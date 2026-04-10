Müge Anlı’da Rabia Doğan olayı! 3,5 aylık bebeği bakanlığa teslim edilecek

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir süren bebek arayışında müjdeli gelişme yaşandı. Babası Fatih Doğan tarafından kaçırılan 3,5 aylık Esila bebek bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın devreye girdiği süreçte mutlu sona yaklaşılırken, stüdyoda tansiyon yükseldi.

  • ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında eşi Fatih Doğan tarafından 3,5 aylık kızı Esila kaçırılan 27 yaşındaki Sena Rabia Doğan'ın bebeğine ulaşıldı.
  • Kayınbirader Nurettin Doğan canlı yayında baba ve bebeğe ulaştıklarını açıklayarak çocuğun Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na teslim edileceğini duyurdu.
  • Nurettin Doğan ağabeyi Fatih Doğan'ın ticari geçmişinin iyi olduğunu belirterek tüm sorumluluğu Sena Doğan'ın üzerine atmaya çalıştı.
  • Anne Sena Doğan eşinin parasını yediği ve lüks yaşama düşkün olduğu iddialarını reddederek buraya evladını bulmak için geldiğini söyledi.
  • Sena Doğan eşinin geçmişteki dolandırıcılık dosyaları nedeniyle bebeğini satabileceğinden şüphelenerek programa başvurmuş ve boşanma davası açmıştı.

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, dünden bugüne büyük bir değişime sahne oldu. Eşi Fatih Doğan tarafından kızı kaçırılan ve gözyaşları içinde yardım isteyen 27 yaşındaki Sena Rabia Doğan için sevindirici haber, kayınbirader Nurettin Doğan'dan geldi.

Müge Anlı'da bebek krizi: Kaçırıldığı iddia edilen 3,5 aylık bebek bulundu

"BEBEĞİ BAKANLIĞA TESLİM EDECEĞİZ"

Canlı yayına bağlanan Nurettin Doğan, gece saatlerinde hem ağabeyi Fatih Doğan'a hem de küçük bebeğe ulaştıklarını açıkladı.

Babanın ve bebeğin durumunun iyi olduğunu belirten Nurettin Doğan, "İçiniz rahat olsun. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bilgi verildi. Gün içinde çocuk teslim edilecek" diyerek süreci resmileştirdiklerini duyurdu.

STÜDYODA TANSİYON YÜKSELDİ

Bebeğin teslim edileceği haberi stüdyodaki gerilimi bitirmedi, aksine yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Kayınbirader Nurettin Doğan, ağabeyi Fatih'in bu evlilikten önce başarılı bir ticari geçmişi olduğunu savunarak, tüm sorumluluğu Sena Doğan'ın üzerine yıkmaya çalıştı. Bu iddialar üzerine anne Sena Doğan sert tepki gösterdi.

"İFTİRA DİNLEMEYE DEĞİL, EVLADIMI BULMAYA GELDİM"

Kendisine yöneltilen eşinin parasını yediği ve lüks yaşama düşkün olduğu yönündeki eleştirileri reddeden anne Sena, gözyaşları içinde şu ifadeleri kullandı:

"Benim üzerimde hala bekarken aldığım kıyafetler var. Altınım yok, tatilim yok. Ben buraya iftira dinlemeye değil, evladımı bulmaya geldim. 3,5 aylık bebek annesini özledi diyemez, ben evladım için buradayım."

MÜGE ANLI'DAKİ OLAYDA NELER YAŞANDI?

Ne olmuştu?

Sena Rabia Doğan, 3,5 aylık kızı Esila'yı kaçıran eşi Fatih Doğan'ı bulmak için programa katılmıştı.

Anne neyden korkuyordu?

Sena Doğan, eşinin geçmişteki dolandırıcılık dosyaları nedeniyle bebeğini satabileceğinden şüpheleniyordu.

Bugün ne oldu?

Fatih Doğan'ın kardeşi, bebeğe ulaştıklarını ve Bakanlığa teslim edeceklerini açıkladı.

Süreç nasıl ilerliyor?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi; anne Sena Doğan boşanma davası açtı.

