



SABANCI-SOROS ARASINDAKİ KÖPRÜ İSİM TESEV'Cİ ÜSTÜN ERGÜDER



Öte yandan Sabancı-Soros işbirliğinin kilit isimlerinden biri , Soros'un Açık Toplum Vakfı'nın yönetim kurulunda ve TESEV'in Yüksek Danışma Kurulunda yer alan Prof. Dr. Üstün Ergüder.



1992-2000 arasında Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğü görevini yürüten Üstün Ergüder, 1997'de küresel çete olarak bilinen Bilderberg toplantısına da katılmıştı.





Sabancı Üniversitesi ise Soros'un Açık Toplum Vakfı'nın desteklediği Eğitim Reformu Girişimi (ERG) projesine de ev sahipliği yaptı. SABANCI'DAN OSMAN KAVALA'YI FONLAYAN MERCATOR İLE İŞBİRLİĞİ



SÜ, Osman Kavala'yı fonlayan Alman yapılarla da ilintili.



Sabancı Üniversitesi bünyesindeki İstanbul Politikalar Merkezi'nin beraber birçok proje yürüttüğü Mercator, Almanya'da "iklim milyarderi" olarak bilinen Michael Schmidt Ruthenbeck tarafından kuruldu. Almanya'nın ekonomi ve enerji politikasını belirleyen ve Alman ekonomisinin yenilenebilir enerjilere geçmesini finanse eden Ruthenbeck, Metro marketlerin de sahibi.



Mercator, dünya çapında kirli ve derin bağlantıları olan ve tutuklu etki ajanı Osman Kavala tarafından kurulan Anadolu Kültür A.Ş.'yi de fonluyordu. Stiftung Mercator, Kavala için bir destek metni yayınlamıştı.

KAVALA'YI FONLAYAN MERCATOR BERK ESEN'E BURS VERDİ! BND DETAYI



Sabancı Üniversitesi'ndeki militan yapının başında yer alan Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Berk Esen'in Kavala'yı fonlayan Mercator'dan burs aldığı, BND'ye bağlı enstitüde çalışmalar yaptığı ortaya çıktı.



Esen, Eylül 2021-Ağustos 2022 döneminde İPM-Mercator burslusu olarak Alman Uluslararası ve Güvenlik İşleri Enstitüsü'nde (SWP) çalışmalar yürüttü.



SWP'nin 1962'de Alman Federal İstihbarat Servisi'nin (BND) bir girişimi olarak kurulduğu biliniyor. Alman hükümetine ve parlamentosuna dış/güvenlik politikalarında danışmanlık sağlayan SWP, uluslararası ilişkiler, NATO ve AB konularında analizler üretiyor. Türkiye ve Orta Doğu çalışmaları yapıyor.

KRONİK ERDOĞAN DÜŞMANI! İMAMOĞLU SUÇ ÖRGÜTÜNÜN SÖZCÜSÜ



Sabancı Üniversitesi'nin sayfasında Esen'in, Türk siyaseti, siyasi partiler ve otoriter rejimler gibi alanlarda çalışmaları olduğu yazıyor.



Esen'in bu konuda yüzlerce çalışması var evet, ancak argümanları bilimsel eleştiriden ve metodolojiden tamamen yoksun.







Başkan Erdoğan'a düşmanlığı ve yolsuzluktan tutuklu İmamoğlu tarafgirliğinde o kadar ileri gidiyor ki akademik objektiflikten bahsetmek mümkün değil. Fanatikçe yorumlar yaptığı için 2019'dan bu yana tüm tespitlerinde yanıldı. Muhalif kesimin histerisini arkasına alarak yaptığı sosyal modellemeleri de sınıfta kaldı. Öyle ki Esen, tweetlerinde her seçimden zaferle çıkan AK Parti'yi "sandıktan korkan ve azınlık desteğiyle ayakta kalan bir yapı" olarak tanımlıyor. (Ağustos 2025)





SAHA ARAŞTIRMASINDAN UZAK BATI İTHAL KAVRAMLAR



Esen'in akademik çalışmalarının kökeninde, %100 devşirme bir kavram olarak Batı'dan ithal ettiği "otoriter" kavramı yer alıyor. Herhangi bir saha araştırmasına dayanmayan bu temellendirme ile yine tamamen batıdan ithal ettiği "seçimli otoriterlik" ifadesini sonuna kadar sömürdüğü görülüyor. Ama örneğin bütün partilerin seçimlere katılabildiği, kampanya yürütebildiği, miting yapabildiği ve 2019 yerel seçimlerinde büyükşehirlerin muhalefete geçtiği gerçeğini bu "seçimli otoriterlik" kavramıyla izah edemiyor.



Yazarları arasında Esen'in de bulunduğu "Türkiye'nin Yeni Rejimi: Rekabetçi Otoriterlik" isimli kitapta genel olarak "Türkiye'de kuvvetler ayrılığının tasfiye edildiği" ve "temel hakların kısıtlandığı" iddia ediliyor.



Kitapta, seçimlerin adil olmayan bir mekanizma haline geldiği iddiasıyla aslında "doğrudan halk iradesi" anlamına gelen seçimlerin bile meşruiyeti sorgulanıyor.



Esen'in ortak yazarı olduğu "Türkiye'nin otoriter dönüşümüne nasıl karşı mücadele edilir" başlıklı makalede, tamamen yargının uhdesinde olan İmamoğlu davası üzerinden yine Başkan Erdoğan hedef alınıyor. (Temmuz 2025) Medyascope'ta "Türkiye'de otoriter rejim kalıcı hale mi geliyor?" başlığıyla bir video yayınlayan Esen, "2023 seçimleriyle Türkiye'de otoriter rejimin kalıcılaştığı" provokasyonuna sarılıyor. (Temmuz 2023)

Yine Medyascope'ta "2021, Erdoğan iktidarının beceriksizliklerinin ve hatalarının öne çıktığı bir yıl oldu" başlığıyla bir video yayınlıyor. Videoda, "...Fakat ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın artık gelinen noktada bu enkazı kaldırabileceğini, çöküşü durdurabileceğini sanmıyorum. Bu enkaz tamamen yıkıldığında altından Cumhurbaşkanı Erdoğan partisi ve rejimi kalacak." diyen Esen'in öngörüleri yine yanlış çıkıyor.

Muhaliflerin en çok düştüğü hatalardan biri de CHP'nin kendi iç sorunlarını görmezden gelmek. Böylece CHP içindeki liderlik tartışmalarını ve gizli ajandaları "iktidarın planı" gibi sunma kolaycılığına kaçabiliyorlar. Esen de sözde büyük bir siyaset bilimci olarak CHP içindeki bu kopuşları tek bir "büyük komplo" anlatısına bağlıyor. Hem yargının bağımsız işleyişini peşinen reddediyor hem de siyasetin doğasına tamamen aykırı görüşlerini anlamlı bir teori gibi sunmaya çalışıyor. Ekim 2025'te paylaştığı floodda -muhalefetin herhangi bir hedefi olmadığından olsa gerek- uzun uzadıya iktidarın hedeflerinden bahsediyor. Berk Esen, attığı bir başka tweette Nagehan Alçı'nın "sertleşme muhalefete zarar verir" argümanını "iktidarın CHP'yi bir müzakere masasına hapsetme stratejisi" olarak tanımlıyor. Yine ana muhalefet partisi CHP'nin, bir ana muhalefet partisi kalibresinde olamamasından bile akla ziyan şekilde AK Parti iktidarını ve Başkan Erdoğan'ı sorumlu tutuyor. CHP üyesi Özlem Erkan'ın 2023'teki il kongresinde usulsüzlük yapıldığı iddialarıyla açtığı dava sonucu, 2 Eylül 2025'te CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atandı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, başvuru üzerine kongreyi iptal ederek mevcut yönetimi görevden aldı ve geçici bir heyet atadı. Tamamen parti içi hukuki başvuruya dayalı olarak ilerleyen bu süreç de Esen tarafından doğrudan iktidarla ilişkilendirildi.



Esen, Eylül 2025'te Özgür Özel ve Tuncer Bakırhan hakkında hazırlanan fezlekeleri de "iktidarın anayasa değişikliği için muhalefeti zorlamaya yönelik bir girişimi" olarak tanımlamıştı.

Esen, 31 Mart 2024 seçimleri döneminde paylaştığı tweette, sanki demokrasi askıya alınmış da farklı bir mücadele başlamış gibi "belediyeler son mevzi" söylemine sarıldı. Yerel seçimlerin, hizmet, proje ve yerel yönetim performansı üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini çok iyi bilen Esen, seçmeni korku ve savunma refleksiyle oy vermeye zorluyor.



ESEN'DEN AKADEMİYE "MİLİTANLAŞMA" ÇAĞRISI: İMAMOĞLU İÇİN HAREKETE GEÇİN



Esen tüm akademisyenleri, İmamoğlu için iktidara karşı harekete geçmeye çağırıyor. Üstelik bunu yaparken İmamoğlu'nun yolsuzluk ve siyasi casusluk gibi suçlamalarla tutuklandığını unutarak ahlakçı ve idealist bir profil çiziyor. İmamoğlu Suç Örgütü'ne yönelik 19 Mart 2025'te düzenlenen operasyon sonrası Saraçhane'de gösteriler oldu. Barışçıl olmayan bu gösterilere katılan marjinal gruplar, hükümete ve Cumhurbaşkanına hakaret ederek polise mukavemet gösterdi. Saraçhane'deki bu vandallığı yok sayan Esen, muhalefetin bu meydandan "demokratik bir blok çıkarabileceğini" söyledi.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası düzenlenen mitingi, "Erdoğan rejimine karşı biriken toplumsal öfkenin patlaması" olarak tarif eden Esen, söz konusu "halk protestolarının yakın vadede sona ermeyeceği" şeklinde ifadeler de kullandı. Ancak Esen'in "toplumsal öfke" teorisi de tutmadı.





Ağustos 2021'de Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangınları yaşanmıştı. Bu süreçte önce ilgili yerleşim yerleri sonra da Kemerköy ve Yeniköy Termik Santralleri tahliye edildi. Yetkililer herhangi bir patlama riski olmadığını açıkladı. Duayen siyaset bilimci Esen ise bu olayı "50 senelik İslamcı hareket büyük bir gürültüyle çöküyor" diyerek yorumladı.







İMAMOĞLU'NUN SİYASİ DANIŞMANI GİBİ HAREKET ETTİ Esen, 2019 yerel seçimlerinden bugüne kadar İmamoğlu'nun en büyük destekçilerinden biri oldu. İmamoğlu'nun hızlı bir sahne ve kurguyla kamuoyuna tanıtıldığı o günlerde pek çok isim de bu furyaya katılarak İmamoğlu propagandası yapmıştı.



Esen de henüz 2019 yerel seçimlerinde İmamoğlu'nu Erdoğan'ın karşısına konumlandırarak seçmen algısını şekillendirmeyi hedeflemişti.



2019 seçimlerinde, "bu tür rejimlerin seçimlerde yenilebileceğini" söyleyen ve seçim kültürünü öven Esen, nedense kısa süre sonra "seçimli otoriterlik" dikotomisine sarılmayı tercih etmişti. (Haziran 2019)





Esen, yine 2019 yılında yaptığı paylaşımda, İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nden İBB'ye taşıdığı herkesçe bilinen yolsuzluk ve usulsüzlükleri görmezden gelerek "şeffaf, adaletli ve yolsuzluğa karşı kararlı bir lider" profili çizmeye çalıştı.



Berk Esen 2019 yerel seçimleri döneminde yaptığı paylaşımda, Türkiye'yi "hegemonik otoriterlik" olarak tanımlamıştı. Yani Esen'e göre iktidar, tüm kurumları ve toplumu kontrol ediyordu.



Ancak aynı tweetinde, "muhalefetin seçimleri kazanması durumunda koşulların değişebileceği" yönünde tamamen çelişkili bir öneri sunuyordu. Çünkü hegemonik otoritelerde seçim yapılması mümkün değildir ya da tersten söyleyelim seçim varsa hegemonik otoriterlik yoktur. 23 Haziran 2019 seçim günü yaptığı paylaşımda "bugün Türkiye'deki otoriter rejimin son günü olsun" diye yazmıştı.



Esen, yine 2019 seçimlerinde bir öngörüde bulunarak "rejimin kağıttan kalesi çökmeye başlayacak" demişti. Ancak bu noktada da tamamen yanıldı. Esen, 2021'de CHP'de yaşanan istifalar ve Muharrem İnce'nin hamleleri üzerinden bile İmamoğlu'nu övdü ve siyaseten "en iyi analizi İmamoğlu'nun yaptığını" iddia etti. (Ocak 2021) Haziran 2021'de yaptığı paylaşımda, bünyesinde kadın personel istihdam ettiği için İBB'yi yalnızca bir belediye olarak değil, "dünyaya sunulan alternatif bir Türkiye vizyonu" olarak tanımladı. Halbuki 2019'dan önce de İBB bünyesinde ve diğer AK Partili belediyelerde binlerce kadın personel zaten çalışıyordu.