Veli Ağbaba'nın kasası... Özgür Özel'in sırdaşı! Takvim'in deşifre ettiği Turgut Koç tutuklandı | Konuşursa CHP'de taşlar yerinden oynar

MALKOÇ: ARAÇ MERCEDES V CLASS'DI

Erbakan Malkoç ise araç yapımı için Turgut Koç'a teklifte bulunduğunu ve teklifin kabul edildiğini ifade etti.

Malkoç, "Araç yapımı için teklifte bulundum ve kabul etti, araç Mercedes V Class'dı. Bu aracın kim tarafından kullanılacağını ilk başta bilmiyordum. Bende kime yapıldığını sormamıştım, daha sonradan aracın Özgür Özel tarafından kullanıldığını öğrendim." dedi.

KOÇ: ARACI DİZAYN ETTİRMEDİM

Turgut Koç, eşinin üzerine kayıtlı Vito marka aracının bulunduğunu belirterek, araç dizaynı konusundaki iletişimin sohbet sırasında geçmiş olabileceğini ancak aracı dizayn ettirmediğini söyledi.

Koç ifadesinde, "Eşimin üzerine kayıtlı Vito marka aracım mevcuttur. Bu aracı dizayn etmek için sohbet esnasında kendisiyle bu şekilde bir iletişimim olmuş olabilir ancak aracı dizayn ettirmedim. Özgür Özel'i siyasi parti genel başkanı olmasından dolayı tanırım. Kendisiyle doğrudan iletişimim ara sıra olmuştur, gördüğüm zamanda selamlaşmamız olmuştu" ifadelerini kullandı.

ÖZEL'LE JET SEYAHATLERİ



Koç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de yakın bir isim. Özel'le yan yana uçak seyahatleri yaptığı biliniyor.



VELİ AĞBABA'NIN ÇAKARINI MI KULLANIYOR?



CHP İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayı olarak da bilinen Koç'un CHP'li bir milletvekilinin çakar tahsisini kullandığı iddia ediliyor. O ismin Veli Ağbaba olduğu konuşuluyor.



Ve bu isim CHP'nin şaibeli kurultayının tanıklarına teklif edilen 500 bin dolarlık sus rüşvetinde öne çıkıyor.



CHP'li iş insanı Turgut Koç'un bu masada Tolgahan Erdoğan'a ʺtanık olma 500 bin dolar alʺ teklifinde bulunduğu öğrenildi (Haberin fotoğrafı TAKVİM'e aittir)



TOLGAHAN ERDOĞAN'A 500 BİN DOLARLIK SUS RÜŞVETİ



Eski CHP üyesi Tolgahan Erdoğan "tanık" olarak mahkeme huzurunda verdiği ifadede tanık olmaması için kendisine 500 bin dolar rüşvet teklif edildiğini açıkladı. Erdoğan, bu teklifin CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'ın yönlendirmesiyle Turgut Koç tarafından kendisine iletildiğini anlattı.



Konuya ilişkin Takvim.com.tr'ye konuşan Erdoğan, Turgut Koç'un CHP'li isimlerle kurduğu üst düzey ilişkiyi şu sözlerle açıkladı:

Kendisi aynı zamanda Veli Ağbaba'nın hemşerisi olan ve gün içerisinde sürekli görüştükleri, Özgür Özel'in jetine binebilen, Özgür Karabat ve Özgür Özel İstanbul'a geldiğinde kendisinin arabasıyla gezen bir kişidir. Bakılabilir; Turgut Koç'un arabasında milletvekili çakar tahsisi var mıdır? Daha önce biz bunu Ali Mahir Başarır'da da gördük. Hangi milletvekilinin tahsisini kullanmaktadır, varsa bunlara bir bakılabilir.