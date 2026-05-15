CANLI YAYIN
Geri

CHP'li İBB'ye yeni dalga operasyon: İhale usulsüzlüğü yapan 13 şüpheliden 12'si yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni bir operasyon başlattı. İhale usulsüzlüğü yapıldığı gerekçesiyle hakkında gözaltı kararı verilen 13 şüpheliden 12'si yakalandı. İBB'ye bağlı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen toplam 6 ihalede usulsüzlük tespit edildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
CHP'li İBB'ye yeni dalga operasyon: İhale usulsüzlüğü yapan 13 şüpheliden 12'si yakalandı
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen toplam 6 ihalede usulsüzlük tespit edildi.
  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada ihale yetkilileri ile ihaleleri kazanan firmaların sorumluluğu bilirkişi raporuyla belirlendi.
  • İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul, Kırklareli ve Trabzon'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
  • 15 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda 12 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
  • Soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalar devam ediyor.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Elektronik Sistemler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen toplam 6 ihaleye ilişkin iş ve işlemlerde usulsüzlük yapıldığı tespit edildi.

İBB'deki ihalecilere operasyon

CHP'li İBB'deki ihaleciler operasyon (Haberin fotoğrafları AA'ya aittir)


6 İHALEDE USULSÜZLÜK

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Elektronik Sistemler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen; toplam 6 ihaleye ilişkin iş ve işlemler usülsüzlük olduğu anlaşıldı. İhale yetkilileri ile ihaleleri kazanan firmaların sorumluluğunun bulunduğu düzenlenen bilirkişi raporundan anlaşıldı.

12 şüpheli yakalandı.

12 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

15 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul merkezli olarak Kırklareli ve Trabzon illerini de kapsayan toplam 3 ilde, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Ad SoyadGörev/Ünvan
Ayhan TAŞDaire Başkanı
Murat ERAvrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürü
Erkan KAVLAKTekniker
Erkan KOÇTeknik Şartnameyi Hazırlayan Şahıs
Hakan ÇAKIRElektronik Sistemler Müdürü
İbrahim YAŞAROĞLUTeknik Şartnameyi Hazırlayan Şahıs
Menderes ÇAKMAKMühendis
Muhammet Sertaç KAZICITeknik Şartnameyi Hazırlayan Şahıs
Niyazi BAŞTÜRKTeknik Şartnameyi Hazırlayan Şahıs
Zeynep DÜŞMEZİnform Firması Ortağı
İsmail KURTULUŞKoloni İnşaat Firması Yetkilisi
İhsan Sabri KURTULUŞKoloni İnşaat Firması Yetkilisi
Levent ILGINİnform Firması Yetkilisi – Yurt Dışında firari

Konu ile ilgili yürütülen çalışmalar devam ediyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP'li İBB'ye yeni dalga operasyon: İhale usulsüzlüğü yapan 13 şüpheliden 12'si yakalandı-4 CHP'li İBB'ye yeni dalga operasyon: İhale usulsüzlüğü yapan 13 şüpheliden 12'si yakalandı-5 CHP'li İBB'ye yeni dalga operasyon: İhale usulsüzlüğü yapan 13 şüpheliden 12'si yakalandı-6
Dekolonize Film Günleri'ne sanatçılardan yoğun katılım: "Bizi bombalar değil geçmişimizi unutmak yıkar"
SONRAKİ HABER

Bizi bombalar değil geçmişimizi unutmak yıkar

 Başkan Erdoğan'dan Avrupa şampiyonu milli tekvandoculara tebrik | Üst üste üçüncü kez tarih yazdılar
ÖNCEKİ HABER

Başkan Erdoğan'dan özel tebrik
Samet Baş
Samet Baş Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler