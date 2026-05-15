Ders kitaplarında dil devrimi: Klasik müfredat tarihe karıştı! Orta Asya yerine Türkistan
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile ders kitaplarında köklü bir kavram değişikliği yapıldı. Yeni müfredatta coğrafi keşifler yerine “sömürgecilik politikaları”, Orta Asya yerine ise “Türkistan” kavramı getirilirken “Mavi Vatan” da ders programına girdi.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (TYMM) kapsamında hazırladığı yeni öğretim programlarında kavram değişiklikleri ve yeni içerikler öne çıktı. Tarihten coğrafyaya, sosyolojiden psikolojiye kadar birçok derste hem kullanılan dil yenilendi hem de güncel yaşamla ilişkilendirilen yeni kavramlar programa dahil edildi. Buna göre:
- "Orta Asya" yerine "Türkistan",
- "Coğrafi keşifler" yerine "sömürgecilik politikaları",
- "Bizans" yerine "Doğu Roma",
- "Tehcir kanunu" yerine ise "sevk ve iskân kanunu" ifadeleri kullanılmaya başlandı.
- "Ege Denizi" ifadesi de bazı bölümlerde "Adalar (Ege) Denizi" olarak değiştirildi.
- Coğrafyada ise "Mavi Vatan", "Gök Vatan" ve "Yeşil Vatan" kavramları programa girdi.
YAPAY ZEKÂ VURGUSU
- Matematik dersinde "Algoritma ve Bilişim" programa eklenirken sosyolojide ise "yapay zekâ", "algoritmik ayrımcılık", "dikkat ekonomisi" ve "akran nezaketi" gibi kavramlara yer verildi.
- Felsefe dersinde ise konular öne çıkarıldı. Teknoloji karşıtlığı, çevre etiği, yabancılaşma, kaygı, hakkaniyet ve suç gibi başlıklar programa eklendi.
- Psikolojide "psikolojik sağlamlık", "öz güven", "öz saygı", "travma sonrası büyüme" ve "duygu yönetimi",
- Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü dersinde ise sosyal medya bağımlılığı, teknolojik stres, akran zorbalığı, siber zorbalık, uyku düzeni ve gıda güvenliği gibi güncel konular öne çıktı. Programda "kimyasal bağımlılıklar" ifadesi de kullanılmaya başlandı.
ÇOK MODLU METİN DÖNEMİ
Türk Dili ve Edebiyatı dersinde önemli değişiklikler yapılan yeni programda video, belgesel ve etkileşimli içerikler için "çok modlu metin" kavramı kullanılmaya başlandı. Sabah'tan Ceyda Karaarslan'ın haberine göre, "Kazanım" yerine "öğrenme çıktısı" ifadesinin tercih edildiği yeni müfredatla birlikte ders içeriklerinin yalnızca bilgi aktarımına değil; eleştirel düşünme, günlük yaşam becerileri, dijital farkındalık ve değer temelli yaklaşımlara odaklanması hedefleniyor.
