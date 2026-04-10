Simge Sağın SİMGE SAĞIN: ÇANTADAKİ UYUŞTURUCUDAN HABERİM YOK Yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol ile serbest bırakılan şarkıcı Simge Sağın savcılıkta verdiği ifadesinde, "İlkay Şencan benim erkek arkadaşımdır. Yaklaşık 1 aydır birlikteyiz. Kendisi aynı zamanda DJ ve prodüktördür. Kendisiyle dün ödül törenine katıldık. Katıldıktan sonra çalışmak amacıyla ikametime geçtik. Bugün sabah saatlerinde ilgili kolluk görevlileri tarafında ikametimde arama yapılacağı söylendi. Ben uyuşturucu madde kullanmadığımı bildiğim için rahatlıkla evi arayabileceklerini söyledim. Erkek arkadaşımın çanta içerisine baktıklarında ele geçirilen uyuşturucu maddeyi buldular. Ben onun uyuşturucu madde kullandığını bilmiyordum. Aynı zamanda çanta içerisinde uyuşturucu madde olduğundan haberdar değildim. Cep telefonumda yapılan inceleme sonucunda 22 Şubat tarihli bana göstermiş olduğunuz fotoğrafta tütün sigara içiyordum. Kesinlikle içtiğim madde uyuşturucu ve türevi bir madde değildir. Ancak fibromiyerci (kas eklem ağrısı) hastasıyım. Bu nedenle reçeteli olarak yeşil reçeteye tabi ilaçlar kullanıyorum. Uyuşturucu madde kullanmıyorum" dedi.

Ersay Üner ERSAY ÜNER: PANİKLE BAHÇEYE ATTIM Şarkıcı Ersay Üner İl Jandarma Komutanlığı'nda verdiği ifadesinde, Hesaplarından uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirici bir paylaşım yapmadığını belirterek, "Hayatımın hiçbir döneminde uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmam ve kullanmadım. Kronik panik atak, anksiyete ve ADHD hastası olduğum için sadece doktor reçetesi ile almış olduğum ilaçlarımı kullanıyorum." dedi Evinizin eklentisinde yapılan arama sonucunda ele konulan 2 milyon 568 bin 180 TL para ile ilgili olarak ifadesi sorulan Üner, "Bir an panikle ve başıma da daha önce böyle bir şey gelmediğinden çok korktum. Evde bulunan parayı panikle yan bahçeye fırlattım. Aslında el konulan paranın resmi olduğu hatta çalıştığım müzik şirketi tarafından faturalı bir şekilde beyanlıdır. Ben bu parayı vergi borcumu ödemek için almıştım. Ama bir anlık korku ve panik sebebiyle dışarı attım kesinlikle suç işleme kastım bulunmamaktır. Etkin pişmanlık hükümleri kapsamında bir suç işlediğimi düşünmüyorum" diyerek cevap verdi.

Mustafa Ceceli "HAYATIM BOYUNCA KULLANMADIM" Şarkıcı Mustafa Ceceli ise, "Sosyal medya platformları üzerinden uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirici paylaşım yapmadım. Yurt dışına konser ve tatil yapmak maksatlı çıkarım. Yanımda herhangi bir hediyelik eşya getirmedim. Uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi hayatım boyunca hiç kullanmadım. Uyuşturucu ve uyarıcı madde sattığı bilinen biri ile irtibat kurmadım ve kimseyi aracı kılmadım. Hiçbir kimseye bu maksatla para transferi yapmadım. Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılan bir ortamda bulunmadım. Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan birine şahit olmadım" dedi. Sahneye çıkmadan önce uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı husus ile ilgili ifadesi sorulduğunda Ceceli, "Ben hayatım boyunca hiçbir şekilde uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmadım. Hakkımda söylenen ihbar gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.

İbrahim Çelikkol "UYUŞTURUCU SATTIĞINI BİLDİĞİM KİMSE YOK" Oyuncu İbrahim Çelikkol Jandarma da verdiği ifadesinde, "Sosyal medya platformu üzerinden kesinlikle uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirici bir paylaşım, yapmadım. Yurt dışına işlerim ve yurt dışı projeleri oldukça sıklıkla çıkıyorum. Yurt dışından yanımda eşya getirmiyorum. Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmıyorum. Hayatımda hiç kullanmadım. Uyuşturucu veya uyarıcı madde sattığını bildiğim kimse yoktur. Ben uyuşturucu madde kullanmadığım için kimseyi aracı kılmadım ve kimseye bu maksatla para transferi yapmadım" dedi. "BİRCE İLE 2 SENEDİR GÖRÜŞMÜYORUM" İfadesinde kendisine yöneltilen "Birce Akalay'ı tanıyor musunuz? Aranızdaki bağlantı nedir?" sorusuna da yanıt veren İbrahim Çelikkol, Akalay ile aynı projede yer aldıklarını belirterek, "Birce Akalay ile Siyah Beyaz Aşk isimli dizide rol almıştık. Kendisini 2016 yılından beri tanırım. Kendisi ile 2 senedir görüşmüyorum. Kendisi ile birlikte aynı ortamda bulunup uyuşturucu madde kullanmadım. Zaten ben hayatımda hiç uyuşturucu madde kullanmadım. Birce Akalay'ın uyuşturucu madde kullandığını görmedim ve hiç şahit olmadım" ifadelerini kullandı.