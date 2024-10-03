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Emina Jahovic oğlu Yaman ve Pınar Altuğ'un kızı Su hakkında ilk kez konuştu

Emina Jahovic, oğlu Yaman’ın Pınar Altuğ’un kızı Su ile olan arkadaşlığı hakkında konuştu. Jahovic, "Ben Su'yu çok güzel buluyorum. Bu yaman ve Su'nun tercihi ama onları magazinde görünce bir hayli canım sıkıldı" dedi.

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Ekim 2024
Emina Jahovic oğlu Yaman ve Pınar Altuğ’un kızı Su hakkında ilk kez konuştu

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Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çiftinin kızı Su ile Mustafa Sandal ve Emina Jahovic'in oğlu Yaman, Temmuz ayında Göcek'te görüntülenmişti. Emina Jahovic, önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı. Yeni evine taşınan ve ev eşyası bakan Jahovic, albüm hazırlığında olduğunu söyledi. Beste de yaptığını dile getiren Jahovic, "Ben Sezen Aksu'nun yolundan gidiyorum. Bestelerimi paraya göre değil, karşımdaki kişiye göre veriyorum" dedi.

"SU GÜZEL BİR KIZ"
Oğlu Yaman'ın Su ile arkadaşlığından bahseden Jahovic, "Ben Pınar hanımı ve Yağmur beyi çok seviyorum. Evliliklerini çok takdir ediyorum. Su da benim için çok güzel bir kız... Bu Yaman ve Su'nun tercihi..." ifadelerini kullandı. Gazetecilerin "Yaman ve Su'yu basında bir arada görünce neler hissettiniz?" sorusuna Jahovic, "Benim için can sıkıcı oldu. Ben Yaman'ın ünlü olmasını istemiyorum" şeklinde konuştu.

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