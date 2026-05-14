Alman basınından Türkiye övgüsü: NATO’nun alacağı dersler var
Alman FAZ, Türkiye’nin savunma sanayiindeki tarihi dönüşümünü “NATO’nun Türkiye’den alabileceği dersler” başlığıyla analiz etti. Haberde, İHA’lardan füze sistemlerine, TCG Anadolu’dan Çelik Kubbe’ye uzanan yerli savunma hamlesinin Türkiye’yi NATO’nun da dikkatle izlediği küresel bir savunma gücüne dönüştürdüğü vurgulandı.
Alman basınının önde gelen gazetelerinden Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), Türkiye'nin savunma sanayiinde son yıllarda yakaladığı yükselişi "NATO'nun Türkiye'den alabileceği dersler" başlıklı analizle gündeme taşıdı.
Analizde, Türkiye'nin savunma alanında dışa bağımlı bir ülkeden, yüksek teknolojiye dayalı sistemler geliştiren ve bunları uluslararası pazara ihraç eden bir aktöre dönüştüğü belirtildi. FAZ, Türkiye'nin özellikle insansız hava araçları, füze sistemleri, deniz platformları ve hava savunma çözümleriyle öne çıktığını yazdı.
TCG ANADOLU İLE İSTANBUL'DA GÜÇ GÖSTERİSİ
FAZ'ın analizinde, Türk Deniz Kuvvetleri'nin en büyük gemisi TCG Anadoluya da geniş yer ayrıldı. Haberde, geminin İstanbul'da Topkapı Sarayı açıklarında demirlemesinin Türkiye'nin askeri ve teknolojik kapasitesini yansıtan dikkat çekici bir görüntü oluşturduğu aktarıldı.
TCG Anadolu'nun hangarları, güverteleri ve uçuş alanları üzerinden Türkiye'nin deniz gücüne dikkat çekilen analizde, geminin 29 helikopter, 41 insansız hava aracı ve 700 askeri barındırabilecek kapasitesine vurgu yapıldı.
SAHA 2026'DA ASKERİ VE TEKNOLOJİK VİTRİN
Haberde, İstanbul'da düzenlenen SAHA 2026 Savunma Sanayii Fuarı da Türkiye'nin askeri, teknolojik ve ekonomik kapasitesini gösteren önemli bir platform olarak değerlendirildi.
FAZ, SAHA'nın kısa sürede büyük bir büyüme kaydettiğini belirtti. İlk kez sekiz yıl önce düzenlenen fuara 12 ülkeden 189 katılımcı ve 13 bin ziyaretçi katılırken, bu yıl beşincisi yapılan organizasyonda 76 ülkeden 1760 şirket yer aldı.
Ziyaretçi sayısının 100 bini aştığı fuarda, Almanya'dan savunma tedarikçileri ile Çin'in önde gelen savunma şirketlerinden Norinco gibi uluslararası aktörlerin de bulunduğu kaydedildi.
İHRACAT 248 MİLYON DOLARDAN 10 MİLYAR DOLARA ÇIKTI
FAZ, Türkiye'nin savunma sanayii ihracatı 2002 yılından bu yana yaklaşık 40 kat artarak 248 milyon dolardan 10 milyar dolar seviyesine ulaştığını söyledi.
Analizde, bu yükselişin Türkiye'yi dünyanın önde gelen savunma ihracatçıları arasına taşıdığı ifade edildi. Türk savunma şirketlerinin İHA'lardan füze sistemlerine, elektronik harp çözümlerinden deniz platformlarına kadar birçok alanda uluslararası pazarda daha görünür hale geldiği belirtildi.
TÜRK İHA'LARINA KÜRESEL TALEP
FAZ, Türkiye'nin savunma sanayiindeki yükselişinde insansız hava aracı teknolojilerinin önemli rol oynadığına dikkat çekti.
Baykar tarafından geliştirilen İHA'ların çok sayıda ülkede kullanıldığı belirtilen analizde, Türk savunma ürünlerine küresel talebin arttığı kaydedildi. Haberde, Türkiye'nin yalnızca İHA alanında değil; savaş uçağı projeleri, deniz platformları, füze sistemleri ve hava savunma çözümleriyle de dikkat çektiği ifade edildi.
ALMANYA TÜRK FÜZELERİNİ RADARINA ALDI
FAZ'ın analizinde, Avrupa'da Türk savunma sistemlerine yönelik ilginin arttığına da dikkat çekildi. Haberde, Die Welt gazetesinin, henüz test aşamasında olmalarına rağmen Alman makamlarının Türk orta ve uzun menzilli füze sistemleriyle ilgilendiğini öne sürdüğü aktarıldı.
Analizde ayrıca Türk savunma şirketlerinin İtalya, Polonya, Macaristan, Romanya ve Estonya gibi ülkelerde ortak girişimler ve yerel üretim süreçlerinde daha fazla yer almaya başladığı belirtildi.
RUTTE'DEN TÜRK SAVUNMA SANAYİİNE ÖVGÜ
Haberde, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Türkiye'nin savunma sanayiindeki dönüşümüne ilişkin değerlendirmeleri de öne çıkarıldı.
Rutte'nin, Türkiye'nin savunma sanayiinde önemli bir değişim geçirdiğini belirttiği ve NATO'nun Türkiye'nin bu alandaki tecrübesinden öğrenebileceği noktalar bulunduğunu ifade ettiği aktarıldı.
Bu değerlendirme, Türkiye'nin savunma sanayiindeki yükselişinin NATO içinde de dikkatle takip edildiğini gösterdi.
AMBARGOLAR YERLİ ÜRETİMİ HIZLANDIRDI
FAZ, Türkiye'nin savunma sanayiindeki dönüşümünde geçmişte yaşanan ambargoların ve dışa bağımlılık tecrübelerinin önemli rol oynadığına dikkat çekti.
Analizde, Savunma Sanayii Başkanlığı Başkan Yardımcısı Hakan Karataş'ın, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında yaşanan tecrübelerin Türkiye'ye önemli dersler verdiğini vurguladığı aktarıldı. Karataş'ın, "Tamamen bağımsız bir savunma sanayii, Türkiye'nin müzakere masasında söz sahibi olmasını sağlayan stratejik bir güçtür" değerlendirmesine yer verildi.
SAHA'DA YERLİ SİSTEMLER VİTRİNE ÇIKTI
FAZ, Türkiye'nin savunma sanayiindeki dönüşümünün sonuçlarının SAHA 2026'da görüldüğünü belirtti. Analizde, uzun menzilli füze sistemleri, kamyon üzerine monte edilen lazer tabanlı İHA savunma çözümleri, insansız su altı araçları ve Türkiye'nin hava savunma mimarisi kapsamında geliştirilen Çelik Kubbe gibi projelerin fuarda öne çıktığı aktarıldı.
Haberde, Çelik Kubbe'nin Türkiye'yi hava saldırılarına karşı korumayı ve dış kaynaklı hava savunma sistemlerine bağımlılığı azaltmayı hedeflediği ifade edildi.
FAZ'a göre, fuar sonunda toplam 8 milyar dolarlık sipariş verildi.
NATO İÇİN DİKKAT ÇEKEN TÜRKİYE TECRÜBESİ
FAZ'ın analizinde öne çıkan mesaj, Türkiye'nin savunma sanayiinde izlediği yolun NATO ülkeleri açısından da dikkat çekici bir tecrübe sunduğu oldu.
TCG Anadolu'dan SAHA 2026'ya, İHA teknolojilerinden füze sistemlerine kadar birçok başlıkta Türkiye'nin ortaya koyduğu kapasite, Alman basınında "NATO'nun Türkiye'den alabileceği dersler" çerçevesinde değerlendirildi.