Galatasaray'dan 3 sürpriz transfer! Orta sahaya Ugarte, sol kanata Rowe, forvete Bertuğ

Galatasaray, yerli oyuncu rotasyonu için Başakşehir'den Bertuğ Yıldırım'ı transfer etmeyi planlıyor ve takas formülü üzerinde çalışıyor.

Orta sahada Lucas Torreira, Mario Lemina ve İlkay Gündoğan'ın ayrılma ihtimali bulunuyor, Manuel Ugarte transferi için görüşmeler sürüyor.

Noa Lang yerine Jonathan Rowe transferi için Galatasaray ve Chelsea devrede, Galatasaray oyuncuya yüksek maaş teklifi hazırladı.

Bu kapsamda kiralık olarak forma giyen Sacha Boey ve Noa Lang ile devam edilmeyeceği öğrenildi. Böylece kulüp, iki oyuncu için ödenmesi gereken toplam 45 milyon euroluk maliyetten kurtulmuş olacak.

Yeni sezonda üst üste beşinci şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray'da yönetim, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılı kulüp, kadroda birçok bölgeye takviye yapma kararı alırken, bazı isimlerle yolların ayrılması planlanıyor.

Galatasaray'ın Noa Lang yerine düşündüğü ilk isim Jonathan Rowe oldu. İtalyan basınından La Gazzetta'da yer alan haberlere göre sarı-kırmızılılar, Bologna forması giyen 23 yaşındaki İngiliz oyuncu için ciddi girişimlerde bulunuyor. Yönetimin, oyuncunun mevcut maaşının iki katından fazla bir teklif hazırladığı ifade edildi.



Ancak transferde Galatasaray yalnız değil. Chelsea'nin de Jonathan Rowe için devrede olduğu ve İngiliz kulübünün yaklaşık 40 milyon euro seviyesinde teklif hazırlığında bulunduğu öne sürüldü.

Sezona Marsilya'da başlayan Rowe'un, Adrien Rabiot ile yaşadığı soyunma odası tartışmasının ardından Bologna'ya 17 milyon euro karşılığında transfer olduğu belirtildi. İngiliz oyuncu bu sezon İtalyan ekibinde 41 maçta 8 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.