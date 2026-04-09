Pazartesi gününden itibaren sıcaklıklarda artış bekleniyor ve Nisan ayının 20'sinden sonra bahar havası belirgin şekilde hissedilecek.

Gaziantep, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli yağış nedeniyle sel ve su baskını riski bulunuyor.

Meteoroloji uzmanı Adil Tek, Türkiye genelinde 44 il için yağış uyarısı yapıldığını ve hafta sonu soğuk havanın etkisini sürdüreceğini açıkladı.

A Haber'de konuşan meteoroloji uzmanı Adil Tek, hafta sonu soğuk havanın etkisini sürdüreceğini ve gece sıcaklıklarının sıfırın altına düşebileceğini söyledi. İstanbul'da ise parçalı bulutlu havanın ardından öğleden sonra yağmur beklenirken, sıcaklıkların 6-11 derece arasında olacağı belirtildi. Uyarılar, bahar havasının yerini geçici olarak yeniden kış koşullarına bıraktığını gösteriyor.

44 İL İÇİN YAĞIŞ UYARISI: HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji uzmanı Adil Tek, Türkiye genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava dalgasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Hakkari'den Artvin'e kadar uzanan geniş bir bölgede toplam 44 il için yağış uyarısı yapılırken, özellikle bazı bölgelerde sel ve zirai don riski öne çıkıyor.

Uyarı yapılan iller arasında Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Artvin, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Kütahya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Bayburt, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Ardahan, Karabük ve Osmaniye yer aldı.

GÜNEYDE KUVVETLİ YAĞIŞ VE SEL RİSKİ

Adil Tek'in verdiği bilgilere göre, özellikle Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kuvvetli yağışlar etkili oluyor. Gaziantep, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde yoğun yağmur görülürken, bu bölgelerde sel ve su baskını riski bulunuyor.

Meteoroloji'den 44 il için "Sarı Kodlu" alarm

Gün boyunca bu yağışların devam etmesi beklenirken, vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulanıyor.

KAR VE KARLA KARIŞIK YAĞMUR GÖRÜLECEK

Yağışlar Türkiye genelinde farklı şekillerde etkisini gösterecek. Güney kesimlerde yağmur şeklinde görülen yağışlar, kuzeye ve yüksek rakımlı bölgelere çıkıldıkça karla karışık yağmur ve kara dönüşüyor.

Özellikle 2000–2500 metre ve üzerindeki rakımlarda kar yağışı etkili olurken, Doğu Anadolu'da gece saatlerinde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte kar yağışının artması bekleniyor.

ZİRAİ DON UYARISI: İÇ VE BATI KESİMLER RİSK ALTINDA

Meteoroloji uzmanı Tek, zirai don riskine de dikkat çekti. İç Anadolu'nun kuzeyi, Ege Bölgesi'nin iç kesimleri (Uşak, Kütahya, Afyon çevresi) ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde don olaylarının görülebileceği ifade edildi.

Ancak bu yılki don riskinin geçen yıla göre daha hafif olduğu belirtiliyor. Geçen yıl yaşanan ve özellikle Malatya'da kayısı üretimini ciddi şekilde etkileyen don olaylarının bu yıl aynı şiddette olmadığı ifade edildi.

HAFTA SONU HAVA DURUMU: SOĞUK DEVAM EDİYOR

Hafta sonu boyunca soğuk hava etkisini sürdürecek. Özellikle gece saatlerinde sıcaklıkların sıfırın altına düşmesi bekleniyor.

Cumartesi günü: Karadeniz, Marmara'nın doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İç Anadolu'nun kuzeyinde yağış bekleniyor.

Pazar günü: Yağışlar daha çok Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz, Akdeniz'in doğusu ve Güneydoğu Anadolu'da etkili olacak.

Batı bölgelerde ise yağışların etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da gün içinde parçalı bulutlu bir hava hakim. Sabah saatlerinde hafif çisenti görülürken, öğleden sonra yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 6 ila 11 derece arasında değişiyor.

Hafta sonu ise şehirde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar gece saatlerinde 6 dereceye kadar düşerken, gündüz en fazla 12–13 derece seviyelerinde olacak.

SICAKLIKLAR NE ZAMAN ARTACAK?

Soğuk hava dalgasının etkisi hafta sonu da devam edecek. Ancak Pazartesi gününden itibaren sıcaklıklarda artış bekleniyor. Uzmanlara göre, özellikle Nisan ayının 20'sinden sonra bahar havası daha belirgin şekilde hissedilecek.

Meteoroloji uzmanları, özellikle kuvvetli yağış ve don riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguluyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı – 8°C

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı – 11°C

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu – 18°C

Adana: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı – 21°C

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu – 21°C

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı – 10°C

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı – 11°C

Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı – 4°C