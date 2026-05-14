Trump-Şi zirvesinde olay selfie! Elon Musk’ın yüz ifadesi gündem oldu: Fotoğraf çektiren kişi Xiaomi’nin patronu çıktı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesi kapsamında Pekin'de düzenlenen devlet yemeğine Elon Musk, Tim Cook ve Jensen Huang gibi teknoloji şirketlerinin CEO'ları katıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmek üzere Pekin'e gitti. Dünya kamuoyunun yakından takip ettiği ziyarette Trump'a, ABD iş dünyasının önde gelen isimleri de eşlik etti.

Bazı kullanıcılar Lei Jun'un Musk karşısındaki tavrını esprili yorumlarla değerlendirirken, bazıları da iki teknoloji patronunun aynı karede yer almasını dikkat çekici buldu.

Görüntülerde Musk'ın selfie öncesinde kaşlarını kaldırdığı ve derin bir nefes verdiği görüldü.

MUSK'IN YÜZ İFADESİ OLAY OLDU

Musk bu talebi geri çevirmedi. Ancak fotoğraf çekilmeden hemen önce yüzüne yansıyan ifade sosyal medyada gündem oldu.

Pekin'deki temaslar kapsamında düzenlenen devlet yemeği, diplomasi trafiğinin yanı sıra dikkat çeken bir görüntüye sahne oldu.

XIAOMI CEO'SU MUSK İLE AYNI KAREDE

Selfie karesini gündem yapan detaylardan biri de Lei Jun'un kimliği oldu.

Xiaomi'nin kurucusu ve CEO'su olan Lei Jun, Çin teknoloji dünyasının en tanınan isimleri arasında yer alıyor.

Lei Jun'un Musk'ın uzun süredir hayranı olduğu ve Çin'deki ilk Tesla Model S sahiplerinden biri olarak bilindiği aktarıldı.

TESLA'NIN RAKİBİYLE DİKKAT ÇEKEN KARE

Görüntüyü daha da çarpıcı hale getiren nokta ise Xiaomi'nin artık Tesla'nın doğrudan rakipleri arasında yer alması oldu.

Akıllı telefon pazarında dünya çapında büyüyen Xiaomi, elektrikli otomobil sektörüne de giriş yaptı.

Şirketin elektrikli araç hamlesi, Çin'de Tesla'ya karşı yükselen rekabetin yeni başlıklarından biri olarak görülüyor.

ÇİN PAZARI TESLA İÇİN KRİTİK

Tesla, Çin'de güçlü bir konuma sahip olsa da yerli elektrikli araç üreticilerinin baskısı giderek artıyor.

Çin Binek Otomobil Birliği verilerine göre Tesla, geçen yıl Çin'de yaklaşık 626 bin araç sattı.

Şirket, elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araç satışlarında ülkenin beşinci büyük otomobil üreticisi oldu.

Tesla verilerine göre şirketin geçen yılki gelirinin yaklaşık beşte biri Çin'den geldi.

Bu tablo, Çin pazarının Musk'ın şirketleri için taşıdığı önemi ortaya koydu.

MUSK ÇİN'DE HALA GÜÇLÜ BİR FİGÜR

Elon Musk, Çin'de uzun süredir teknoloji dünyasının en dikkat çeken yabancı isimlerinden biri olarak görülüyor. Tesla'nın elektrikli araç, batarya teknolojisi, yazılım ve otonom sürüş alanındaki etkisi Çin otomotiv sektörü için önemli bir referans noktası oldu. X sosyal medya platformu Çin'de yasaklı olmasına rağmen Musk'ın Weibo'da milyonlarca takipçisi bulunuyor. Musk, geçmiş Çin ziyaretlerinde yerel sosyal medyada "öncü" ve "küresel idol" gibi ifadelerle anılmıştı.