Galatasaray'a Ronaldo darbesi! Transfer için devreye girdi
Galatasaray’ın transfer gündeminde yer alan Bernardo Silva için Juventus’un devreye girdiği iddia edildi. Portekizli yıldızın, İtalyan ekibi hakkında Cristiano Ronaldo’dan bilgi aldığı öne sürüldü.
- Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi için Bernardo Silva'ya yüksek maaş ve imza parası içeren bir teklif sundu.
- Juventus, Bernardo Silva'ya 2028 yılına kadar sözleşme ve bonus içeren bir teklif yaptı, Ronaldo ile telefonda görüştüğü belirtildi.
- Bernardo Silva, Joao Cancelo ve Danilo gibi isimlerle Juventus ve İtalyan futbolu hakkında görüşmeler gerçekleştirdi.
- İlkay Gündoğan, Galatasaray'ın transfer sürecinde aktif rol aldı, ancak Silva'nın Süper Lig'e sıcak bakmadığı belirtildi.
- Bernardo Silva, MLS, Suudi Arabistan ve Portekiz'den gelen teklifleri düşünmediğini belirtti, Barcelona ve Atletico Madrid'in ilgisi olduğu aktarıldı.
Galatasaray, üst üste 4. ve toplamda 26. şampiyonluğunun ardından transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılı yönetim, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde daha iddialı bir kadro kurmak için yıldız isimleri gündemine aldı.
Bu doğrultuda listenin öne çıkan isimlerinden biri de Manchester City'den ayrılmaya hazırlanan Bernardo Silva oldu.
GALATASARAY'DAN DEV TEKLİF
İtalyan basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, Bernardo Silva'ya Avrupa'daki en iyi tekliflerden birini sundu.
Sarı-kırmızılıların 31 yaşındaki futbolcuya 2 yıllık sözleşme, yıllık 10 milyon euro maaş ve yüksek imza parası önerdiği aktarıldı.
JUVENTUS DEVREYE GİRDİ
Tuttosport'un haberine göre Bernardo Silva için Juventus da devreye girdi. İtalyan ekibinin Portekizli futbolcuya 2028 yılına kadar sözleşme, yıllık 6 milyon euro maaş ve 2 milyon euro bonus içeren bir teklif sunduğu belirtildi. Sözleşmede 2029 yılı için opsiyon bulunduğu da kaydedildi.
RONALDO İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
Haberde en dikkat çeken detay ise Cristiano Ronaldo oldu. Bernardo Silva'nın Juventus'un ilgisi sonrası, daha önce İtalyan devinde forma giyen vatandaşı Ronaldo ile telefonda görüştüğü ve kulüp hakkında bilgi aldığı öne sürüldü.
Ronaldo'nun da Bernardo Silva'ya Juventus için olumlu referans verdiği ifade edildi.
CANCELO VE DANILO DETAYI
Bernardo Silva'nın yalnızca Ronaldo ile değil, Juventus geçmişi bulunan Joao Cancelo ve Danilo ile de görüştüğü aktarıldı. Portekizli yıldızın, İtalyan futbolunu ve Juventus'un mevcut projesini detaylı şekilde araştırdığı kaydedildi.
İLKAY GÜNDOĞAN DEVREDE
Galatasaray cephesinde ise İlkay Gündoğan'ın transfer sürecinde aktif rol aldığı belirtildi. Silva'nın yakın arkadaşı olan İlkay'ın, sarı-kırmızılı kulübün projesini anlattığı ancak Portekizli futbolcunun Süper Lig seçeneğine tam anlamıyla sıcak bakmadığı öne sürüldü.
SUUDİ ARABİSTAN VE MLS'İ DÜŞÜNMÜYOR
Bernardo Silva'nın MLS, Suudi Arabistan ve Portekiz'den gelen tekliflere saygı duyduğu ancak bu liglerde forma giymeyi şu aşamada düşünmediği belirtildi. Barcelona ve Atletico Madrid'in de yıldız futbolcuyla ilgilendiği aktarıldı.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bernardo Silva, bu sezon Manchester City formasıyla 49 resmi maçta görev yaptı. 31 yaşındaki orta saha oyuncusu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 5 asistlik katkı sağladı. Güncel piyasa değeri ise 27 milyon euro olarak gösteriliyor.
