesini hedef aldı. Günaydın’ın, skandalın asıl kaynağı Yalım’ı eleştirmekten kaçınması ve belgeli fotoğrafları görmezden gelerek konuyu siyasi iftira gibi sunmaya çalışması dikkatlerden kaçmadı.
Hızlı Özet Göster
- CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın Veli Ağbaba hakkındaki otel iddialarını iftira olarak nitelendirdi ve Takvim gazetesini hedef gösterdi.
- Özkan Yalım'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadede Veli Ağbaba'nın viski istediği ve kadın üyelerle odaya geçtiği yönünde detaylı beyanlar yer aldı.
- Günaydın, milletvekili Gizem Özcan'ın 2018'deki şeker fabrikası gezilerinde yer almadığını, o dönem hamile ve ilçe yöneticisi olduğunu söyledi.
- Gamze Pamuk Ateşli'nin 29-30 Mart 2018 tarihlerinde Yalım ve Ağbaba ile birlikte şeker eylemlerinde çekilmiş fotoğrafları sosyal medya hesaplarında bulunuyor.
- CHP yönetimi iddialara saat, mekan veya eylem üzerinden somut yalanlama getirmedi ve genel bir savunma yaptı.
Özkan Yalım'ın Veli Ağbaba'nın CHP'li kadın üyelerle birlikte otel odasındaki viskili akşam alemini ifşa ettiği ek ifadesi parti genel merkezini telaşlandırdı.
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Yalım'ın "şeker komisyonu" bahaneli otel kaçamağı ifşasına cevap vermek yerine, itirafları gündeme taşıyan Takvim gazetesini hedef gösterdi.
YALIM'A TRAŞ
Günaydın, Meclis'te yaptığı basın toplantısında, konuyu doğrudan "boyalı ve yandaş basının saldırısı" ve "iftira" olarak nitelendirdi.
Oysa iddialar Takvim'in kurgusu değil, bizzat CHP'li eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na "şüpheli" sıfatıyla verdiği resmi ifadeye dayanıyor.
Günaydın'ın konuşmasında, bu ağır ithamların kaynağının CHP'de milletvekilliği ve belediye başkanlığı yapan Yalım'ın savcılık tutanağına geçen beyanları olduğu gerçeğine hiç değinmemesi dikkat çekti.
CHP'li Günaydın'ın, CHP'deki pislikleri ifşalamaya başlayan "asıl kaynak" Yalım'ı doğrudan hedef almama çabası manidar karşılandı.
PAMUK ŞEKER'E GEL
Gökhan Günaydın, konuşmasında "şu an milletvekili olan kadın siyasetçi" diye işaret ettiği Gizem Özcan'ın 2018 yılındaki şeker fabrikası gezilerinde yer almadığını, çünkü o tarihte hamile ve sadece bir ilçe yöneticisi olduğunu iddia etti.
Günaydın, Takvim haberinde, iddiaların odağındaki diğer isim olan Gamze Pamuk Ateşli'nin 29-30 Mart 2018 tarihlerinde Özkan Yalım ve Veli Ağbaba ile birlikte Anadolu'daki şeker eylemlerinde çekilmiş fotoğraflarını paylaştığı bilgisini ise es geçti.
Günaydın'ın "genel merkezle alakası yoktu" dediği isimlerin, haberdeki görsel verilerle ve sosyal medya kayıtlarıyla o süreçteki heyetle birlikte yer aldığı görüntüler hala sosyal medya hesaplarında duruyor.
SİYASET YAPMA CEVAP VER
Özkan Yalım'ın, Veli Ağbaba'nın kendisinden viski istediği ve sonra kadın üyelerle odaya geçtiği yönünde çok spesifik ve detaylı beyanlarının yer aldığı itiraflara saat, mekan veya eylem üzerinden somut bir yalanlama getiremeyen CHP'li Gökhan Günaydın, genel bir "ahlak krizi iftirası" savunması yapmayı tercih etti.
Günaydın'ın tavrı, hukuki ifadeye karşı sadece siyasi söylemle cevap verilebildiği yorumlarını güçlendirdi.
İŞTE O HABER
Gökhan Günaydın'ın Yalım'a cevap veremeyip hedef gösterme yoluna gittiği Takvim'in haberi şöyle...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade veren eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP'nin 2018 yılında düzenlediği Şeker Komisyonu ziyaretlerinde yaşanan gayriahlaki otel odası skandalını gün yüzüne çıkardı.
12 Mayıs 2026 tarihli savcılık sorgusunda Özkan Yalım, CHP Uşak Milletvekilli olarak parlamentoda yer aldığı dönemde şeker fabrikalarının özelleştirilmesine karşı kurulan komisyonun doğu illerindeki çalışmaları sırasında yaşananları anlattı.
Yalım, meselenin siyasi çalışmadan çok otel odası skandalına dönüştüğünü aktardı.
Dönemin komisyon başkanı Veli Ağbaba'nın ahlak dışı ilişkisini anlatan Yalım, CHP'li meclis üyesi kadınlarla kurulan kirli ilişki ağını gün yüzüne çıkardı.
VİSKİLERİ ODAYA GETİRTİP KAPI DIŞARI ETTİ: "SANA İYİ AKŞAMLAR ÖZKAN"
Gündüz vakti yapılan ziyaretlerin ardından akşam otele geçtiklerini belirten Yalım, "Otele geçtikten sonra Veli Ağbaba bana viski almamı söyledi. Ben viski alıp kendisine teslim ettim. Bildiğim kadarıyla 1 şişe viski Veli Ağbaba'da bulunmaktaydı." ifadelerini kullandı.
Otelin restoranı kalabalık olduğu gerekçesiyle Ağbaba ve beraberindeki kadınların odada alkol almayı tercih ettiğini iddia eden Yalım, "Bursa parti meclis üyesi Gamze Pamuk Ateşli ve Muğla parti meclis üyesi Gizem Özcan ile Veli Ağbaba birlikte viskileri alarak Veli Ağbaba adına ayrılmış odaya viskileri içmek üzere gittiler." dedi.
ŞEKER BAHANE
Yaklaşık 20 kişinin bulunduğu komisyon ekibinden sadece iki kadın üyenin Ağbaba'nın odasına gitmesi, CHP'deki parti görevlerinin nasıl ahlak dışı eğlencelere kılıf yapıldığını ispatlar nitelikte kayıtlara geçti.
Özkan Yalım'ın ifade tutanağında, 2018 yılında "şeker fabrikaları" konulu eylemde Veli Ağbaba'nın otel odasında viskili alem düzenlediğini iddia ettiği Gamze Pamuk Ateşli'nin sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı.
CHP'li Gamze Ateşli'nin Eskişehir'de Veli Ağbaba ve Özkan Yalım'la birlikte şeker fabrikaları eyleminde boy gösterdiği belirlendi.
Ateşli'nin 29 ve 30 Mart 2018 tarihlerinde sosyal medya hesabından Veli Ağbaba ve Özkan Yalım ile birlikte çekilen fotoğraflarını paylaştığı kaydedildi.
İddialarda adı geçen CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan ise suskunluğunu koruyor.