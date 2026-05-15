Dekolonize Film Günleri'ne sanatçılardan yoğun katılım: "Bizi bombalar değil geçmişimizi unutmak yıkar"
‘Dekolonize Film Günleri’ panelinde; sömürgecilik, kültürel hafıza, direniş ve kimlik temaları sinema üzerinden yeniden tartışmaya açıldı. Etkinlik İranlı yönetmen Majid Majidi, yapımcı Mehmet Bozdağ ve yönetmen Faysal Soysal’ı bir araya getirdi. Paneli büyük bir dikkatle dinleyen sanat dünyasının ünlü isimleri, “Kültürel sömürgecilik çok büyük bir tehdit... Bu nedenle kendi kültürümüze, dilimize, sanatımıza ve bizi biz yapan değerlerimize sahip çıkmalıyız. Kültür; bir milleti ayakta tutan hafızadır” dedi
Enstitü Sosyal ile NUN Eğitim ve Kültür vakfı öncülüğünde, World Decolonization Forum 2026 kapsamında düzenlenen 'Dekolonize Film Günleri', İstanbul'daki Atlas Sineması'nda sinemaseverleri bir araya getirdi.
13-14 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen etkinlikte sömürgecilik, kültürel hafıza, direniş ve kimlik temaları sinema üzerinden yeniden tartışmaya açıldı. Dünyanın farklı coğrafyalarından seçilen filmlerle izleyiciye yalnızca bir sinema deneyimi değil, aynı zamanda tarihsel yüzleşme alanı sunuldu.
Program kapsamında Kıbrıs'tan Afrika'ya, Güney Amerika'dan Myanmar'a kadar birçok coğrafyada yaşanan sömürgecilik izleri, filmlerle beyaz perdeye taşındı. Etkinlikte kültürel hafızanın nasıl silinmeye çalışıldığı, toplumların nasıl dönüştürüldüğü ve direniş hikâyelerinin nasıl bastırıldığı farklı filmler üzerinden anlatıldı. Organizasyonda dokuz film ücretsiz olarak izleyiciyle buluştu.
Etkinlik kapsamında düzenlenen, Faysal Soysal'ın moderatörlüğünü üstlendiği 'Ekranı Dekolonize Etmek' panelinde; dünyaca ünlü İranlı yönetmen Majid Majidi ve yapımcı Mehmet Bozdağ konuşmacı olarak yer aldı.
Paneli Birol Güven, Emre Oskay, Hülya Koçyiğit, Mahassine Merabet, Şafak Sezer, Burak Sergen, Polat Yağcı, Can Ulkay, Mustafa Kotan, Yüksel Aksu, Deniz Barut, Nilsu Berfin Aktaş, Hande Doğandemir, Saadet Işıl Aksoy, Zeynep Tuğçe Bayat, Gizem Erman Soysaldı, Jessica May, Eylül Tumbar, Gökberk Demirci, Gökberk Yıldırım, Ümit Kantarcılar, Emin Günenç, Melis Minkari, Hatice Deniz, Aslı Turanlı, Akın Akınözü de dinledi.
Hülya Koçyiğit:
Bugün, belki de en sessiz ama en güçlü tehditlerden biriyle karşı karşıyayız: Kültürel sömürgecilik... Giderek artan bir kültürel bombardımanla karşı karşıyayız. Eğer kendi kültürümüze, dilimize, sanatımıza, geleneklerimize ve bizi biz yapan değerlerimize sahip çıkamazsak, ne yazık ki çok şey kaybederiz. Çünkü kültür; bir milleti ayakta tutan hafızadır.
'ÇOCUKLARA TARİHİMİZİ ÖĞRETMEMİZ GEREKİYOR'
Majid Majidi:
Hollywood yapımları çoğu zaman Batı'nın politikalarını meşrulaştıran anlatılar üretir. Süper kahraman filmleri dahi dünyayı kurtaran bir Batı imajı çizer. Bugün bize bombalarla, füzelerle değil, kültürümüzü, değerlerimizi ve hafızamızı unutturarak geliyorlar. Ben de yaptığım filmlerde kendi kültürümüzü, insani değerlerimizi anlatmaya, insanı özünü ele almaya çalıştım"
Yapımcı Mehmet Bozdağ ise küresel dijital platformların tek tipleştirici etkisine dikkat çekerek, yerel hikâyelerin evrensel karşılık bulabilmesi için köklerinden kopmaması gerektiğini ifade etti:
Tarihe hâkim olan, tarih şuurunu yok ederek sömürgeciliğini sürdürüyor. Dünyayı kendi kimliğimiz ve ruhumuzla yeniden tasarlamak mecburiyetindeyiz. Eğer o 'temiz hikâyeleri' anlatmazsak kendimizi kaybederiz.
Gizem Erman Soysaldı:
Sömürgecilik ve emperyalizm ilgilendiğim konular. Siyasal Bilimler Fakültesi'nde okurken İran tarihi ile ilgili bir çalışmam olmuştu. CIA 1953'te İran'daki ilk darbeyi yapıyor... 'Yaşanan bu olayı İran gözünden izlesek güzel olmaz mı?' diye sordum Majidi'ye. Mehmet Bey'e de 'İran-Türkiye ortak yapımı film çekmeyi düşünür müsünüz?' diye de bir soru yönelttim."
"Ben bu panele katıldığım için çok mutlu oldum. Çok feyz aldım. Kişisel olarak ilgilendiğim bir konu emperyalizm ve sömürgecilik. Çok daha fazla tartılıp sinema ile bunları aktarmamız lazım.
OKUL GİBİYDİ
Jessica May:
Benim için çok önemli bir buluşmaydı. Okyanusun diğer tarafından gelen bir insan olarak bu tarafı görmek anlamak benim için çok değerliydi. Bir yabancı olarak anlayabildiğim bir dilde konuştular ve çok aydınlatıcı oldu.
İLHAM VERİCİYDİ
Akın Akınözü:
Dizilerin ve filmlerin ele aldığı konuların dönüşümünü, kültürel kimliğimizi koruyarak nasıl daha güçlü hikâyeler anlatabileceğimizi konuşmak ilham vericiydi.
"SİNEMANIN GÜCÜNÜ KEŞFETTİK"
Sinemanın, öz benliğimizi ve kültürel değerlerimizi korumadaki gücünü yeniden keşfettiğimiz, oldukça ilham verici ve keyifli bir etkinlikti.
PANEL BANA ÇOK ŞEY KATTI
Deniz Barut:
Sinemasına hayran olduğum değerli yönetmen Majid Majidi ve hayata geçirdiği özgün işlerle sektörümüzde yeri çok kıymetli olan sayın Mehmet Bozdağ'ın, değerlerimize sahip çıkmak, kendi hikayelerimizi yazmak ve dayatılan sömürge diline karşı durmak üzerine yüksek farkındalık yaratan konuşmalarını dinlemekten çok memnun oldum. Bana çok şey kattı.
Ümit Kantarcılar:
Gerçekten çok verimli oldu. Kültürel yozlaşmanın etkilerini, günlük yaşam dilinin televizyondan uzaklaşmış olmasını ve sinemanın bu alandaki gücünü bir kez daha gördük.
BEYAZPERDEDE DİRENİŞ HİKAYELERİ
Sabah'tan Ceyda Karaaslan'ın haberine göre; herkese açık olan film günlerinin dün gerçekleştirilen ikinci etap programında ise dikkat çeken yapımlar yer aldı. Yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun "Tahıl" filmi teknoloji, bilgi ve doğa üzerindeki modern tahakküm ilişkilerini distopik bir atmosferde ele alırken, Afrikalı yönetmen Ousmane Sembène'nin "Kara Kız" filmi sömürgecilik sonrası dönemde yaşanan kimlik krizine odaklanıyor. "Son Mohikan" filmi ise Kuzey Amerika'daki sömürge savaşlarının yerli halklar üzerindeki yıkıcı etkilerini anlatıyor.
Programda ayrıca "Camp de Thiaroye" filmi de izleyiciyle buluştu. Forum, tek seferlik bir etkinlik olmanın ötesinde uzun vadeli bir sürecin başlangıcı olarak planlandı.
Organizatörler, 2026'da İstanbul'da başlayacak tartışmaların 2028'de kurumsal dönüşüm başlıklarıyla devam etmesini, 2030 yılında ise toplumsal hayata yönelik somut çözüm önerileriyle sonuçlanmasını hedefliyor. Süreç boyunca akademik yayınlar, çevrim içi seminerler, yuvarlak masa toplantıları ve medya çalışmaları gerçekleştirilecek.
Haber: Doğan Savaş