Emekli promosyonunda bankalar yarışta: Ödemeler 40 bin liraya çıktı! Nakit avans destekleriyle fırsat 90 bin TL'yi buldu

Halkbank emekli maaşını taşıyanlara 12 ay taksitli sıfır faizli 30 bin lira ihtiyaç kredisi ve yılda 35 bin liraya varan kredi kartı indirimi sağlıyor.

Vakıf Katılım 40 bin liraya varan promosyonla en yüksek doğrudan nakit ödemeyi yaparken, Akbank 50 bin lira faizsiz kredi imkanı sunuyor.

Ziraat Bankası 90 bin liraya varan fayda ile en yüksek avantajı sunarken, buna 12 ay vadeli faizsiz 40 bin lira kredi ve 25 bin lira nakit avans dahil.

Bankaların mayıs ayı emekli promosyon kampanyalarında sunulan toplam fayda 90 bin liraya, promosyon tutarı ise 40 bin liraya kadar çıkıyor.

Ayrıca emeklilere, dul ve yetimlere sıfır faizli kredi, faizsiz nakit avans gibi imkanlar da sunuluyor. Böylece sunulan fayda artırılıyor. Mayıs kampanyalarında emeklilere sunulan toplam fayda 90 bin liraya kadar çıkıyor.

Emekli maaş pastasından daha fazla pay almak isteyen bankalar, sunduğu imkanları otomatik fatura ödeme talimatı, kartla harcama yapma, yakınını getirme gibi şartlarla yükseltirken, bu kapsamda sağlanan promosyon tutarı 40 bin liraya kadar çıkıyor.

Emeklilerin, dul ve yetimlerin banka promosyonları için kampanyalar tüm hızıyla devam ediyor. Merakla beklenen mayıs ayı kampanyaları belli oldu.

HANGİ BANKA NE VERİYOR?



10.000 liranın altı, 10.000- 14.999 lira arası, 15.000- 19.999 lira arası, 20.000 lira ve üzeri maaş dilimleri için ödenen promosyon tutarları sırayla şöyle...

● Albaraka Türk/30.000 liraya varan promosyon: Maaşa göre 8.300, 13.300, 16.600, 20.000 lira. Ayrıca 2 otomatik fatura talimatına 1.400, emekli yakınını getirene her kişi için 1.075, en çok 8.600 lira olmak üzere toplam 10.000 liraya varan ek ödül.

● Akbank/32 bin 500 liraya varan nakit + 50 bin lira faizsiz kredi: Maaşa göre 8.250, 13.250, 16.750, 20.000 lira promosyon. Buna ilaveten her fatura talimatına 500, toplamda 2 bin 500 lira, maaşını taşıyan yakınlardan da 10.000 liraya varan ödül. Ayrıca faizsiz 6 ay vadeli 50.000 liraya varan kredi.

● Denizbank/27.000 liraya varan promosyon: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira. Kredili mevduat hesabı açanlara, fatura talimatı verenlere ve aktif kredi kartı kullananlara toplam 15.000 liraya varan ek promosyon.