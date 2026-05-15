SGK'dan özel ödül: Turkuvaz Medya haberleşme ve yayıncılık alanında en çok istihdam sağlayan kuruluş
Turkuvaz Medya, Çalışma Bakanlığı ve SGK tarafından ‘Haberleşme ve Yayıncılık Alanında En Çok İstihdam Sağlayan’ kategorisinde ödüle layık görüldü. Bakan Işıkhan, ‘Türkiye’de dünyanın gıpta ile takip ettiği bir sosyal güvenlik sistemi var’ dedi.
Hızlı Özet Göster
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SGK, Turkuvaz Medya'yı 2025 yılında Türkiye genelinde haberleşme ve yayıncılık alanında en çok istihdam sağlayan kuruluş olarak ödüllendirdi.
- Ödülü SGK'da düzenlenen Sosyal Güvenlik Haftası Buluşması programında Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, SABAH muhabiri Önder Yılmaz'a takdim etti.
- Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye'de dünyanın örnek aldığı bir sosyal güvenlik sisteminin bulunduğunu belirtti.
- SGK, 2 bin 500'e yakın hastane, 30 bin eczane, 8 bin optik merkezi ve 5 bin medikal market üzerinden sağlık hizmeti sunuyor.
- Bakanlık 2025 yılında sağlık ödemeleri için 1 trilyon 353 milyar lirayı aşan ödeme gerçekleştirdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Turkuvaz Medya'yı 2025 yılında Türkiye genelinde "Haberleşme ve Yayıncılık Alanında En Çok İstihdam Sağlayan" kategorisinde ödüle layık buldu.
SGK'da gerçekleştirilen "Sosyal Güvenlik Haftası Buluşması" programında ödülü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Adnan Ertem Turkuvaz Medya adına SABAH muhabiri Önder Yılmaz'a takdim etti.
ÖRNEK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ"
Programda konuşan Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, "Bugün artık Türkiye'de sağlık hizmetine erişemediği için mağdur olan bir vatandaş profili değil, dünyanın gıpta ile takip ettiği, örnek alınan bir sosyal güvenlik sistemi bulunmaktadır" dedi.
Işıkhan, bu yıl Sosyal Güvenlik Haftası temasının "Kayıt dışılık ile mücadele", sloganının ise "Sigorta ile iş güvende, işçi güvende, gelecek güvende" olduğunu belirterek, sosyal güvenliğin güçlü bir devlet ile güçlü millet arasındaki en önemli güven köprüsü olduğunu söyledi.
Başkan Erdoğan'ın güçlü iradesi ve liderliğiyle Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal devlet reformlarının AK Parti iktidarında gerçekleştirildiğini kaydeden Işıkhan, 2006'da gerçekleştirilen Sosyal Güvenlik Reformu ile SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'nın tek çatı altında birleştirildiğini, norm ve standart birliği sağlandığını, Genel Sağlık Sigortası sisteminin kurulduğunu, sosyal güvenlik kapsamının tüm vatandaşları içine alacak şekilde genişletildiğini hatırlattı.
Işıkhan, "Sosyal güvenliği aynı zamanda bir milli güvenlik meselesi olarak değerlendiriyoruz. Çünkü güçlü sosyal güvenlik sistemi güçlü toplum demektir. Güçlü toplum ise güçlü devlet demektir" dedi.
SAĞLIK İÇİN 1.3 TRİLYON
Sosyal güvenliğin aynı zamanda sağlık güvencesi olduğunu aktaran Işıkhan şöyle devam etti: "SGK olarak 2 bin 500'e yakın hastane, 30 bin eczane, 8 bin optik merkezi, 5 bin medikal market üzerinden vatandaşlarımıza sağlık hizmeti sunuyoruz. MEDULA sistemimiz sayesinde günlük 2.5 milyon provizyon, 12 milyon tedavi işlemi, 2.2 milyon e-reçete işlemini kesintisiz gerçekleştirmekteyiz. Sadece 2025'te sağlık ödemeleri için 1 trilyon 353 milyar lirayı aşan ödeme gerçekleştirdik. Geri ödeme kapsamına alınan ilaç sayımızı sürekli artırıyoruz. Kanser ilaçlarından SMA tedavilerine kadar çok sayıda kritik ilacı, SGK tarihinde ilk kez vatandaşlarımızın erişimine sunduk."