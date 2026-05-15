Trump'ın Çin ziyaretinden sonra İsrail'de alarm: İran'a saldırılar yeniden mi başlayacak?

ABD ve İran arasında ateşkes devam ederken ABD Başkanı Donald Trump 8 buçuk yıl sonra ilk kez yaptığı Çin ziyaretinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Hürmüz Boğazı'nın açılması ve İran'ın nükleer sahibi olmaması konusunda anlaştıklarını duyurdu. Trump'ın Çin ziyareti devam ederken ABD basını ise İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberinde hafta sonu İran'a yönelik ABD saldırılarının yeniden başlayabileceğini, İsrail'in de bu sebeple alarm durumuna geçtiğini yazdı.

Takvim.com.tr dakika dakika gelişmeleri aktarıyor...