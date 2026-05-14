Rasim Ozan Kütahyalı'ya 'yasa dışı bahis' gözaltısı | 21 ilde 200 şüpheli | 100 milyar TL ve 2 milyar dolarlık kara para vurgunu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adalet, İçişleri ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarının koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonla suç organizasyonlarına ağır darbe indirildiğini açıkladı.

MASAK raporları ve takip çalışmaları sonucunda yaklaşık 100 milyar TL ve 2 milyar dolar seviyesinde suç gelirinin finansal sistem içerisinde aklandığı tespit edildi.

Adana merkezli yürütülen kapsamlı soruşturma, yasa dışı bahis ve kara para aklama şebekelerine yönelik bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük operasyonlardan biri olarak kayıtlara geçti.

200 KİŞİLİK ŞEBEKEDEN DÖVİZ VE TL CİNSİNDEN MİLYARLIK KARA PARA AKLAMASI

Toplam 200 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonun detaylarını paylaşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç organizasyonlarına ağır darbe indirildiğini belirtti.

MASAK raporları ile teknik ve fiziki takip çalışmaları neticesinde yaklaşık 100 milyar TL ve 2 milyar dolar seviyesinde suç gelirinin finansal sistem içerisinde aklandığı tespit edildi.

ÖZEL YAZILIMLA PANEL SİSTEMLERİ

Örgütün, özel yazılım altyapıları ve panel sistemleri kurarak yasa dışı bahis sitelerine finansal destek sağladığı, elektronik para kuruluşları ile sanal POS ağları üzerinden para transferi gerçekleştirdiği belirlendi.

BANKA YÖNETİCİLERİ DE ŞEBEKEDE

Soruşturma dosyasına göre, bazı özel bankalarda görevli orta ve üst düzey yöneticilerin, suçtan elde edilen gelirlerin katmanlandırılmasına yardımcı oldukları ve güvenlik süreçlerini etkisiz hale getirdikleri saptandı.

Ayrıca, bazı emniyet personellerinin rüşvet karşılığında şüpheliler hakkında yürütülen yakalama ve arama kararlarına ilişkin bilgileri sızdırdıkları tespit edildi.

7 MERKEZE KAYYUM

Operasyon kapsamında 3 elektronik para kuruluşu, 3 kuyumcu ve 1 döviz bürosuna kayyum atandı.

Şüphelilere ait olduğu değerlendirilen 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el konuldu.

8 BİN 500 KUMAR SİTESİNE ENGEL

Ayrıca, suç gelirlerinin aklanmasında kullanıldığı belirlenen 8 bin 500 yasa dışı bahis ve kumar içerikli internet sitesine erişim engeli getirildi.

Soruşturma kapsamında 200 şüpheli hakkında işlem başlatılırken, MASAK raporları suç gelirinin boyutunu gözler önüne serdi. (Fotoğraf: AA)