Yasemin Kay Allen mesafeye dayanamıyor: "En az 500 kez konuşuyoruz”

Öte yandan Yasemin Kay Allen ile Erdal Kaya çifti, geçtiğimiz günlerde Chicago tatilinden paylaştıkları romantik karelerle de gündem olmuştu. Sosyal medyada oldukça aktif olan çiftin samimi halleri takipçilerine "çifte kumrular" yorumları yaptırmıştı. Allen, paylaşımlarından birine ise esprili bir not düşerek, "Vallahi bu kadar ciddi değiliz normalde" ifadelerini kullanmıştı.

YASEMİN KAY ALLEN KİMDİR?

10 Temmuz 1989'da Londra'da dünyaya gelen Yasemin Kay Allen, İngiliz oyuncu ve şarkıcı Suna Yıldızoğlu ile Dudley Allen'ın kızıdır. Hem Türk hem İngiliz vatandaşı olan oyuncu, çocukluk yıllarının bir bölümünü Türkiye'de geçirdikten sonra annesiyle birlikte Avustralya'ya taşındı.

BİRÇOK ÖNEMLİ PROJEDE ROL ALDI

Queensland Üniversitesi'nin sinema televizyon bölümünden burs kazanan Allen, daha sonra Türkiye'ye dönerek Müjdat Gezen Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü tamamladı. Oyunculuk kariyerine 2008 yılında başlayan Yasemin Kay Allen; "Elif", "Kavak Yelleri", "Hayat Devam Ediyor", "Merhamet", "Muhteşem Yüzyıl", "Şeref Meselesi" ve "Arka Sokaklar" gibi birçok önemli projede rol aldı. Oyuncu ayrıca uluslararası yapım "Strike Back" dizisindeki performansıyla da dikkat çekti.

