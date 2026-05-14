Rasim Ozan Kütahyalı'ya 'yasa dışı bahis' gözaltısı | 21 ilde 200 şüpheli | 100 milyar TL ve 2 milyar dolarlık kara para vurgunu
Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yasa dışı bahis şebekelerine yönelik 21 ilde gerçekleştirdiği operasyon kapsamında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı İstanbul'daki evinde gözaltına alındı. Adalet, İçişleri ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarının koordineli çalışmasıyla yürütülen soruşturmada MASAK raporlarıyla 100 milyar TL ve 2 milyar dolar tutarında suç gelirinin aklandığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında 200 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonun milletin huzuruna ve ekonomiye kasteden suç organizasyonlarına ağır darbe olduğunu vurgulayarak kararlılık mesajı verdi.
Hızlı Özet Göster
- Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı İstanbul'daki evinde gözaltına alındı.
- Adana merkezli 21 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarından 200 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
- MASAK raporları ve takip çalışmaları sonucunda yaklaşık 100 milyar TL ve 2 milyar dolar seviyesinde suç gelirinin finansal sistem içerisinde aklandığı tespit edildi.
- Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adalet, İçişleri ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarının koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonla suç organizasyonlarına ağır darbe indirildiğini açıkladı.
Adana merkezli yürütülen kapsamlı soruşturma, yasa dışı bahis ve kara para aklama şebekelerine yönelik bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük operasyonlardan biri olarak kayıtlara geçti.
YASA DIŞI BAHİS ODAKLI 4 SUÇ
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 21 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyon; yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarını kapsıyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı da yer alıyor.
Kütahyalı, İstanbul'daki evinde gözaltına alındı.
200 KİŞİLİK ŞEBEKEDEN DÖVİZ VE TL CİNSİNDEN MİLYARLIK KARA PARA AKLAMASI
Toplam 200 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonun detaylarını paylaşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç organizasyonlarına ağır darbe indirildiğini belirtti.
MASAK raporları ile teknik ve fiziki takip çalışmaları neticesinde yaklaşık 100 milyar TL ve 2 milyar dolar seviyesinde suç gelirinin finansal sistem içerisinde aklandığı tespit edildi.
ÖZEL YAZILIMLA PANEL SİSTEMLERİ
Örgütün, özel yazılım altyapıları ve panel sistemleri kurarak yasa dışı bahis sitelerine finansal destek sağladığı, elektronik para kuruluşları ile sanal POS ağları üzerinden para transferi gerçekleştirdiği belirlendi.
BANKA YÖNETİCİLERİ DE ŞEBEKEDE
Soruşturma dosyasına göre, bazı özel bankalarda görevli orta ve üst düzey yöneticilerin, suçtan elde edilen gelirlerin katmanlandırılmasına yardımcı oldukları ve güvenlik süreçlerini etkisiz hale getirdikleri saptandı.
Ayrıca, bazı emniyet personellerinin rüşvet karşılığında şüpheliler hakkında yürütülen yakalama ve arama kararlarına ilişkin bilgileri sızdırdıkları tespit edildi.
7 MERKEZE KAYYUM
Operasyon kapsamında 3 elektronik para kuruluşu, 3 kuyumcu ve 1 döviz bürosuna kayyum atandı.
Şüphelilere ait olduğu değerlendirilen 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el konuldu.
8 BİN 500 KUMAR SİTESİNE ENGEL
Ayrıca, suç gelirlerinin aklanmasında kullanıldığı belirlenen 8 bin 500 yasa dışı bahis ve kumar içerikli internet sitesine erişim engeli getirildi.
'TAVİZ YOK'
Operasyonun boyutuna ve devletin kararlılığına dikkat çeken Bakan Gürlek, şunları kaydetti:
"Adalet, İçişleri ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarımızın omuz omuza, büyük bir eş güdüm içinde sergilediği kararlı duruş; finansal suç örgütlerine ve yasa dışı bahis şebekelerine karşı asla taviz vermeyeceğimizin en net göstergesidir. Bu sabırla ve büyük bir dikkatle yürütülen operasyon dolayısıyla Adana Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve Adana İl Emniyet Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın alın terini ve geleceğini hedef alan her türlü suç yapısıyla mücadelemizi, aynı sarsılmaz iradeyle sürdüreceğiz."