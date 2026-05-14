Özgür Özel'in Özkan Yalım'a attığı mesaj ortaya çıktı: Mavi valizin içine koyuver

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in tutuklu bulunan ve görevden uzaklaştırılan Özkan Yalım'a şaibelerle anılan 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki 38. Olağan Kurultay'tan yaklaşık 2 hafta önce attığı mesajlar ortaya çıktı. YALIM İFADE VERDİ: BENİM MAVİ VALİZİN İÇİNE KOY

Tutuklu bulunan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, savcılığa verdiği 5 saatlik ek ifadede CHP'deki kirli para trafiğine ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu. Yalım, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den gelen bir mesajda "Özkan yarın sağlam bir paket olarak Denizli'de benim mavi valizimin içerisine koy" talimatı aldığını öne sürdü.

Bu talimat üzerine 13 Ekim 2023'te 1 milyon lirayı koyu renk bir spor çanta içinde Özel'in yakını Demirhan Gözaçan'a Denizli'de teslim ettiğini belirtti. Gözaçan'ın Özel'in aracıyla geldiğini ve çantayı araca koyduğunu ifade etti. MESAJLAR ORTAYA ÇIKTI

Uşak Belediyesine yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk operasyonu kapsamında Özkan Yalım ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in şok yazışmaları ortaya çıktı.