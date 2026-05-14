Alman basınından Türkiye övgüsü: NATO’nun alacağı dersler var

SAHA 2026'DA ASKERİ VE TEKNOLOJİK VİTRİN

Haberde, İstanbul'da düzenlenen SAHA 2026 Savunma Sanayii Fuarı da Türkiye'nin askeri, teknolojik ve ekonomik kapasitesini gösteren önemli bir platform olarak değerlendirildi.

FAZ, SAHA'nın kısa sürede büyük bir büyüme kaydettiğini belirtti. İlk kez sekiz yıl önce düzenlenen fuara 12 ülkeden 189 katılımcı ve 13 bin ziyaretçi katılırken, bu yıl beşincisi yapılan organizasyonda 76 ülkeden 1760 şirket yer aldı.

Ziyaretçi sayısının 100 bini aştığı fuarda, Almanya'dan savunma tedarikçileri ile Çin'in önde gelen savunma şirketlerinden Norinco gibi uluslararası aktörlerin de bulunduğu kaydedildi.