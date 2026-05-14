ABD basını yazdı: Trump-Şi zirvesinde arbede ve güvenlik krizi

Habere göre, Trump ile Şi'nin sabah saatlerindeki ikili görüşmesi sırasında Çinli medya mensupları ile Amerikalı görevliler arasında da gerginlik çıktı. Bu sırada Beyaz Saray'ın ön hazırlık ekibinden bir görevlinin yere düşürüldüğü ve üzerine basıldığı iddia edildi. Görevlinin hafif şekilde yaralandığı ancak ciddi bir sağlık sorunu yaşamadığı belirtildi.

New York Post, Çinli yetkililerin gazetecilerin alandan çıkmasına izin vermek istemediğini, bunun üzerine ABD heyeti ile Çinli görevliler arasında yeni bir tartışma yaşandığını aktardı. Haberde, Amerikalı görevlilerin "Gitmemiz gerekiyor" diyerek alandan ayrıldığı ve konvoya yetişmeye çalıştığı belirtildi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Cennet Tapınağı ziyaretinin ardından Amerikalı gazetecilerin başkanlık konvoyuna yeniden katılması da engellenmeye çalışıldı.

Haberde ayrıca, Çinli yetkililerin ABD'li gazetecilere yönelik sıkı kontrol uyguladığı öne sürüldü. New York Post, gazetecilerin tuvalet erişiminin kısıtlandığını ve su şişelerine el konulduğunu yazdı.

KAOTİK ANLAR KAMERAYA YANSIDI

New York Post'a göre, yaşanan gerilimler "Rush Hour 4" filmi için hazırlık yapan yönetmen Brett Ratner'a eşlik eden bir kameraman tarafından da kaydedildi.

Haberde, Ratner'ın Çin'e film için mekan araştırması ve ışık kontrolü amacıyla gittiği, kameramanın da bu nedenle bölgede bulunduğu ifade edildi.