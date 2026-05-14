Trump-Şi zirvesinde olay selfie! Elon Musk’ın yüz ifadesi gündem oldu: Fotoğraf çektiren kişi Xiaomi’nin patronu çıktı
ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ziyareti dünya gündeminin merkezine otururken, Pekin’deki devlet yemeğinde çekilen bir selfie sosyal medyada viral oldu. Xiaomi CEO’su Lei Jun’un Elon Musk ile fotoğraf çektirdiği anlarda Musk’ın yüz ifadesi dikkat çekerken, Xiaomi’nin elektrikli otomobil pazarında Tesla’ya rakip olması kareyi daha da çarpıcı hale getirdi.
Hızlı Özet Göster
- ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesi kapsamında Pekin'de düzenlenen devlet yemeğine Elon Musk, Tim Cook ve Jensen Huang gibi teknoloji şirketlerinin CEO'ları katıldı.
- Xiaomi'nin kurucusu ve CEO'su Lei Jun, devlet yemeğinde Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk ile selfie çektirdi ve Musk'ın fotoğraf öncesi yüz ifadesi sosyal medyada gündem oldu.
- Xiaomi elektrikli otomobil sektörüne girerek Tesla'nın doğrudan rakipleri arasında yer almaya başladı ve Lei Jun'un Musk ile çekilen fotoğrafı iki şirket arasındaki rekabetin sembolü olarak yorumlandı.
- Tesla geçen yıl Çin'de yaklaşık 626 bin araç satarak ülkenin beşinci büyük otomobil üreticisi oldu ve şirketin gelirinin yaklaşık beşte biri Çin'den geldi.
- Musk'ın SpaceX ve Starlink projesi Çin'de güvenlik endişelerine yol açarken, Musk Çin'in Weibo platformunda milyonlarca takipçisiyle hâlâ popülerliğini koruyor.
ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmek üzere Pekin'e gitti. Dünya kamuoyunun yakından takip ettiği ziyarette Trump'a, ABD iş dünyasının önde gelen isimleri de eşlik etti.
Heyette Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ın yanı sıra Apple CEO'su Tim Cook ve Nvidia CEO'su Jensen Huang gibi teknoloji dünyasının kritik isimleri yer aldı.
YEMEKTE SÜRPRİZ GÖRÜNTÜ
Pekin'deki temaslar kapsamında düzenlenen devlet yemeği, diplomasi trafiğinin yanı sıra dikkat çeken bir görüntüye sahne oldu.
Yemeğin başlamasından önce Xiaomi'nin kurucusu ve CEO'su Lei Jun, Elon Musk'ın yanına geldi.
Lei Jun, Musk ile selfie çektirmek istedi.
Musk bu talebi geri çevirmedi. Ancak fotoğraf çekilmeden hemen önce yüzüne yansıyan ifade sosyal medyada gündem oldu.
MUSK'IN YÜZ İFADESİ OLAY OLDU
Görüntülerde Musk'ın selfie öncesinde kaşlarını kaldırdığı ve derin bir nefes verdiği görüldü.
O anlar kısa sürede Çin sosyal medyasında yayıldı.
Bazı kullanıcılar Lei Jun'un Musk karşısındaki tavrını esprili yorumlarla değerlendirirken, bazıları da iki teknoloji patronunun aynı karede yer almasını dikkat çekici buldu.
XIAOMI CEO'SU MUSK İLE AYNI KAREDE
Selfie karesini gündem yapan detaylardan biri de Lei Jun'un kimliği oldu.
Xiaomi'nin kurucusu ve CEO'su olan Lei Jun, Çin teknoloji dünyasının en tanınan isimleri arasında yer alıyor.
Lei Jun'un Musk'ın uzun süredir hayranı olduğu ve Çin'deki ilk Tesla Model S sahiplerinden biri olarak bilindiği aktarıldı.
TESLA'NIN RAKİBİYLE DİKKAT ÇEKEN KARE
Görüntüyü daha da çarpıcı hale getiren nokta ise Xiaomi'nin artık Tesla'nın doğrudan rakipleri arasında yer alması oldu.
Akıllı telefon pazarında dünya çapında büyüyen Xiaomi, elektrikli otomobil sektörüne de giriş yaptı.
Şirketin elektrikli araç hamlesi, Çin'de Tesla'ya karşı yükselen rekabetin yeni başlıklarından biri olarak görülüyor.
ÇİN PAZARI TESLA İÇİN KRİTİK
Tesla, Çin'de güçlü bir konuma sahip olsa da yerli elektrikli araç üreticilerinin baskısı giderek artıyor.
Çin Binek Otomobil Birliği verilerine göre Tesla, geçen yıl Çin'de yaklaşık 626 bin araç sattı.
Şirket, elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araç satışlarında ülkenin beşinci büyük otomobil üreticisi oldu.
Tesla verilerine göre şirketin geçen yılki gelirinin yaklaşık beşte biri Çin'den geldi.
Bu tablo, Çin pazarının Musk'ın şirketleri için taşıdığı önemi ortaya koydu.
MUSK ÇİN'DE HALA GÜÇLÜ BİR FİGÜR
Elon Musk, Çin'de uzun süredir teknoloji dünyasının en dikkat çeken yabancı isimlerinden biri olarak görülüyor. Tesla'nın elektrikli araç, batarya teknolojisi, yazılım ve otonom sürüş alanındaki etkisi Çin otomotiv sektörü için önemli bir referans noktası oldu. X sosyal medya platformu Çin'de yasaklı olmasına rağmen Musk'ın Weibo'da milyonlarca takipçisi bulunuyor. Musk, geçmiş Çin ziyaretlerinde yerel sosyal medyada "öncü" ve "küresel idol" gibi ifadelerle anılmıştı.
STARLINK PEKİN'İN RADARINDA
Musk'ın Çin'deki konumu yalnızca Tesla üzerinden değerlendirilmiyor. SpaceX ve Starlink de Pekin'in dikkatle izlediği başlıklar arasında bulunuyor. Starlink'in alçak yörünge uydu ağı, özellikle Rusya-Ukrayna savaşı sırasında sağladığı iletişim desteği nedeniyle Çin'de güvenlik tartışmalarına konu olmuştu. Çin'de askeri ve diplomatik çevrelerde, benzer sistemlerin Asya'daki olası krizlerde kullanılabileceği yönünde endişeler dile getiriliyor.
ZİRVENİN EN ÇOK KONUŞULAN KARELERİNDEN BİRİ OLDU
Trump-Şi görüşmesi küresel diplomasi açısından yakından takip edilirken, Pekin'deki devlet yemeğinde çekilen Musk-Lei Jun selfie'si teknoloji dünyasında ayrı bir gündem oluşturdu.
Bir yanda Çin pazarında güçlü kalmaya çalışan Tesla, diğer yanda elektrikli otomobil hamlesiyle Tesla'ya rakip olan Xiaomi vardı.
Bu nedenle Musk ile Lei Jun'un aynı karede yer aldığı görüntü, Trump-Şi zirvesinin en çok konuşulan anlarından biri oldu.