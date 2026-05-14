Netanyahu'dan BAE'ye gizli ziyaret: İsrail medyası yazdı: Demir Kubbe iddiası | İran'dan sert tepki
İsrail basını Netanyahu’nun savaş sürecinde BAE’yi gizlice ziyaret ettiğini yazdı. Abu Dabi yönetimi ise iddiaları sert dille yalanlasa da Netanyahu ile BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ın yakınlığı biliniyor. ABD/İsrail'in İran'a saldırıları sonrası İsrail'in BAE'ye Demir Kubbe gönderdiğine ve BAE'nin İran'a karşı savaşa gireceği yeniden gündeme geldi.
Hızlı Özet Göster
- İsrail Başbakanlık Ofisi, Binyamin Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri'ni gizlice ziyaret ettiğini duyurdu.
- Netanyahu'nun ziyareti sırasında BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile görüştüğü bildirildi.
- Netanyahu'nun ziyaretinin ardından İsrail ordusuna ait bir Demir Kubbe bataryası ve askerler BAE'ye gönderildi.
- BAE Dışişleri Bakanlığı, Netanyahu'nun ülkeye ziyarette bulunduğu yönündeki haberleri yalanladı.
- İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Netanyahu'nun BAE'yi ziyaret ettiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı.
Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail arasındaki gizli görüşme haberi gündeme damga vurdu.
Her şey İsrail Başbakanlık Ofisi, Binyamin Netanyahu'nun İran ile savaşın devam ettiği sırada Birleşik Arap Emirlikleri'ni gizlice ziyaret ettiğini duyurmasıyla başladı.
İSRAİL MEDYASI YAZDI: NETANYAHU AL NAHYAN İLE GÖRÜŞTÜ
İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun ziyareti sırasında BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile görüştüğü bildirildi.
Açıklamada, Netanyahu'nun yaptığı ziyaretin İsrail ve BAE arasındaki ilişkilerde "tarihi bir ilerlemeye" yol açtığı değerlendirmesi yapıldı.
ABD merkezli Axios haber platformu 26 Nisan tarihli haberinde, İsrail ile BAE arasında askeri, güvenlik ve istihbarat işbirliğinin savaş sırasında üst düzeye çıktığını yazmıştı.
BAE'YE DEMİR KUBBE
Axios'a konuşan yetkililer, Netanyahu'nun Al Nahyan ile savaşın ilk günlerinde gerçekleştirdiği görüşmenin ardından İsrail ordusuna ait bir Demir Kubbe bataryası ve kullanımından sorumlu onlarca İsrail askerinin BAE'ye gönderilmesi talimatını verdiğini bildirmişti.
ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ise Tel Aviv'de katıldığı bir konferansta İsrail'in savaş sırasında BAE'ye Demir Kubbe bataryaları ve bunların işletilmesine yardımcı olacak asker gönderdiğini doğrulamıştı.
ABD'li yetkililer nisan ayında BAE'nin Hürmüz Boğazı'nın "zorla yeniden açılması için" ABD ve İsrail ile savaşmaya hazırlandığını iddia etmişti.
BAE "GÖRÜŞME YOK" DEDİ
Ancak bu haberlere BAE cephesinden yalanlama geldi.
BAE Dışişleri Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, İsrail Başbakanı'nın ülkeye ziyarette bulunduğu veya BAE topraklarında herhangi bir İsrail askeri heyetinin kabul edildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.
Açıklamada, BAE'nin İsrail ile ilişkilerinin Abraham Anlaşmaları çerçevesinde kurumsallaşmış ilişkiler olduğu, gizli ziyaretler veya resmi makamlarca duyurulmayan toplantılar yapıldığı yönündeki iddiaların doğru olmadığı kaydedildi.
Medya kuruluşlarına doğruluğu teyit edilmemiş bilgileri dolaşıma sokmamaları çağrısında bulunulan açıklamada, bu tür haberlerin siyasi izlenim oluşturmak amacıyla kullanılmaması gerektiği savunuldu.
ERAKÇİ: BAE HESAP VERECEK
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Netanyahu'nun savaş sırasında BAE'yi ziyaret ettiği iddialarına ilişkin, "İran güvenlik birimlerinin uzun zaman önce liderliğimize ilettiği şeyi şimdi kamuoyu önünde ortaya koydu, İsrail ile iş birliği yaparak bölünme tohumları ekenler hesap verecek." dedi.
Erakçi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Netanyahu'nun BAE'yi ziyaret ettiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı.
Erakçi, "Netanyahu, İran'ın güvenlik birimlerinin liderliğimize uzun zaman önce ilettiği şeyi şimdi kamuoyu önünde ortaya koydu." değerlendirmesinde bulundu.
İran halkı ile düşmanlığın "akılsızca bir kumar" olduğunu söyleyen Erakçi, "Bunu yapmak için İsrail ile gizli iş birliği: affedilemez. İsrail ile iş birliği yaparak bölünme tohumları ekenler hesap verecek." ifadelerini kullandı.