Google Chrome’da sessiz AI dayatması: 4 GB’lık Gemini Nano kullanıcıdan izinsiz mi yüklendi? | 4 GB’lık AI modeli sistemden nasıl kaldırılır?

Kullanıcılar Windows'ta %LOCALAPPDATA%\Google\Chrome\User Data dizininde, Mac'te ise ~/Library/Application Support/Google/Chrome/ dizininde OptGuideOnDeviceModel klasörünü kontrol edebilir ve chrome://settings/ai adresinden yapay zeka özelliklerini kapatabilir.

Hanff, Chrome'un bu uygulamasının Avrupa Birliği'nin ePrivacy Direktifi ve GDPR hükümleri açısından sorunlu olabileceğini ve 100 milyon ila 1 milyar cihazlık dağıtımın 24 ila 240 gigawatt-saat enerji tüketimine yol açabileceğini savundu.

Google sözcüsü Scott Westover, Gemini Nano'nun dolandırıcılık tespiti ve geliştirici API'leri gibi güvenlik özelliklerini cihaz üzerinde çalıştırdığını ve Şubat 2026'dan itibaren kullanıcıların modeli ayarlardan kapatıp kaldırabilmesine yönelik seçenek sunulduğunu belirtti.

Güvenlik araştırmacısı Alexander Hanff, hiçbir yapay zeka özelliğini açmadığı yeni Chrome profilinde birkaç gün içinde modelin oluştuğunu ve kullanıcı dosyayı silse bile Chrome'un bunu yeniden indirebileceğini öne sürdü.

Yapay zekâ teknolojileri, hayatı kolaylaştırma vaadiyle tarayıcılardan telefonlara kadar her alana yayılırken, kullanıcı gizliliği ve cihaz kontrolü tartışması da büyüyor. Bu tartışmanın son adresi Google Chrome oldu.

Güvenlik ve gizlilik araştırmacısı Alexander Hanff, Chrome'un bazı masaüstü cihazlara kullanıcıdan açık izin almadan yaklaşık 4 GB büyüklüğünde yerel yapay zekâ modeli indirdiğini öne sürdü. Söz konusu dosyanın weights.bin adıyla OptGuideOnDeviceModel klasöründe tutulduğu ve Google'ın cihaz üzerinde çalışan Gemini Nano modeline ait olduğu belirtildi.