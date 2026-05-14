ABD basını yazdı: Trump-Şi zirvesinde arbede ve güvenlik krizi
ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Pekin’de yaptığı görüşmenin perde arkasında güvenlik krizi ve arbede yaşandığı iddia edildi. Fox News ve New York Post’un haberine göre, Çinli yetkililer silahlı ABD Gizli Servis ajanını Cennet Tapınağı’ndaki programa almadı; bir Beyaz Saray görevlisinin ise Çinli medya mensuplarıyla yaşanan arbede sırasında yere düşürüldüğü ve üzerine basıldığı öne sürüldü.
- ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Pekin'deki Cennet Tapınağı ziyaretinde silahlı bir ABD Gizli Servis ajanının alana girişi Çinli güvenlik yetkilileri tarafından engellendi.
- Çinli yetkililer ile ABD heyeti arasında yaşanan tartışma nedeniyle programa giriş yarım saatten fazla gecikti ve başka bir ajanın gazetecilere eşlik etmesiyle kriz geçici olarak aşıldı.
- Trump ile Şi'nin sabah görüşmesi sırasında Çinli medya mensupları ile Amerikalı görevliler arasında gerginlik çıktı ve Beyaz Saray ön hazırlık ekibinden bir görevlinin yere düşürüldüğü iddia edildi.
- Cennet Tapınağı ziyaretinin ardından Amerikalı gazetecilerin başkanlık konvoyuna yeniden katılması Çinli yetkililer tarafından engellenmeye çalışıldı.
- Güvenlik önlemleri kapsamında Trump, yönetim yetkilileri ve gazetecilere Çin ziyareti boyunca geçici telefonlar ve e-posta adresleri kullanmaları talimatı verildi.
Fox News ve New York Post'un haberine göre, Çinli güvenlik yetkilileri, Trump ve Şi'nin Pekin'deki Cennet Tapınağı ziyaretine eşlik eden silahlı bir ABD Gizli Servis ajanının etkinlik alanına girişine izin vermedi. Olay nedeniyle programa girişin yarım saatten fazla geciktiği ve taraflar arasında hararetli tartışmalar yaşandığı aktarıldı.
SİLAHLI AJANA GİRİŞ ENGELİ
Fox News'in sahadaki gazetecilere dayandırdığı haberinde, söz konusu ajanın silahıyla alana girmek istediği, ancak Çinli yetkililerin buna karşı çıktığı belirtildi.
Haberde, yaşananların "yoğun bir güvenlik gerilimine" yol açtığı ifade edildi. Telegraph muhabirinin de X hesabından yaptığı paylaşımda, "Buraya geldiğimizden beri birkaç sert gerilime tanık olduk" değerlendirmesinde bulunduğu aktarıldı.
ABD HEYETİ GERİ ADIM ATMADI
New York Post'un haberine göre, ABD basın heyeti ve Amerikalı görevliler Gizli Servis ajanı olmadan ilerlemeyi reddetti. Çinli yetkililer ise ajanın silahıyla güvenlik alanına girmesine izin vermedi.
Yaklaşık 30 dakika süren tartışmanın ardından daha önce içeri alınan başka bir ABD Gizli Servis ajanının gazetecilere eşlik etmesiyle kriz geçici olarak aşıldı. İlk ajanın ise geride bırakıldığı öne sürüldü.
BEYAZ SARAY GÖREVLİSİ YERE DÜŞTÜ
New York Post, zirvenin perde arkasında yaşanan gerilimin bununla sınırlı kalmadığını yazdı.
Habere göre, Trump ile Şi'nin sabah saatlerindeki ikili görüşmesi sırasında Çinli medya mensupları ile Amerikalı görevliler arasında da gerginlik çıktı. Bu sırada Beyaz Saray'ın ön hazırlık ekibinden bir görevlinin yere düşürüldüğü ve üzerine basıldığı iddia edildi. Görevlinin hafif şekilde yaralandığı ancak ciddi bir sağlık sorunu yaşamadığı belirtildi.
GAZETECİLERE KONVOY ENGELİ İDDİASI
ABD basınında yer alan haberlere göre, Cennet Tapınağı ziyaretinin ardından Amerikalı gazetecilerin başkanlık konvoyuna yeniden katılması da engellenmeye çalışıldı.
New York Post, Çinli yetkililerin gazetecilerin alandan çıkmasına izin vermek istemediğini, bunun üzerine ABD heyeti ile Çinli görevliler arasında yeni bir tartışma yaşandığını aktardı. Haberde, Amerikalı görevlilerin "Gitmemiz gerekiyor" diyerek alandan ayrıldığı ve konvoya yetişmeye çalıştığı belirtildi.
SU ŞİŞELERİNE EL KONULDU İDDİASI
Haberde ayrıca, Çinli yetkililerin ABD'li gazetecilere yönelik sıkı kontrol uyguladığı öne sürüldü. New York Post, gazetecilerin tuvalet erişiminin kısıtlandığını ve su şişelerine el konulduğunu yazdı.
Pekin'de hava sıcaklığının yaklaşık 27 derecenin üzerine çıktığı belirtilirken, Amerikan basın mensuplarına yeterli sıvı desteği sağlanmadığı iddia edildi.
KAOTİK ANLAR KAMERAYA YANSIDI
New York Post'a göre, yaşanan gerilimler "Rush Hour 4" filmi için hazırlık yapan yönetmen Brett Ratner'a eşlik eden bir kameraman tarafından da kaydedildi.
Haberde, Ratner'ın Çin'e film için mekan araştırması ve ışık kontrolü amacıyla gittiği, kameramanın da bu nedenle bölgede bulunduğu ifade edildi.
GEÇİCİ TELEFON VE E-POSTA ÖNLEMİ
New York Post, güvenlik önlemleri kapsamında Trump'a, yönetim yetkililerine ve gazetecilere Çin ziyareti boyunca geçici telefonlar ve e-posta adresleri kullanmaları talimatı verildiğini de yazdı.
Haberde, bu adımın hassas verilerin siber saldırılara karşı korunması amacıyla atıldığı belirtildi.
2017'DE DE BENZER KRİZ YAŞANMIŞTI
Fox News, Trump'ın 2017'deki Çin ziyaretinde de ABD ve Çinli güvenlik görevlileri arasında benzer bir gerilim yaşandığını hatırlattı.
Haberde, o dönem ABD başkanının nükleer saldırı emri için gerekli araçları taşıyan çantaya ilişkin yaşanan giriş krizi nedeniyle taraflar arasında tartışma çıktığı, ancak ABD Gizli Servisi'nin bazı iddiaları daha sonra yalanladığı belirtildi.