Son zamanlarda akademide "militanlaşan" bir yapı hem küresel sistemin 5. kol aparatlığını yapıyor hem de eğitimde tarafsızlık ilkesini ayaklar altına alıp Türk siyasetini zehirlemeye kalkıyor.
Berk Esen'in başını çektiği "akademik militanlar"a Sabancı Ailesinin kol kanat germesi dikkat çekici. Sistemli yapı, Sabancı Üniversitesi'ni "merkez üssü" edinmiş durumda.
Üniversitenin İstanbul Politikaları Merkezi (Istanbul Policy Center) enstitüsünün düzenlediği etkinliklerde "Türkiye'de diktatörlük var" algısı işleniyor, Başkan Erdoğan, AK Parti ve milli irade hedef alınıyor.
Üstelik İPM, Soros'un Açık Toplum Vakfı ve TESEV ile kurduğu sıkı bağlarıyla ön planda.
Yapının medya ayağında İBB, ABD ve Soros'un fonladığı Medyascope var. Medyascope, FETÖ'nün düzenlediği Abant Toplantılarının müdavimlerinden olan Ruşen Çakır'ın kanalı.
Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi (SU Gender) birimi ise sapkın akımların ve LGBT'nin propagandasını yapıyor.
Mezkur yapıda CHP'ye siyaseten yol haritası çizmekle meşgul alan bahse konu akademisyenler, İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'nün sözcülüğünü üstlenmiş durumda.
2015 Haziran seçimleri öncesi Soros-Koç-Sabancı hattında kurulan işbirliği de hafızalardaki yerini koruyor.
O dönem Sabancı ve Koç Üniversitelerinin akademisyenleri Soros'un finansmanıyla "seçim araştırması" yapmış, "felaket " senaryoları çizip CHP'yi çözüm olarak pazarlamıştı.
SABANCI'NIN ARKA BAHÇESİNDEN SOROS ÇIKTI
Takvim.com.tr akademideki militanlaşmayı manşet manşet gündeme getirirken; Sabancı Üniversitesi'nin arka bahçesinden Gezi ihanetinin mimarı Soros çıktı.
Soros'un Sabancı Üniversitesi ile olan akademik işbirliğini daha iyi anlamak için yakın geçmişi hatırlamakta fayda var.
Soros, Türkiye'de adını ilk kez 1999 yılında Sabancı ailesinin davetlisi olarak ülkeye geldiğinde duyurdu. Bu ziyarette Soros, "Açık Toplum" projesini ve vakıflarını tanıttı. Soros'un "küresel çapta eğitime önem verdiği" vurgusuyla, kurucusu olduğu Orta Avrupa Üniversitesi (CEU) ile Sabancı Üniversitesi arasında ortak girişimler yapıldı.
Soros bu ortak girişimin mütevelli heyeti başkanı oldu.
1 Mart 2002'de Güler Sabancı'nın konuğu olduğu ve Türkiye'de kurduğu vakıf üyeleriyle Bebek'te bir araya geldi Soros.
Bebek'teki Açık Toplum Vakfı'nın irtibat bürosu elemanlarıyla Kafkasya-Asya-Ortadoğu işlerini görüştü.
Güler Sabancı, Açık Toplum Enstitüsü ile Sabancı Üniversitesi arasında birçok çalışma yapıldığını, bunlardan en önemlisinin Türk eğitim sistemiyle ilgili çalışmalar olduğunu vurgulayarak Soros'a teşekkür etti.
Soros, kurucusu olduğu Açık Toplum Enstitüsü'nün (OSI) dünya çapındaki temsilcileriyle her 5 yılda bir gerçekleştirdiği büyük toplantıyı da 2006'da İstanbul'da yaptı.
İSHAK ALATON, CAN PAKER, GÜLER SABANCI VE SOROS AYNI MASADA
İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde düzenlenen geceye, 20'ye yakın uluslararası kurumun temsilcisi dahil olmak üzere toplam 320 kişi katıldı.
Masada Soros'a; Güler Sabancı, eski Şili Cumhurbaşkanı Ricardo Lagos, İshak Alaton ve Can Paker gibi isimler eşlik etti.
Soros'un Açık Toplum Enstitüsü, Sabancı Üniversitesi bünyesinde hayata geçirilen "Eğitim Reformu Girişimi" (ERG) projesinin destekçileri arasında yer alıyordu. O dönemde Soros'un Türkiye'deki yatırımlarından eski Dışişleri Bakanı İsmail Cem İpekçi'nin damadı olan iş insanı Schwan Taha sorumluydu.
Sabancı ailesi ve üniversitesi, Soros'un Türkiye'ye girişinde ve buradaki kurumsal/akademik yapılanmasında önemli bir "ev sahipliği" ve "ortaklık" rolü üstlendi.
İSTANBUL POLİTİKALAR MERKEZİ VE NEGATİF ALGI ÇALIŞMALARI
Sabancı Üniversitesi'nin alt kurumlarından biri olan İstanbul Politikalar Merkezi, Soros'un Açık Toplum Vakfı ve TESEV ile iç içe.
Gezi Parkı ihanetine akademik olarak destek veren İPM, farklı alanlarda Türkiye devleti hakkında negatif algı oluşturan ve olumsuz argümanlar barındıran araştırmalar yayınlıyor.
SİPARİŞ RAPORLA ISMARLAMA ALGI OPERASYONU
İPM, 2025'te "Türkiye Toplumsal Psikolojik Esenlik Raporu 2025" başlıklı sipariş bir rapor hazırlamıştı. Rapora göre Türkiye, "dünyada en az gülümseyen ülkelerden biri" ve 2016'dan itibaren mutsuzluk giderek derinleşti.
Sabancı Üniversitesi akademisyenleri bu durumu "verimsiz mutsuzluk rejimi" olarak adlandırdı. Bunun nedeni olarak ise iktidarın "korku" ve "öngörülemezlik" ortamı yarattığını iddia etti. Ancak raporda, korku ve öngörülemezlik gibi soyut kavramların hangi yöntemlerle ölçüldüğüne dair bir veri seti bulunmuyor.
Tamamen ideolojik saiklerle yazılmış bu rapor, küresel eğilimleri pandemi sonrası etkileri ve dünyadaki ekonomik dalgalanmaları ise tamamen by-pass ediyor.
SABANCI-SOROS ARASINDAKİ KÖPRÜ İSİM TESEV'Cİ ÜSTÜN ERGÜDER
Öte yandan Sabancı-Soros işbirliğinin kilit isimlerinden biri , Soros'un Açık Toplum Vakfı'nın yönetim kurulunda ve TESEV'in Yüksek Danışma Kurulunda yer alan Prof. Dr. Üstün Ergüder.
1992-2000 arasında Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğü görevini yürüten Üstün Ergüder, 1997'de küresel çete olarak bilinen Bilderberg toplantısına da katılmıştı.
Sabancı Üniversitesi ise Soros'un Açık Toplum Vakfı'nın desteklediği Eğitim Reformu Girişimi (ERG) projesine de ev sahipliği yaptı.
SABANCI'DAN OSMAN KAVALA'YI FONLAYAN MERCATOR İLE İŞBİRLİĞİ
SÜ, Osman Kavala'yı fonlayan Alman yapılarla da ilintili.
Sabancı Üniversitesi bünyesindeki İstanbul Politikalar Merkezi'nin beraber birçok proje yürüttüğü Mercator, Almanya'da "iklim milyarderi" olarak bilinen Michael Schmidt Ruthenbeck tarafından kuruldu.
Almanya'nın ekonomi ve enerji politikasını belirleyen ve Alman ekonomisinin yenilenebilir enerjilere geçmesini finanse eden Ruthenbeck, Metro marketlerin de sahibi.
Mercator, dünya çapında kirli ve derin bağlantıları olan ve tutuklu etki ajanı Osman Kavala tarafından kurulan Anadolu Kültür A.Ş.'yi de fonluyordu. Stiftung Mercator, Kavala için bir destek metni yayınlamıştı.
KAVALA'YI FONLAYAN MERCATOR BERK ESEN'E BURS VERDİ! BND DETAYI
Sabancı Üniversitesi'ndeki militan yapının başında yer alan Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Berk Esen'in Kavala'yı fonlayan Mercator'dan burs aldığı, BND'ye bağlı enstitüde çalışmalar yaptığı ortaya çıktı.
Esen, Eylül 2021-Ağustos 2022 döneminde İPM-Mercator burslusu olarak Alman Uluslararası ve Güvenlik İşleri Enstitüsü'nde (SWP) çalışmalar yürüttü.
SWP'nin 1962'de Alman Federal İstihbarat Servisi'nin (BND) bir girişimi olarak kurulduğu biliniyor. Alman hükümetine ve parlamentosuna dış/güvenlik politikalarında danışmanlık sağlayan SWP, uluslararası ilişkiler, NATO ve AB konularında analizler üretiyor. Türkiye ve Orta Doğu çalışmaları yapıyor.
KRONİK ERDOĞAN DÜŞMANI! İMAMOĞLU SUÇ ÖRGÜTÜNÜN SÖZCÜSÜ
Sabancı Üniversitesi'nin sayfasında Esen'in, Türk siyaseti, siyasi partiler ve otoriter rejimler gibi alanlarda çalışmaları olduğu yazıyor.
Esen'in bu konuda yüzlerce çalışması var evet, ancak argümanları bilimsel eleştiriden ve metodolojiden tamamen yoksun.
Başkan Erdoğan'a düşmanlığı ve yolsuzluktan tutuklu İmamoğlu tarafgirliğinde o kadar ileri gidiyor ki akademik objektiflikten bahsetmek mümkün değil.
Fanatikçe yorumlar yaptığı için 2019'dan bu yana tüm tespitlerinde yanıldı.
Muhalif kesimin histerisini arkasına alarak yaptığı sosyal modellemeleri de sınıfta kaldı.
Öyle ki Esen, tweetlerinde her seçimden zaferle çıkan AK Parti'yi "sandıktan korkan ve azınlık desteğiyle ayakta kalan bir yapı" olarak tanımlıyor. (Ağustos 2025)
SAHA ARAŞTIRMASINDAN UZAK BATI İTHAL KAVRAMLAR
Esen'in akademik çalışmalarının kökeninde, %100 devşirme bir kavram olarak Batı'dan ithal ettiği "otoriter" kavramı yer alıyor.
Herhangi bir saha araştırmasına dayanmayan bu temellendirme ile yine tamamen batıdan ithal ettiği "seçimli otoriterlik" ifadesini sonuna kadar sömürdüğü görülüyor.
Ama örneğin bütün partilerin seçimlere katılabildiği, kampanya yürütebildiği, miting yapabildiği ve 2019 yerel seçimlerinde büyükşehirlerin muhalefete geçtiği gerçeğini bu "seçimli otoriterlik" kavramıyla izah edemiyor.
Yazarları arasında Esen'in de bulunduğu "Türkiye'nin Yeni Rejimi: Rekabetçi Otoriterlik" isimli kitapta genel olarak "Türkiye'de kuvvetler ayrılığının tasfiye edildiği" ve "temel hakların kısıtlandığı" iddia ediliyor.
Kitapta, seçimlerin adil olmayan bir mekanizma haline geldiği iddiasıyla aslında "doğrudan halk iradesi" anlamına gelen seçimlerin bile meşruiyeti sorgulanıyor.
Esen'in ortak yazarı olduğu "Türkiye'nin otoriter dönüşümüne nasıl karşı mücadele edilir" başlıklı makalede, tamamen yargının uhdesinde olan İmamoğlu davası üzerinden yine Başkan Erdoğan hedef alınıyor. (Temmuz 2025)
Medyascope'ta "Türkiye'de otoriter rejim kalıcı hale mi geliyor?" başlığıyla bir video yayınlayan Esen, "2023 seçimleriyle Türkiye'de otoriter rejimin kalıcılaştığı" provokasyonuna sarılıyor. (Temmuz 2023)
Yine Medyascope'ta "2021, Erdoğan iktidarının beceriksizliklerinin ve hatalarının öne çıktığı bir yıl oldu" başlığıyla bir video yayınlıyor.
Videoda, "...Fakat ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın artık gelinen noktada bu enkazı kaldırabileceğini, çöküşü durdurabileceğini sanmıyorum. Bu enkaz tamamen yıkıldığında altından Cumhurbaşkanı Erdoğan partisi ve rejimi kalacak." diyen Esen'in öngörüleri yine yanlış çıkıyor.
Muhaliflerin en çok düştüğü hatalardan biri de CHP'nin kendi iç sorunlarını görmezden gelmek. Böylece CHP içindeki liderlik tartışmalarını ve gizli ajandaları "iktidarın planı" gibi sunma kolaycılığına kaçabiliyorlar.
Esen de sözde büyük bir siyaset bilimci olarak CHP içindeki bu kopuşları tek bir "büyük komplo" anlatısına bağlıyor. Hem yargının bağımsız işleyişini peşinen reddediyor hem de siyasetin doğasına tamamen aykırı görüşlerini anlamlı bir teori gibi sunmaya çalışıyor.
Ekim 2025'te paylaştığı floodda -muhalefetin herhangi bir hedefi olmadığından olsa gerek- uzun uzadıya iktidarın hedeflerinden bahsediyor.
Berk Esen, attığı bir başka tweette Nagehan Alçı'nın "sertleşme muhalefete zarar verir" argümanını "iktidarın CHP'yi bir müzakere masasına hapsetme stratejisi" olarak tanımlıyor.
Yine ana muhalefet partisi CHP'nin, bir ana muhalefet partisi kalibresinde olamamasından bile akla ziyan şekilde AK Parti iktidarını ve Başkan Erdoğan'ı sorumlu tutuyor.
CHP üyesi Özlem Erkan'ın 2023'teki il kongresinde usulsüzlük yapıldığı iddialarıyla açtığı dava sonucu, 2 Eylül 2025'te CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atandı.
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, başvuru üzerine kongreyi iptal ederek mevcut yönetimi görevden aldı ve geçici bir heyet atadı.
Tamamen parti içi hukuki başvuruya dayalı olarak ilerleyen bu süreç de Esen tarafından doğrudan iktidarla ilişkilendirildi.
Esen, Eylül 2025'te Özgür Özel ve Tuncer Bakırhan hakkında hazırlanan fezlekeleri de "iktidarın anayasa değişikliği için muhalefeti zorlamaya yönelik bir girişimi" olarak tanımlamıştı.
Esen, 31 Mart 2024 seçimleri döneminde paylaştığı tweette, sanki demokrasi askıya alınmış da farklı bir mücadele başlamış gibi "belediyeler son mevzi" söylemine sarıldı.
Yerel seçimlerin, hizmet, proje ve yerel yönetim performansı üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini çok iyi bilen Esen, seçmeni korku ve savunma refleksiyle oy vermeye zorluyor.
ESEN'DEN AKADEMİYE "MİLİTANLAŞMA" ÇAĞRISI: İMAMOĞLU İÇİN HAREKETE GEÇİN
Esen tüm akademisyenleri, İmamoğlu için iktidara karşı harekete geçmeye çağırıyor. Üstelik bunu yaparken İmamoğlu'nun yolsuzluk ve siyasi casusluk gibi suçlamalarla tutuklandığını unutarak ahlakçı ve idealist bir profil çiziyor.
İmamoğlu Suç Örgütü'ne yönelik 19 Mart 2025'te düzenlenen operasyon sonrası Saraçhane'de gösteriler oldu.
Barışçıl olmayan bu gösterilere katılan marjinal gruplar, hükümete ve Cumhurbaşkanına hakaret ederek polise mukavemet gösterdi.
Saraçhane'deki bu vandallığı yok sayan Esen, muhalefetin bu meydandan "demokratik bir blok çıkarabileceğini" söyledi.
Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası düzenlenen mitingi, "Erdoğan rejimine karşı biriken toplumsal öfkenin patlaması" olarak tarif eden Esen, söz konusu "halk protestolarının yakın vadede sona ermeyeceği" şeklinde ifadeler de kullandı. Ancak Esen'in "toplumsal öfke" teorisi de tutmadı.
Ağustos 2021'de Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangınları yaşanmıştı. Bu süreçte önce ilgili yerleşim yerleri sonra da Kemerköy ve Yeniköy Termik Santralleri tahliye edildi. Yetkililer herhangi bir patlama riski olmadığını açıkladı.
Duayen siyaset bilimci Esen ise bu olayı "50 senelik İslamcı hareket büyük bir gürültüyle çöküyor" diyerek yorumladı.
İMAMOĞLU'NUN SİYASİ DANIŞMANI GİBİ HAREKET ETTİ
Esen, 2019 yerel seçimlerinden bugüne kadar İmamoğlu'nun en büyük destekçilerinden biri oldu.
İmamoğlu'nun hızlı bir sahne ve kurguyla kamuoyuna tanıtıldığı o günlerde pek çok isim de bu furyaya katılarak İmamoğlu propagandası yapmıştı.
Esen de henüz 2019 yerel seçimlerinde İmamoğlu'nu Erdoğan'ın karşısına konumlandırarak seçmen algısını şekillendirmeyi hedeflemişti.
2019 seçimlerinde, "bu tür rejimlerin seçimlerde yenilebileceğini" söyleyen ve seçim kültürünü öven Esen, nedense kısa süre sonra "seçimli otoriterlik" dikotomisine sarılmayı tercih etmişti. (Haziran 2019)
Esen, yine 2019 yılında yaptığı paylaşımda, İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nden İBB'ye taşıdığı herkesçe bilinen yolsuzluk ve usulsüzlükleri görmezden gelerek "şeffaf, adaletli ve yolsuzluğa karşı kararlı bir lider" profili çizmeye çalıştı.
Berk Esen 2019 yerel seçimleri döneminde yaptığı paylaşımda, Türkiye'yi "hegemonik otoriterlik" olarak tanımlamıştı. Yani Esen'e göre iktidar, tüm kurumları ve toplumu kontrol ediyordu.
Ancak aynı tweetinde, "muhalefetin seçimleri kazanması durumunda koşulların değişebileceği" yönünde tamamen çelişkili bir öneri sunuyordu.
Çünkü hegemonik otoritelerde seçim yapılması mümkün değildir ya da tersten söyleyelim seçim varsa hegemonik otoriterlik yoktur.
23 Haziran 2019 seçim günü yaptığı paylaşımda "bugün Türkiye'deki otoriter rejimin son günü olsun" diye yazmıştı.
Esen, yine 2019 seçimlerinde bir öngörüde bulunarak "rejimin kağıttan kalesi çökmeye başlayacak" demişti. Ancak bu noktada da tamamen yanıldı.
Esen, 2021'de CHP'de yaşanan istifalar ve Muharrem İnce'nin hamleleri üzerinden bile İmamoğlu'nu övdü ve siyaseten "en iyi analizi İmamoğlu'nun yaptığını" iddia etti. (Ocak 2021)
Haziran 2021'de yaptığı paylaşımda, bünyesinde kadın personel istihdam ettiği için İBB'yi yalnızca bir belediye olarak değil, "dünyaya sunulan alternatif bir Türkiye vizyonu" olarak tanımladı.
Halbuki 2019'dan önce de İBB bünyesinde ve diğer AK Partili belediyelerde binlerce kadın personel zaten çalışıyordu.
TEK MİSYONU İMAMOĞLU'NU BAŞKAN ERDOĞAN'A KARŞI KONUMLANDIRMAK
Esen, 2019'dan bu yana bilinçli olarak Başkan Erdoğan'ın karşısına İmamoğlu'nu konumlandırıyor. Bu da misyonunun büyük bir parçası zaten.
Henüz 2021'de, İmamoğlu'nun "Bayburt gibi muhafazakâr bir şehirde genel başkan sıfatı olmamasına rağmen yoğun bir destek gördüğünü" iddia etmiş ve "Cumhurbaşkanı'nın 2002 seçimlerinde bu kadar ilgi toplamadığını" iddia etmişti.
Ancak 2023 seçim sonuçlarında Bayburt'ta %78,8 gibi ciddi bir farkla yine Başkan Erdoğan galip geldi.
İMAMOĞLU'NUN İNGİLİZ BÜYÜKELÇİ İLE RAKI BALIK YAPMASINA "SİYASİ MANEVRA" DEDİ
İmamoğlu, CHP'li İBB'nin yoğun ihmalleri yüzünden İstanbulluların kar yağışından son derece mağdur olduğu 24 Ocak 2022 günü İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ile Sarıyer'de Balıkçı Kahraman isimli bir restoranda yemek yiyerek bir skandala imza atmıştı.
Esen, İstanbul yerine İngiltere Ankara Büyükelçisi ile ilgilenen İmamoğlu'nun konuyu çarpıtmasına ve bir mobese kaydı meselesine indirgemesine övgüler dizerek "siyasi manevra" dedi. (Ocak 2022)
Esen, 2019 seçimleri sonrası katıldığı programlarda kendisine vaatleriyle ilgili sorular soran gazetecilere "hatırlamıyorum" ve "bilmiyorum" gibi cevaplar vermesiyle gündem olan İmamoğlu'nu "cesur, hesap sorabilen ve halk desteği yüksek bir lider" olarak lanse etti.
Esen, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimine giden süreçte paylaştığı floodda, kendi söylemleriyle çelişerek önce "İmamoğlu'nun aday bile olmadan iktidarı korkuttuğunu", sonra da yine "İmamoğlu'nun süreci Altılı Masa'nın inisiyatifine bırakmadan bir oyun kurucu olarak öne çıkması gerektiğini" ifade etti.
KILIÇDAROĞLU'NA KARŞI ÇIKTI İMAMOĞLU'NUN ADAYLIĞI İÇİN KAMPANYA YÜRÜTTÜ
Esen, 2023 seçimlerine giden süreçte sözde "otoriter kuşatmayı yaracak bir figür" olarak devleştirdiği İmamoğlu'nun "Cumhurbaşkanı adayı olması gerektiği" yönünde bir flood paylaştı.
İBB'yi dahi yönetemeyen ve 4 senede borç batağına düşüren İmamoğlu'nu, seçim sonrası oluşmasını umduğu "devasa idari ve ekonomik yıkımı" iyileştirebilecek tek aday olarak görüyordu.
Ayrıca çarşıda pazarda vatandaşı azarlayan İmamoğlu için "hizmetleri aracılığıyla milyonlara ulaşıyor" ifadesini kullanmıştı. (Ekim 2022)
2019 seçimlerinden sonra YSK üyelerine "ahmak" dediği için İmamoğlu hakkında bir yargı süreci başlatılmıştı.
14 Aralık 2022'de İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak kararı verildi ancak karar Eylül 2025'e kadar onanmadı.
Esen ve benzeri İmamoğlu trolleri, bu süreçte kamuoyunu provoke etmeye çalıştı.
Esen, İmamoğlu'na sadece İBB'yi değil, CHP'yi de istediği gibi dizayn ettiği ve "tek adamcılık" oynadığı için övgüler yağdırmıştı.
Cumhuriyet'e verdiği demeçte, İmamoğlu'nun "3 aşamalı planı sayesinde CHP'yi Özgür Özel eliyle dönüştüreceğini; İstanbul'u ikinci kez kazanacağını ve nihayet siyasi zemini adaylığına uygun hale getireceğini" itiraf etmişti. (Eylül 2023)
Sözde akademisyen Esen, İmamoğlu'nun kayyum atamalarına tepki göstermediğini söyleyen Meral Danış Beştaş'ın İmamoğlu'na yönelik eleştirilerini bertaraf etme vazifesini dahi üstüne almıştı.
Esen Ocak 2025'te yaptığı paylaşımında, muhalefete "acil bir stratejik rota değişikliği" önermişti.
Esen, "İmamoğlu ve Yavaş'ın merkezde olduğu bütüncül bir oyun planı, erken seçim ilanı ve gerekirse İmamoğlu'nun belediyeyi bırakarak CHP liderliğine yönelmesi" gibi radikal adımları, iktidarın kuşatmasını kırabilecek tek çözüm yolu olarak sunmuştu.
Ekrem İmamoğlu'nun sahte diploması meselesinde de oldukça ikircikli bir duruşa sahip olan Esen, mevzuatı ve somut yargı sürecini görmezden geldi.
2019'da seçimin gücünden dem vuran Esen, usulsüzlükler silsilesi nedeniyle 2025'te İmamoğlu'nun diploması iptal edildiği için "sandık yoluyla hükümet değişimi artık mümkün değil" diyebildi.
Esen bu ve benzeri paylaşımlarını da "tipik muhalif akademisyen" mantığıyla İngilizce yapıyor.
Esen'in en çok yaptığı şeylerden biri de CHP'deki yolsuzluk soruşturması kapsamındaki tutuklama kararlarını eleştirmek ve meseleyi tamamen siyasi bir zemine taşımak.
Esen, İmamoğlu Suç Örgütü'ne yönelik operasyon sonrası oluştuğunu iddia ettiği öfke dalgasından muhtemel bir "Gezi" provokasyonu çıkacağını hayal etmişti.
Ancak Esen'in, "düşük katılımlı gösterilerin daha da büyüyeceği öngörüsü" de tutmadı.
İmamoğlu'nun tutuklanması sonrasında İmamoğlu'nun şahsi hesabından provokasyonlara devam edildi.
Suç örgütünün propagandası yönünde paylaşımlar yapıldığı gerekçesiyle İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli getirildi.
Bu karara itiraz eden Esen, yargının bağımsız kararını "ileri aşama bir otokrasi göstergesi" olarak nitelendirdi.
Halbuki yargı "örgüt" olarak tanımladığı bir yapının faaliyet alanlarını sınırlamakla yükümlü. Buna iletişim ve propaganda kanalları da dahil.
Esen, İBB'nin 560 milyar liralık yolsuzluk dosyasına ait haberi eleştirerek İmamoğlu yönetimindeki usulsüzlükleri "önemsiz ayrıntılar" gibi göstermeye çalıştı. Meseleyi hukuki bir denetimden ziyade siyasi bir polemiğe tahvil ederek İBB sözcüsü gibi savunma yaptı.
AKADEMİDE İMAMOĞLU'NUN YOLSUZLUKLARINI AKLAYAN PARTİZAN BİR MUHALİF
İşin özüne bakacak olursak Berk Esen; yolsuzluk, irtikap, rüşvet, mutlak butlan ve casusluk unsurlarıyla dolu muhalefetin dava dosyalarını "sistemli/siyasi bir tasfiye operasyonu" olarak tanımlayan partizan bir muhalif aslında.
Halbuki ortada bir soruşturma var ve bu yargının işi. Suçlamalar keyfi değil, dosyaya giren bilgi, belge ve itiraflarla gerekçelendirilmiş durumda.
Kayyum meselesini de sürekli bir "tehdit" gibi pazarlamak, aynı yaklaşımın devamı. Görevden uzaklaştırma ve kayyum, hukuki koşullar sağlanıyorsa uygulanıyor, sağlanmazsa uygulanmıyor.
Esen, "Türk-Türk ayrışması" ismini verdiği ve toplumu daha da kamplara bölüp kutuplaştırma amacı güden yeni bir suni ayrılık kategorisi icat etti. (Ekim 2025)
Paylaşımlarında İmamoğlu'nu kahramanlaştıran Esen, hukuksuzluk olarak gördüğü davanın kanıksanmaması ve mücadelenin kitleselleşmesi gerektiğini söylüyor.
Bu olmazsa, yine Türkiye demokrasisi ile hiçbir şekilde uyuşmayan bir kavram kullanarak Türkiye'nin geri dönülemez bir "yarı-kapalı rejim" modeline gömüleceğini iddia ediyor.
Esen, İmamoğlu'nun kaldığı normal standartlardaki tek kişilik oda üzerinden bile mağduriyet üreterek iktidarı hedef tahtasına koyabiliyor.
Esen İmamoğlu Suç Örgütü soruşturmasında tutuklanan kişilerin ailelerini "ortak acılar" üzerinden tanımlayarak duygusal bir etki alanı oluşturmaya çalışıyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü bir "casusluk" soruşturması kapsamında, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla TELE1'in sahibi olan ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık A.Ş.'ye TMSF el koydu.
TELE1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında yürütülen soruşturma sırasında, Yanardağ'ın şirketin resmi sahibi olmamasına rağmen kanalı fiilen kontrol ettiği ortaya çıktı.
Mahkeme, kanalın fiilen soruşturma altındaki kişilerce yönetildiği gerekçesiyle mevcut yönetimi görevden alarak kayyum görevlendirdi.
Sözde akademisyen Esen, bu hadiseyi de "iktidar hamlesi" gibi gösterdi ve TMSF'yi temsilen Tele1'e kayyum olarak atanan İbrahim Paşalı'ya "profesyonel kayyum" diyerek kurumları ve şahısları itibarsızlaştırmaya çalıştı.
Esen, TELE 1'in YouTube kanalının kapatılmasını da hukuki bir tasarruftan ziyade "iktidarın muhalif birikimlere çökme ve toplumsal umudu yok etme hamlesi" olarak nitelendirdi.
TELE1'e kayyum görevlendirilmesini "yargı kararı dahi beklenmeden yapılmış bir hukuksuzluk" ve "basın tarihine geçecek bir kara leke" olarak tanımlayan berk Esen, meseleyi basın özgürlüğü ve demokrasi ekseninde bir direniş alanına çekmeye çalışıyor.
Halbuki TMSF, İstanbul Sulh Ceza Hâkimliğinin kararıyla kayyumu atadı ve bu karar soruşturma bağlamında verildi. Ardından, aynı gün akşam saatlerinde kanal binasına bir ekip gelip canlı yayını durdurarak yayının sonlandırılmasını istedi ve ana haber programı normalden önce bitirildi.
Esen, TELE 1'in kapatılmasından sonra TELE 2'nin açılmasını da "muhalif seslerin susturulamayacağına dair sembolik bir zafer" olarak değerlendirerek kanala destek istedi.
Berk Esen, kayyum görevlendirilen Habertürk TV'de, CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyum olarak görevlendirilen CHP'li Gürsel Tekin ile röportaj yapılmasını eleştirerek "Türkiye siyasetinin geldiği nokta budur" şeklinde anlamı olmayan bir analiz yaptı.
CHP'de kayyum, İstanbul il kongresinde delegelerin iradesinin saptırıldığı iddiaları nedeniyle ve CHP'lilerin şikâyeti sonrası yargı tarafından görevlendirilmişti.
Habertürk'teki kayyum ise Can Holding'in kaçakçılık, dolandırıcılık ve kara para aklama iddiaları üzerine TMSF aracılığıyla gerçekleşmişti.
İki farklı süreci birbirine karıştıran Esen, kayyum atanmasına yol açan hukuka aykırı veya yolsuz eylemlere değil, "kayyum görevlendirme" işleminin kendisine odaklanarak hedef şaşırtıyor.
CHP İstanbul İl Yönetimi'ne "CHP'lilerin şikayeti üzerine" kayyum atanmasını "çok partili siyaseti bitirmeye yönelik bir iktidar hamlesi" olarak değerlendiren Esen, tweetinde Türkiye Cumhuriyeti'nde bir "ara rejimin" hüküm sürdüğü gibi tamamen gerçek dışı ve seviyesiz bir tanımlama yaptı.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNİ BALTALAMA GİRİŞİMİ
Akademideki Ekremci militanlaşmanın başı olan Berk Esen aynı zamanda Terörsüz Türkiye sürecini baltalamaya dönük paylaşımlar yapıyor.
Esen, iktidarın toplumsal barış hamlelerinin "gerçek bir barış iradesi olmadığını" iddia ederek kitleleri öfkeye sevk edecek, kutuplaşmayı artıracak paylaşımlarda bulunuyor.
Esen, paylaşımlarında açıkça Terörsüz Türkiye sürecine karşı net bir ideolojik pozisyon alarak çatışmacı ve provokatif bir tutum sergiliyor.
Esen, verdiği bir demeçte, kamuoyundaki Terörsüz Türkiye sürecine yönelik analizleri "temelsiz iyimserlik" diyerek küçümsüyor.
İmralı süreci sonrası DEM Parti ve iktidar arasındaki anlaşmadan "toplumsal barış ve demokratikleşme çıkmayacağını" ileri sürerek "sürecin demokratikleşmeye katkı sağlamadığı" kara propagandasını yapıyor.
MANDACI AKADEMİSYEN: YABANCI BASINDA TÜRKİYE'Yİ SİSTEMATİK OLARAK KARALIYOR
Berk Esen ve benzeri akademisyenler yıllardır Türkiye'yi Batı medyasında kötüleyen makaleler kaleme alıyor. Söz konusu yazılarda akademik/bilimsel analizden ziyade katıksız muhalefet ve ideolojik tarafgirlik sergileniyor.
Esen de örneğin 2023'te Sky News'e verdiği demeçte, seçimleri "eşitsiz rekabet" şeklinde yorumlayarak Başkan Erdoğan'ın zaferine gölge düşürmeye çalıştı.
Ayrıca gelecek seçimler için muhalefetin güçlendirilmesi halinde Erdoğan'ın aynı performansı tekrar edemeyeceği mesajını verdi.
Esen, The Times gazetesine yaptığı değerlendirmede ise, Esenyurt'a kayyum atanmasını iktidarın "barış planı söylemiyle eş zamanlı yürüttüğü stratejik bir tasfiye hamlesi" olarak tanımladı. Asıl amacın muhalefeti bölmek olduğunu savundu. (Kasım 2024)
New York Times'ta kaleme aldığı yazıda, İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanmasını "Türkiye'deki demokratik kurumların tamamen işlevsizleştiği; son on yılların en ağır otoriter tırmanışı" şeklinde tarif etti. (Mart 2025)
Esen, World Politics'e verdiği demeçte de yine İmamoğlu'nun yolsuzluk ve usulsüzlüklerini tamamen görmezden gelerek "Erdoğan'ın kendisini yenebilecek tek rakibini saf dışı bırakmak için yargıyı bir siyasi kalkan olarak kullandığı" iftirasını attı. (Mayıs 2025)
Türkiye'ni yabancı basına şikayet etmeye çok hevesli olan Esen, BBC World'e verdiği demeçte, 19 Mart İmamoğlu Suç Örgütü operasyonunu "siyaset, akademi ve medyaya yönelik yaygın bir zulüm ve soğuk hava iklimi" olarak vasıflandırdı.
Erdoğan'ın dış politikadaki arabulucu rolünü; Putin, Zelensky ve Trump ile iyi ilişkileri içinde bulunmasını ise küçümseyici ve indirgemeci bir dil kullanarak "toplantı odasında el sıkışan biri olarak görünmeyi seviyor." şeklinde yorumluyor. (Eylül 2025)
Esen, Fransız Le Monde'e verdiği demeçte de "Türkiye'de iktidar artık otoriter ve hegemonik bir yapıya büründü" diyebildi. (Kasım 2025)
Le Monde'un 2023'te yayımladığı "Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlere altı hafta kala birçok cephede zorluk yaşıyor" başlıklı manipülatif haberine verdiği demeçte "Türkiye'nin ekonomik çöküşte olduğunu ve 6 Şubat depremi öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun önde olduğunu" iddia etti.
Almanya merkezli DER SPIEGEL'de kaleme aldığı yazıda da Esen, İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk ve casusluk suçlamalarını, "iktidarın rakibini etkisiz hale getirebilmek için başvurduğu bir karakter suikastı ve hukuki zorbalık" olarak değerlendirdi.
LGBT SAPKINLIĞINA AKADEMİK KALKAN
Esen, LGBTi bireylerin kamusal alanda güvenli ve görünür biçimde var olması gerektiğini savunuyor.
Hatta, 1920'lerde Medeni Kanun'u savunmakla bugün LGBT haklarını savunmak aynı şeydir diyerek yine son derece anlamsız ve tutarsız bir analize imza attı.
Esen, LGBT onur tişörtü giyen futbolcu Taylan Antalyalı'ya yönelik tepkileri de toplumsal bir gerilik olarak nitelendirmiş ve Antalyalı'ya arka çıkmıştı.
SOROS-KOÇ-SABANCI İŞBİRLİĞİNDEKİ SEÇİM ARAŞTIRMASI
AK Parti'nin iktidarda olduğu 2015 Haziran seçimleri öncesinde bir kamuoyu araştırması yapılmıştı.
ABD'den Ohio State University ile Türkiye'den Koç Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi akademisyenleri tarafından yürütülen bu araştırma, Soros'un Açık Toplum Vakfı tarafından finanse edildi.
Bu araştırmaya Sabancı Üniversitesi'nden de Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu ile Yrd. Doç. Dr. Özge Kemahlıoğlu katkıda bulundu.
Türkiye'de seçmen eğilimlerini inceleyen bu sözde araştırmada tam bir felaket senaryosu çizildi.
Tamamen kurgulanmış bu çalışmada, seçimlerin şaibeli olduğu ve vatandaşın başkanlık sistemini desteklemediği ve seçmenin CHP'yi sorun çözme konusunda daha yetkin gördüğü iddia edildi.
ERSİN KALAYCIOĞLU
Sabancı Üniversitesi bünyesindeki İstanbul Politikalar Merkezi'nde kıdemli uzman olan Kalaycıoğlu, 2015 seçimleri öncesinde ve sonrasında birçok TV ve YouTube kanalında AK Parti iktidarı karşısında (kurulabilecek) koalisyonu desteklediğini açıkça dile getirdi.
Aynı yıllarda Kalaycıoğlu'nun en çok eleştirdiği hususlardan biri de başkanlık sistemiydi.
MEDYASCOPE İLE ORGANİK BAĞ VAR
İstanbul Politikalar Merkezi'nin Soros tarafından fonlanan, Ruşen Çakır'ın sahibi olduğu Medyascope ile de organik bir bağı var.
Merkezin birçok yayını Medyascope üzerinden yapılıyor ya da Kalaycıoğlu gibi Sabancı Üniversitesi'nden akademisyenler Medyascope'ta program/yayın yapıyor.
FETÖ'nün düzenlediği Abant Toplantılarının müdavimlerinden olan Ruşen Çakır, George Soros tarafından fonlanan TESEV'in üyesi.
Çakır'ın kanalı Medyascope, ABD merkezli CHREST Foundation tarafından fonlanıyor.
İPM-MEDYASCOPE İŞBİRLİĞİ
Sabancı Üniversitesi bünyesindeki İPM'nin Medya Scope ile yakın ilişkisini tespit edebilmek için beraber yaptıkları yayınlara ve yayınların içeriklerine bakmak gerekiyor.
Toplumsal cinsiyet eşitliği, dış politika ve otoriterlik gibi başlıklar, Medyascope-Sabancı Üniversitesi işbirliğinde Türkiye devleti ve hükümetini eleştirecek çerçeveler içerisinde en çok işlenen konular.
ÖZGE KEMAHLIOĞLU
2015'teki sözde araştırmaya katkı sağlayan Sabancı Üniversitesi akademisyenlerinden Kemahlıoğlu'nun "Agents or Bosses? Patronage and Intra‑party Politics in Argentina and Turkey" adlı bir çalışması var.
İlginçtir ki Arjantin ve Türkiye'de siyasal parti içi dinamikleri inceleyen bu çalışma, ampirik veri yerine daha çok gözlem ve yorumdan besleniyor.
Yani Kemahlıoğlu "Türkiye Arjantin olur mu?" basitliğinde, gözlem ve yoruma dayalı bir karşılaştırma ile Sabancı Üniversitesi'nin en kaliteli akademisyenleri arasına girebiliyor.
Halbuki bizzat Kemahlıoğlu da Türkiye'yi Arjantin'den ayıran çok güçlü yapısal duvarlar olduğunu biliyor. Bu farkların başında üretim yapısı geliyor.
Arjantin ekonomisi tarımsal emtia ihracatına dayalı ve bu ürünlerin dünya fiyatlarındaki düşüşe karşı tamamen savunmasız.
Türkiye ise otomotiv, beyaz eşya, tekstil ve savunma sanayii gibi çok geniş bir yelpazede imalat yaparak sanayi temelli bir ihracat modeli yürütüyor.
Bir diğer kritik fark ise lojistik ve ticari entegrasyon. Arjantin coğrafi olarak izole bir konumdayken, Türkiye dünyanın en büyük pazarlarına kapısı olan bir konumda.
Kemahlıoğlu, Soros'un yakın ilişkiler kurduğu TESEV'in de yönetim kurulunda yer alıyor.
TESEV, İshak Alaton, Cem Boyner, Osman Kavala, Can Paker, Bülent Eczacıbaşı gibi isimler tarafından 1994 yılında kuruldu.
Kuruluşundan sadece bir yıl sonra CIA güdümündeki National Endowment For Democracy adlı STK'dan 600 bin dolar ve daha sonra Chrest Foundation'dan da 133 bin dolar almıştı.
Lozan'dan günümüze azınlık sorunları, azınlık hakları, demokrasi, gayrimüslim cemaatlerin sorunları, anayasa, Türkiye'de yolsuzluk, mahalli idare tasarıları, yerel yönetimler TESEV'in en çok çalışma yaptığı alanlardan.
SABANCI'DAKİ IMF KOMİSERİ: KEMAL DERVİŞ
2001 ekonomik krizi sonrası Türkiye'ye sözde "kurtarıcı" olarak gönderilen Kemal Derviş, Soros ve küresel finans çevrelerine çok yakın bir isimdi.
Kemal Derviş daha önce Cem Boyner'in kurduğu Yeni Demokrasi Hareketi (YDH) bünyesinde aynı fikirleri savunmuş ve işlemişti.
YDH henüz o yıllarda Soros'un "açık toplum" ve "serbest piyasa" fikirlerini savunuyordu.
Bu siyasi hareket her ne kadar başarılı olamasa da 2001'de Kemal Derviş'in "yoksulluk uzmanı" olarak Türkiye'ye ithal edilmesiyle yeniden ajandaya alındı.
Derviş, Soros'un dünya genelinde savunduğu "Açık Toplum" modelinin Türkiye'deki uygulayıcısı ve neoliberal politikaların yerleştirilmesindeki kilit isimlerden biri oldu.
Kemal Derviş, Nisan 2005'te Sabancı Üniversitesi'ne bağlı İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) bünyesinde "Uluslararası Danışma Kurulu Üyesi" olarak göreve başladı.
Özellikle üniversitenin Washington ve Brüksel merkezli düşünce kuruluşlarıyla (Brookings Enstitüsü gibi) yürüttüğü projelerde Derviş, kilit bir rol oynadı.
Kemal Derviş, Brookings Enstitüsü'nün kıdemli uzmanı ve başkan yardımcısıydı.
Derviş ayrıca, Stiftung Mercator Girişimi'nin de yönetim kurulunda yer alıyordu.
RICHARD BROOKINGS ENSTİTÜSÜ
CIA ile ilişkileri 30 yılı aşkın bir süreye dayanan Washington merkezli Brookings Enstitüsü, Sabancı Üniversitesi'nin en büyük işbirlikçilerinden biri.
Hatta Bruce Riedel gibi uzun yıllar CIA için çalışmış isimlerin daha sonra Brookings'e geçiş yaptığı biliniyor.
Sakıp Sabancı Konferansı da 2005 yılından bu yana Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi ve Brookings Enstitüsü ortaklığında gerçekleştiriliyor.
Eski ABD Başkanı Carter'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Zbigniew Brzezinski, Sabancı Üniversitesi'nin Brookings Enstitüsü işbirliği ile Washington'da düzenlediği konferans serisinin 2012'deki konuğu olmuştu.
Brookings Başkanı Strobe Talbott 2013'te attığı tweette "Türkiye uçurumun kenarında" diyerek felaket tellallığı yapmıştı.
Provokasyonlarına 2021'de de devam eden enstitü, "Türkiye'de iktidar değişimi olana kadar ABD'nin baskıları devam etmeli." görüşünü savunan bir rapor yayınladı.
Daha önce tıpkı Özge Kemahlıoğlu gibi Türkiye'yi Arjantin ile kıyaslama basitliğine düşen sözde ekonomist ve Brookings Enstitüsü kıdemli araştırmacısı Robin Brooks yakın zamanda Türkiye'nin "yeniden krize girdiğini" iddia edecek kadar ileri gitti. (30 Mart 2026)
CHREST FOUNDATİON'IN FONLADIĞI ÜNİVERSİTE: SABANCI, MEDYASCOPE İLE AYNI YERDEN FONLANIYOR
2021'de ABD merkezli vakıf Chrest Foundation'ın ülkemizde bazı medya kuruluşlarına yüz binlerce dolar hibe vererek siyasi tetikçilik yaptırdığı ortaya çıkmıştı.
Fonlanan bu kuruluşlar arasında Sabancı Üniversitesi'nin de adı geçiyor.
Sabancı Üniversitesi'nde desteklenen projelerin kadın, aktivizm ve toplumsal cinsiyet alanlarında olması da elbette tesadüf değil.
2007 yılında sızan WikiLeaks belgesinde Chrest Foundation Başkanı Lou Anne King Jensen'in ABD'li özel istihbarat kuruluşu Stratfor'dan Kandil, Hakkari ve Mardin'deki Türk askerlerinin konumu ile ilgili bilgi aldığı ortaya çıkmıştı.
Hatta Stratfor, 15 Temmuz'daki darbe girişimi esnasında Başkan Erdoğan'ın uçağının lokasyonuyla ilgili 3 kez paylaşımda bulunmuştu.
ERMENİ ÇALIŞTAYI VE HÜLYA ADAK
Sabancı Üniversitesi, 2017 yılında Berlin Potsdam Üniversitesi'nde düzenlenen sözde "Geçmişteki Günümüzde Ermeni Soykırımı'na Avrupa Yaklaşımları" konulu çalıştayın "ev sahibi" ve "ana sponsoru" olmuştu.
Sadece Ermeni iddialarının kabul edildiği bu çalıştaya, soykırım iftiralarını reddeden akademisyenler kabul edilmemişti.
Gelen tepkiler üzerine Sabancı Üniversitesi, akademisyenlerinin her türlü bilimsel tartışmaya katılmakta özgür olduklarını açıklamıştı.
Bu çalıştaya, Sabancı Üniversitesi Kültürel Çalışmalar bölümünden Hülya Adak katılmıştı.
Aslında Sabancı Üniversitesi'nin adı 2016'da da benzer bir skandala karışmıştı.
2016'da Essen Üniversitesi'nde de benzer bir konuşma yapan Adak, Türkiye'nin soykırım yaptığı iftirasını dile getirmişti.
Ne ilginçtir ki Adak daha sonra akademik kariyerinde bir sapma yaparak Sabancı Üniversitesi Gender (cinsiyet) Direktörü oldu.
MERCATOR-İPM ARAŞTIRMACISI BURCU KARAKAŞ
2025/26 dönemi Mercator-İPM Araştırmacısı olarak seçilen bir sözde gazeteciden de bahsedelim.
Burcu Karakaş, insan hakları, ifade özgürlüğü, göç ve toplumsal cinsiyet odaklı çalışmalarıyla tanınıyor.
DW Türkçe ve Reuters gibi kurumlar için çalışmış; Avrupa Birliği Araştırmacı Gazetecilik Ödülü ve İstanbul Tabip Odası Yazılı Basın Ödülü gibi ödüller kazanmış.
Karakaş X (Twitter) paylaşımlarında sıklıkla İmamoğlu, LGBT, Ermeni soykırımı savunuculuğu yapıyor.
Karakaş gibi bir profil, "Mercator-İPM Araştırmacısı" unvanıyla Sabancı Üniversitesi bünyesinde "Alman İslamı" konulu bir toplantıya konuşmacı olarak katılabilmiş ve burada Müslümanlar ve entegrasyon konusunda söz söyleyebilmiş.