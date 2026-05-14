Galatasaray'dan 3 sürpriz transfer! Orta sahaya Ugarte, sol kanata Rowe, forvete Bertuğ
Üst üste dört şampiyonlukla kulüp tarihine geçen Galatasaray’da gözler yeni sezon transferlerine çevrildi. Sarı-kırmızılı yönetim, Jonathan Rowe, Manuel Ugarte ve Bertuğ Yıldırım hamleleriyle kadroyu güçlendirmeyi planlıyor. Sarı kırmızılıların bu hamleleri yapması için takımdan birçok isimle de yolların ayrılması planlanıyor. İşte detaylar...
- Galatasaray, yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız verdi ve bazı oyuncularla yollarını ayırmayı planlıyor.
- Sacha Boey ve Noa Lang ile devam edilmeyecek, böylece kulüp 45 milyon euroluk maliyetten kurtulacak.
- Noa Lang yerine Jonathan Rowe transferi için Galatasaray ve Chelsea devrede, Galatasaray oyuncuya yüksek maaş teklifi hazırladı.
- Orta sahada Lucas Torreira, Mario Lemina ve İlkay Gündoğan'ın ayrılma ihtimali bulunuyor, Manuel Ugarte transferi için görüşmeler sürüyor.
- Galatasaray, yerli oyuncu rotasyonu için Başakşehir'den Bertuğ Yıldırım'ı transfer etmeyi planlıyor ve takas formülü üzerinde çalışıyor.
Yeni sezonda üst üste beşinci şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray'da yönetim, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılı kulüp, kadroda birçok bölgeye takviye yapma kararı alırken, bazı isimlerle yolların ayrılması planlanıyor.
Bu kapsamda kiralık olarak forma giyen Sacha Boey ve Noa Lang ile devam edilmeyeceği öğrenildi. Böylece kulüp, iki oyuncu için ödenmesi gereken toplam 45 milyon euroluk maliyetten kurtulmuş olacak.
KANATTA HEDEF JONATHAN ROWE
Galatasaray'ın Noa Lang yerine düşündüğü ilk isim Jonathan Rowe oldu. İtalyan basınından La Gazzetta'da yer alan haberlere göre sarı-kırmızılılar, Bologna forması giyen 23 yaşındaki İngiliz oyuncu için ciddi girişimlerde bulunuyor. Yönetimin, oyuncunun mevcut maaşının iki katından fazla bir teklif hazırladığı ifade edildi.
Ancak transferde Galatasaray yalnız değil. Chelsea'nin de Jonathan Rowe için devrede olduğu ve İngiliz kulübünün yaklaşık 40 milyon euro seviyesinde teklif hazırlığında bulunduğu öne sürüldü.
Sezona Marsilya'da başlayan Rowe'un, Adrien Rabiot ile yaşadığı soyunma odası tartışmasının ardından Bologna'ya 17 milyon euro karşılığında transfer olduğu belirtildi. İngiliz oyuncu bu sezon İtalyan ekibinde 41 maçta 8 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
ORTA SAHADA BÜYÜK DEĞİŞİM
Galatasaray'da orta saha hattında da önemli değişiklikler yaşanabilir. Lucas Torreira, Mario Lemina ve İlkay Gündoğan'ın takımdan ayrılma ihtimali gündemde yer alıyor.
Torreira için Boca Juniors iddiaları öne çıkarken, Lemina'nın da ilerleyen yaşı teknik heyeti düşündürüyor.
İlkay Gündoğan'ın ise beklenen katkıyı verememesi nedeniyle ayrılığa sıcak bakıldığı ifade ediliyor.
UGARTE İÇİN YENİ HAMLE
Sarı-kırmızılıların orta saha için yeniden gündemine aldığı isim ise Manuel Ugarte oldu. İngiliz basınındaki haberlere göre Galatasaray yönetimi, Manchester United ile görüşmelere başlamaya hazırlanıyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un, savaşçı orta saha profili nedeniyle Uruguaylı futbolcuyu kadroda görmek istediği ve transfer konusunda ısrarcı olduğu öğrenildi.
Ancak bu transferde Galatasaray'ın ciddi rakipleri bulunuyor. Juventus'un yanı sıra Newcastle United ve Aston Villa'nın da Ugarte için devrede olduğu belirtildi.
2024-2025 sezonunda PSG'den Manchester United'a 50 milyon euro bonservisle transfer olan 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon 24 maçta 1005 dakika süre aldı. Ugarte gol ya da asist katkısı sağlayamazken, güncel piyasa değeri 30 milyon euro seviyesinde gösteriliyor.
YERLİ ROTASYONUNA BERTUĞ
Galatasaray'ın yerli oyuncu rotasyonu için düşündüğü isimlerden biri de Bertuğ Yıldırım oldu. Başakşehir forması giyen milli futbolcuyu uzun süredir takip eden sarı-kırmızılıların, transfer için resmi girişim hazırlığında olduğu öğrenildi.
Bu sezon 23 maçta 7 gol ve 3 asistlik performans ortaya koyan Bertuğ için Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın çift haneli bonservis beklentisi içinde olduğu ifade edildi.
Galatasaray yönetiminin ise maliyeti düşürmek amacıyla takas formülü üzerinde durduğu kaydedildi. Sarı-kırmızılıların, eski oyuncusu Ahmed Kutucu'yu Başakşehir'e önererek transferi "para artı oyuncu" modeliyle bitirmeyi hedeflediği aktarıldı.