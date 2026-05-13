Galatasaray'a Ronaldo darbesi! Transfer için devreye girdi

Bernardo Silva, MLS, Suudi Arabistan ve Portekiz'den gelen teklifleri düşünmediğini belirtti, Barcelona ve Atletico Madrid'in ilgisi olduğu aktarıldı.

Bernardo Silva, Joao Cancelo ve Danilo gibi isimlerle Juventus ve İtalyan futbolu hakkında görüşmeler gerçekleştirdi.

Juventus, Bernardo Silva'ya 2028 yılına kadar sözleşme ve bonus içeren bir teklif yaptı, Ronaldo ile telefonda görüştüğü belirtildi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi için Bernardo Silva'ya yüksek maaş ve imza parası içeren bir teklif sundu.

Bu doğrultuda listenin öne çıkan isimlerinden biri de Manchester City'den ayrılmaya hazırlanan Bernardo Silva oldu.

Galatasaray, üst üste 4. ve toplamda 26. şampiyonluğunun ardından transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılı yönetim, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde daha iddialı bir kadro kurmak için yıldız isimleri gündemine aldı.

Bernardo Silva'nın yeni durağı merak konusu

JUVENTUS DEVREYE GİRDİ

Tuttosport'un haberine göre Bernardo Silva için Juventus da devreye girdi. İtalyan ekibinin Portekizli futbolcuya 2028 yılına kadar sözleşme, yıllık 6 milyon euro maaş ve 2 milyon euro bonus içeren bir teklif sunduğu belirtildi. Sözleşmede 2029 yılı için opsiyon bulunduğu da kaydedildi.

RONALDO İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Haberde en dikkat çeken detay ise Cristiano Ronaldo oldu. Bernardo Silva'nın Juventus'un ilgisi sonrası, daha önce İtalyan devinde forma giyen vatandaşı Ronaldo ile telefonda görüştüğü ve kulüp hakkında bilgi aldığı öne sürüldü.

Ronaldo'nun da Bernardo Silva'ya Juventus için olumlu referans verdiği ifade edildi.