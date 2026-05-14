Milyoner'de "Futbolu iyi bilirim" diyen yarışmacı taca düştü: İşte 200 bin TL'lik o soru!

IFAB futbol kurallarına göre taç atışından doğrudan gol atılamaz ve top kendi kalesine girerse rakip takıma korner verilir.

Atv'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Resul Savaş 200 bin TL'lik futbol sorusunda takılarak yarışmadan çekildi.

Atv ekranlarında yayınlanan, Oktay Kaynarca'nın sunduğu "Kim Milyoner Olmak İster"in son bölümüne 37 yaşındaki Resul Savaş damga vurdu.

D: Hiçbir şey olmaz

SORU: Futbol kurallarına göre, bir futbolcu taç atışı kullanırken topu doğrudan kendi takımının kalesinin içine atarsa hangisi olur?

Yarışma boyunca sergilediği sakin tavırları ve samimiyetiyle izleyicinin sempatisini kazanan Savaş, söz konusu futbol olunca kendine olan güvenini açıkça dile getirmişti. Ancak 200 bin TL değerindeki soru, "futbolu ezbere biliyorum" diyen Savaş'ı köşeye sıkıştırdı.

Yarışmacı, "Elle gol olmaz" mantığıyla B şıkkını hemen elemesine rağmen, A (Köşe vuruşu yapılır) ve C (Taç atışı tekrarlanır) şıkları arasında gidip gelmeye başladı.

O anlarda kurduğu "Kafamdakiler bir sussa doğruyu bulacağım" cümlesi, yarışma stresini en saf haliyle özetledi.

Doğru Cevap: Korner!

Dakikalarca düşünen ve mantık yürütmeye çalışan Savaş, yanlış cevap verip elindeki ödülden olmak istemediğini belirterek yarışmadan çekilme kararı aldı.

Ancak Oktay Kaynarca doğru cevabın "A: Köşe vuruşu yapılır" olduğunu açıkladığında büyük bir şaşkınlık yaşandı.

Futbol kurallarına göre (IFAB); taç atışından doğrudan gol atılamayacağı gibi, topun doğrudan kendi kalesine girmesi durumunda da oyun rakip lehine köşe vuruşuyla başlıyor.

Savaş, 200.000 TL'lik soruda bu soruda çekilme kararı aldı ve 100.000 TL ile yarışmaya veda etti.