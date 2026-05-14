Yasemin Kay Allen mesafeye dayanamıyor: "En az 500 kez konuşuyoruz”
Yasemin Kay Allen, Las Vegas’ta sessiz sedasız evlendiği eşi Erdal Kaya’dan ayrı kalmanın kendisini zorladığını söyledi. Dizi çekimleri için Türkiye’ye dönen ünlü oyuncu, Emirgan’da görüntülendiği sırada evliliğiyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Mesafe nedeniyle duygusal olarak zorlandığını anlatan Allen, “Her gün telefonda en az 500 kez konuşuyoruz” diyerek eşine olan bağlılığını dile getirdi.
Hızlı Özet Göster
- Yasemin Kay Allen, Ocak ayında Erdal Kaya ile Las Vegas'ta sessiz sedasız evlendi.
- Oyuncu, eşinden uzak kalmanın kendisini duygusal olarak etkilediğini ve günde 500 kez telefonda konuştuklarını söyledi.
- Yasemin Kay Allen, 'Kavak Yelleri', 'Muhteşem Yüzyıl' ve 'Arka Sokaklar' gibi birçok önemli dizide rol aldı.
- 10 Temmuz 1989'da Londra'da doğan Allen, hem Türk hem İngiliz vatandaşıdır.
- Müjdat Gezen Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü tamamlayan Allen, 2008 yılında oyunculuk kariyerine başladı.
"Kavak Yelleri", "Muhteşem Yüzyıl", "Dokuz Oğuz", "Bahar" ve "Arka Sokaklar" gibi birçok başarılı yapımda rol alan Yasemin Kay Allen, hem kariyeri hem de özel hayatıyla magazin gündemindeki yerini koruyor.
Güzel oyuncu, geçtiğimiz ocak ayında sevgilisi Erdal Kaya ile Las Vegas'ta sürpriz bir nikahla dünyaevine girmişti. Sessiz sedasız gerçekleşen nikah sonrası sosyal medyada paylaşılan kareler kısa sürede büyük ilgi görmüş, çiftin mutluluğu takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum almıştı.
Son olarak yeni bir dizi projesi için Türkiye'ye dönen Yasemin Kay Allen, önceki gün Emirgan'da objektiflere yansıdı. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden oyuncu, eşiyle ilişkisine dair samimi açıklamalarda bulundu. Allen, eşinden uzak kalmanın kendisini duygusal olarak etkilediğini belirterek, şu sözleri ifade etti:
Eşimden uzak kalmak biraz üzüyor. Araya mesafeler girince duygu durumunda zorlanıyorum ama her gün telefonda en az 500 kez konuşuyoruz. O da gelip gidecek zaten, burada işleri var.
Öte yandan Yasemin Kay Allen ile Erdal Kaya çifti, geçtiğimiz günlerde Chicago tatilinden paylaştıkları romantik karelerle de gündem olmuştu. Sosyal medyada oldukça aktif olan çiftin samimi halleri takipçilerine "çifte kumrular" yorumları yaptırmıştı. Allen, paylaşımlarından birine ise esprili bir not düşerek, "Vallahi bu kadar ciddi değiliz normalde" ifadelerini kullanmıştı.
YASEMİN KAY ALLEN KİMDİR?
10 Temmuz 1989'da Londra'da dünyaya gelen Yasemin Kay Allen, İngiliz oyuncu ve şarkıcı Suna Yıldızoğlu ile Dudley Allen'ın kızıdır. Hem Türk hem İngiliz vatandaşı olan oyuncu, çocukluk yıllarının bir bölümünü Türkiye'de geçirdikten sonra annesiyle birlikte Avustralya'ya taşındı.
BİRÇOK ÖNEMLİ PROJEDE ROL ALDI
Queensland Üniversitesi'nin sinema televizyon bölümünden burs kazanan Allen, daha sonra Türkiye'ye dönerek Müjdat Gezen Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü tamamladı. Oyunculuk kariyerine 2008 yılında başlayan Yasemin Kay Allen; "Elif", "Kavak Yelleri", "Hayat Devam Ediyor", "Merhamet", "Muhteşem Yüzyıl", "Şeref Meselesi" ve "Arka Sokaklar" gibi birçok önemli projede rol aldı. Oyuncu ayrıca uluslararası yapım "Strike Back" dizisindeki performansıyla da dikkat çekti.