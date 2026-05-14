Özkan Yalım öttü CHP panikledi: Günaydın itirafı ıskaladı Takvim'e çattı

CHP yönetimi iddialara saat, mekan veya eylem üzerinden somut yalanlama getirmedi ve genel bir savunma yaptı.

Günaydın, milletvekili Gizem Özcan'ın 2018'deki şeker fabrikası gezilerinde yer almadığını, o dönem hamile ve ilçe yöneticisi olduğunu söyledi.

Günaydın, Meclis'te yaptığı basın toplantısında, konuyu doğrudan "boyalı ve yandaş basının saldırısı" ve "iftira" olarak nitelendirdi.

Günaydın'ın konuşmasında, bu ağır ithamların kaynağının CHP'de milletvekilliği ve belediye başkanlığı yapan Yalım'ın savcılık tutanağına geçen beyanları olduğu gerçeğine hiç değinmemesi dikkat çekti.

CHP'li Günaydın'ın, CHP'deki pislikleri ifşalamaya başlayan "asıl kaynak" Yalım'ı doğrudan hedef almama çabası manidar karşılandı.

PAMUK ŞEKER'E GEL

Gökhan Günaydın, konuşmasında "şu an milletvekili olan kadın siyasetçi" diye işaret ettiği Gizem Özcan'ın 2018 yılındaki şeker fabrikası gezilerinde yer almadığını, çünkü o tarihte hamile ve sadece bir ilçe yöneticisi olduğunu iddia etti.

Günaydın, Takvim haberinde, iddiaların odağındaki diğer isim olan Gamze Pamuk Ateşli'nin 29-30 Mart 2018 tarihlerinde Özkan Yalım ve Veli Ağbaba ile birlikte Anadolu'daki şeker eylemlerinde çekilmiş fotoğraflarını paylaştığı bilgisini ise es geçti.