CHP'li İBB'ye yeni dalga operasyon: İhale usulsüzlüğü yapan 13 şüpheliden 12'si yakalandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni bir operasyon başlattı. İhale usulsüzlüğü yapıldığı gerekçesiyle hakkında gözaltı kararı verilen 13 şüpheliden 12'si yakalandı. İBB'ye bağlı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen toplam 6 ihalede usulsüzlük tespit edildi.
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Elektronik Sistemler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen toplam 6 ihaleye ilişkin iş ve işlemlerde usulsüzlük yapıldığı tespit edildi.
6 İHALEDE USULSÜZLÜK
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Elektronik Sistemler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen; toplam 6 ihaleye ilişkin iş ve işlemler usülsüzlük olduğu anlaşıldı. İhale yetkilileri ile ihaleleri kazanan firmaların sorumluluğunun bulunduğu düzenlenen bilirkişi raporundan anlaşıldı.
12 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
15 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul merkezli olarak Kırklareli ve Trabzon illerini de kapsayan toplam 3 ilde, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
|Ad Soyad
|Görev/Ünvan
|Ayhan TAŞ
|Daire Başkanı
|Murat ER
|Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürü
|Erkan KAVLAK
|Tekniker
|Erkan KOÇ
|Teknik Şartnameyi Hazırlayan Şahıs
|Hakan ÇAKIR
|Elektronik Sistemler Müdürü
|İbrahim YAŞAROĞLU
|Teknik Şartnameyi Hazırlayan Şahıs
|Menderes ÇAKMAK
|Mühendis
|Muhammet Sertaç KAZICI
|Teknik Şartnameyi Hazırlayan Şahıs
|Niyazi BAŞTÜRK
|Teknik Şartnameyi Hazırlayan Şahıs
|Zeynep DÜŞMEZ
|İnform Firması Ortağı
|İsmail KURTULUŞ
|Koloni İnşaat Firması Yetkilisi
|İhsan Sabri KURTULUŞ
|Koloni İnşaat Firması Yetkilisi
|Levent ILGIN
|İnform Firması Yetkilisi – Yurt Dışında firari
Konu ile ilgili yürütülen çalışmalar devam ediyor.
