1.5 milyar TL (50 milyon dolar) değerinde 3 lüks villa

MİLYARLIK VİLLALARDA "15 MİLYON TL" OYUNU

Özgür Özel'in işaret ettiği "izah edilemeyen" kalemlerin başında, Sarıyer'deki milyarlık villalar geliyor. Yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporu, skandalın boyutlarını gözler önüne sermişti.

Piyasa Değeri: 50 Milyon Dolar (Yaklaşık 2,23 Milyar TL).

Resmi Devir Bedeli: Sadece 15 Milyon TL.

Gerçek: 15 Milyon TL'lik ödemenin taşınmaz bedeli değil, sadece tadilat gideri olduğu; villaların İmamoğlu'nun şirketine adeta "bedelsiz" devredildiği tespit edildi.

KAYNAK İBB İŞTİRAKİ KİPTAŞ MI?

Dosyadaki en vahim iddia ise villaların finansman kaynağı. MASAK tespitlerine göre, söz konusu para trafiği İBB iştiraki KİPTAŞ'tan alınan büyük bir ihalenin avans ödemesiyle bağlantılı. Sanık Ali Nuhoğlu'nun ifadeleri de bu organize trafiği doğrular nitelikte. Nuhoğlu, villaların henüz satın alınmadan İmamoğlu adına planlandığını ve sürecin İSKİ alacakları üzerinden finanse edilmek istendiğini itiraf etmişti.

Nuhoğlu ayrıca, kendisine yapılan 15 milyon TL ödemenin taşınmaz bedeli değil, tadilat giderlerine ilişkin olduğunu ifade ederek, devrin gerçek piyasa karşılığı olmaksızın gerçekleştiğini beyan etti.