Netanyahu'dan BAE'ye gizli ziyaret: İsrail medyası yazdı: Demir Kubbe iddiası | İran'dan sert tepki

Açıklamada, BAE'nin İsrail ile ilişkilerinin Abraham Anlaşmaları çerçevesinde kurumsallaşmış ilişkiler olduğu, gizli ziyaretler veya resmi makamlarca duyurulmayan toplantılar yapıldığı yönündeki iddiaların doğru olmadığı kaydedildi.

BAE Dışişleri Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, İsrail Başbakanı'nın ülkeye ziyarette bulunduğu veya BAE topraklarında herhangi bir İsrail askeri heyetinin kabul edildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Ancak bu haberlere BAE cephesinden yalanlama geldi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi

ERAKÇİ: BAE HESAP VERECEK

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Netanyahu'nun savaş sırasında BAE'yi ziyaret ettiği iddialarına ilişkin, "İran güvenlik birimlerinin uzun zaman önce liderliğimize ilettiği şeyi şimdi kamuoyu önünde ortaya koydu, İsrail ile iş birliği yaparak bölünme tohumları ekenler hesap verecek." dedi.

Erakçi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Netanyahu'nun BAE'yi ziyaret ettiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Erakçi, "Netanyahu, İran'ın güvenlik birimlerinin liderliğimize uzun zaman önce ilettiği şeyi şimdi kamuoyu önünde ortaya koydu." değerlendirmesinde bulundu.

İran halkı ile düşmanlığın "akılsızca bir kumar" olduğunu söyleyen Erakçi, "Bunu yapmak için İsrail ile gizli iş birliği: affedilemez. İsrail ile iş birliği yaparak bölünme tohumları ekenler hesap verecek." ifadelerini kullandı.

