Özgür Özel'in Özkan Yalım'a attığı mesaj ortaya çıktı: Mavi valizin içine koyuver
Uşak Belediyesine yönelik rüşvet ve yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın, etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde verdiği ek ifade CHP genel merkezini sarsacak iddiaları beraberinde getirdi. Yalım, 38. Olağan Kurultay öncesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den aldığı "Mavi valizin içine koyuver" talimatıyla, Özel’in yakını Demirhan Gözaçan’a Denizli’de 1 milyon lira nakit para teslim ettiğini öne sürdü. Özel'in Yalım'a attığı mesajlar da ortaya çıktı. Savcılık dosyasına delil olarak sunulan WhatsApp yazışmalarında, Özel’in "Sağlam bir paket olarak benim mavi valizin içine koyuver" ifadelerinin yer aldığı görüldü.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in tutuklu bulunan ve görevden uzaklaştırılan Özkan Yalım'a şaibelerle anılan 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki 38. Olağan Kurultay'tan yaklaşık 2 hafta önce attığı mesajlar ortaya çıktı.
YALIM İFADE VERDİ: BENİM MAVİ VALİZİN İÇİNE KOY
Tutuklu bulunan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, savcılığa verdiği 5 saatlik ek ifadede CHP'deki kirli para trafiğine ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu.
Yalım, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den gelen bir mesajda "Özkan yarın sağlam bir paket olarak Denizli'de benim mavi valizimin içerisine koy" talimatı aldığını öne sürdü.
Bu talimat üzerine 13 Ekim 2023'te 1 milyon lirayı koyu renk bir spor çanta içinde Özel'in yakını Demirhan Gözaçan'a Denizli'de teslim ettiğini belirtti. Gözaçan'ın Özel'in aracıyla geldiğini ve çantayı araca koyduğunu ifade etti.
MESAJLAR ORTAYA ÇIKTI
Uşak Belediyesine yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk operasyonu kapsamında Özkan Yalım ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in şok yazışmaları ortaya çıktı.
Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında alınan ek ifadesi sırasında cep telefonunu getirterek Özgür Özel ile yazışmalarını dosyaya sunduğu öğrenildi.
Yalım'ın Özgür Özel'e mavi valiz ile ulaştırdığı paketin para olduğuna dair Özgür Özel ile yazışmalarını ikraren dosyaya sunduğu kaydedildi.
WhatsApp görüntüsüne göre 13 Ekim 19:34'te cevapsız arama bulunurken sonrasında Yalım ve Özel arasında geçen konuşma şu şekilde:
-
-Başkanım buyrun (19:50)
-
*Özkan harın sağlam bir paket olarak benim arabada benim valize koyalım (21:48)
-
* Özkan yarın sağlam bir paket olarak Denizli'de benim arabada benim mavi valizin içine koyuver. (21:50)
-
- Tamam (23:31)