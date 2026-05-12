Veli Ağbaba'nın kasası... Özgür Özel'in sırdaşı! Takvim'in deşifre ettiği Turgut Koç tutuklandı | Konuşursa CHP'de taşlar yerinden oynar
Özgür Özel ve Veli Ağbaba'ya yakınlığıyla bilinen ve Ağbaba'nın çakar tahsisini kullandığı söylenen CHP'li iş insanı Turgut Koç tutuklandı. Koç uyuşturucu ve fuhuş tutuklusu Yiğit Macit’in telefonundan elde edilen deliller neticesinde gözaltına alınmıştı. Bahse konu isim geçtiğimiz aylarda CHP'nin şaibeli kurultay davasının tanığı Tolgahan Erdoğan'a 500 bin dolarlık "sus" rüşveti teklif etmesiyle gündeme gelmişti. Özel'le jet seyahati yapacak kadar yakın temasta olan Koç, CHP'li belediyelerden de adrese teslim ihaleler alıyor... Üstelik bu ihalelere Veli Ağbaba'nın VIP şoförü Gökhan Cumalı ile ortak ticaret ilişkisi içerisinde giriyor.
- CHP'li eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadede kurultay döneminde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 1 milyon 200 bin TL verdiğini söyledi.
- Özgür Özel'in 40 yıllık arkadaşı ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan, Yalım'ın ifadesinin ardından Manisa'da gözaltına alınarak İstanbul'a getirildi.
- CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yakın çevresinden iş insanı Turgut Koç, uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alınarak tutuklandı.
- Eski CHP üyesi Tolgahan Erdoğan, tanık olmaması için kendisine 500 bin dolar rüşvet teklifinin Veli Ağbaba ve Özgür Karabat'ın yönlendirmesiyle Turgut Koç tarafından iletildiğini mahkemede ifade etti.
- Turgut Koç'un ofis ve büro mobilyaları işiyle uğraştığı ve CHP'li belediyelerden adrese teslim ihaleler aldığı ortaya çıktı.
CHP'de peşi sıra gelen etkin pişmanlık itirafları taşları yerinden oynattı. Uşak ve Antalya'daki rüşvet ağının ucu Genel Merkez'e dokunurken oklar CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'yı gösteriyor.
Yolsuzluktan tutuklanan ve CHP'den ihraç edildikten sonra itirafçı olan Özkan Yalım, kurultay dönemi CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 1 milyon 200 bin TL verdiği söyledi. Paranın 200 bin TL'lik kısmını poşet içerisinde bahçe duvarına bıraktığını anlatan Yalım, 1 milyonu da Denizli'de Demirhan Gözaçan isimli şahsa teslim ettiğin söyledi.
CHP'li eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın "etkin pişmanlık" kapsamında verdiği şok ifadelerin ardından, Özgür Özel'in 40 yıllık arkadaşı ve "kara kutusu" olarak bilinen Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan bu sabah gözaltına alındı. Manisa'da gözaltına alınan Demirhan Gözaçan, İstanbul'a getirildi.
AĞBABA'NIN KARA KUTUSU UYUŞTURUCU SORUŞTURMASINDAN ALINDI
Gökhan Böcek'in "Benden 1 milyon Euro istedi. Genel Merkez'e gidip teslim ettim" dediği Veli Ağbaba'nın yakın çevresinden bir isim de gözaltına alındı.
O isim Ağbaba'nın "Hemşehrim, dostum" diye hitap ettiği CHP'li iş insanı Turgut Koç.
TURGUT KOÇ TUTUKLANDI
Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanan Yiğit Macit'in silinen Whatsapp yazışmalarının özel yazılımla geri getirildiği, elde edilen bulgular doğrultusunda gözaltına alınan Turgut Koç tutuklandı.
TUTUKLANAN TURGUT KOÇ'UN İFADESİNDE ARAÇ DİZAYNI DETAYI
Tutuklanan Turgut Koç'un ifadesinde, Erbakan Malkoç ile tanışıklığı, araç dizaynı iddiası ve Özgür Özel'e ilişkin beyanları yer aldı.
Koç, Erbakan Malkoç ile yaklaşık 2,5 yıl önce tanıştığını belirterek, aralarında herhangi bir ticari ilişki bulunmadığını savundu.
Koç ifadesinde, "Erbakan Malkoç isimli kişiyle yaklaşık 2,5 yıl önce tanıştım. Bu kişiyle herhangi bir şekilde ticari ilişkim bulunmamaktadır. Kendisinden araç dizaynı için konuşmada bulunmadım." dedi.
MALKOÇ: ARAÇ MERCEDES V CLASS'DI
Erbakan Malkoç ise araç yapımı için Turgut Koç'a teklifte bulunduğunu ve teklifin kabul edildiğini ifade etti.
Malkoç, "Araç yapımı için teklifte bulundum ve kabul etti, araç Mercedes V Class'dı. Bu aracın kim tarafından kullanılacağını ilk başta bilmiyordum. Bende kime yapıldığını sormamıştım, daha sonradan aracın Özgür Özel tarafından kullanıldığını öğrendim." dedi.
KOÇ: ARACI DİZAYN ETTİRMEDİM
Turgut Koç, eşinin üzerine kayıtlı Vito marka aracının bulunduğunu belirterek, araç dizaynı konusundaki iletişimin sohbet sırasında geçmiş olabileceğini ancak aracı dizayn ettirmediğini söyledi.
Koç ifadesinde, "Eşimin üzerine kayıtlı Vito marka aracım mevcuttur. Bu aracı dizayn etmek için sohbet esnasında kendisiyle bu şekilde bir iletişimim olmuş olabilir ancak aracı dizayn ettirmedim. Özgür Özel'i siyasi parti genel başkanı olmasından dolayı tanırım. Kendisiyle doğrudan iletişimim ara sıra olmuştur, gördüğüm zamanda selamlaşmamız olmuştu" ifadelerini kullandı.
ÖZEL'LE JET SEYAHATLERİ
Koç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de yakın bir isim. Özel'le yan yana uçak seyahatleri yaptığı biliniyor.
VELİ AĞBABA'NIN ÇAKARINI MI KULLANIYOR?
CHP İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayı olarak da bilinen Koç'un CHP'li bir milletvekilinin çakar tahsisini kullandığı iddia ediliyor. O ismin Veli Ağbaba olduğu konuşuluyor.
Ve bu isim CHP'nin şaibeli kurultayının tanıklarına teklif edilen 500 bin dolarlık sus rüşvetinde öne çıkıyor.
TOLGAHAN ERDOĞAN'A 500 BİN DOLARLIK SUS RÜŞVETİ
Eski CHP üyesi Tolgahan Erdoğan "tanık" olarak mahkeme huzurunda verdiği ifadede tanık olmaması için kendisine 500 bin dolar rüşvet teklif edildiğini açıkladı. Erdoğan, bu teklifin CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'ın yönlendirmesiyle Turgut Koç tarafından kendisine iletildiğini anlattı.
Konuya ilişkin Takvim.com.tr'ye konuşan Erdoğan, Turgut Koç'un CHP'li isimlerle kurduğu üst düzey ilişkiyi şu sözlerle açıkladı:
Kendisi aynı zamanda Veli Ağbaba'nın hemşerisi olan ve gün içerisinde sürekli görüştükleri, Özgür Özel'in jetine binebilen, Özgür Karabat ve Özgür Özel İstanbul'a geldiğinde kendisinin arabasıyla gezen bir kişidir. Bakılabilir; Turgut Koç'un arabasında milletvekili çakar tahsisi var mıdır? Daha önce biz bunu Ali Mahir Başarır'da da gördük. Hangi milletvekilinin tahsisini kullanmaktadır, varsa bunlara bir bakılabilir.
TAKVİM DEŞİFRE ETTİ: CHP'Lİ BELEDİYELERDEN ADRESE TELİM İHALE ALDI
Ayrıca ofis ve büro mobilyaları işiyle uğraşan CHP'li iş insanı Turgut Koç'un Veli Ağbaba'nın VIP şoförü Gökhan Cumalı ile ortak ticaret ilişkisi içinde olduğu ve CHP'li belediyelerden ihaleler aldığı ortaya çıktı.
ÖZEL VE AĞBABA'NIN KASASI MI?
Adrese teslim ihaleler ve ihale odaklı şirket devirlerine ilişkin "Turgut Koç, Özgür Özel ve Veli Ağbaba'nın paravanı mı?" soruları gündeme geldi.
Ayrıca Turgut Koç'un CHP'li Çankaya Belediyesi'nden ihaleler aldığı bir dönem CHP'ye yakın medya kuruluşlarına yansımıştı.
Hüseyin Can Güner yönetimindeki Çankaya Belediyesi'ndeki ihalelerin de Turgut Koç tarafından masada konuşulup resmiyete bağlandığı iddia edilmişti.