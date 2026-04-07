CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in mal varlığı üzerinden yaptığı çıkış, gözleri Ekrem İmamoğlu hakkındaki "milyarlık villa" dosyasına çevirdi. Özel'in "İzah edemezse aday olamaz" çıkışı, parti içinde İmamoğlu'nun üzerinin çizildiği yorumlarına neden oldu.
CHP içinde adaylık kavgası derinleşiyor. Ekrem İmamoğlu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı "Kadın Cumhurbaşkanı adayı" çıkışının ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den çok sert bir karşı hamle geldi.
Özel'in mal varlığı şeffaflığı üzerinden getirdiği kriterler, doğrudan İmamoğlu'nun şaibeli villa trafiğini ve hakkında yürütülen "çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturmasını işaret etti.
ÖZGÜR ÖZEL'DEN ADAYLIK ŞARTI: "İZAH EDEMEYEN LAYIK DEĞİLDİR"
Özgür Özel bugün yaptığı açıklamada, adeta İmamoğlu'na kapıyı gösteren şu ifadeleri kullandı:
"Eğer Ekrem İmamoğlu'nun mal varlığında belediye yönetiminden sonra izah edemeyeceği bir kuruşu varsa, İmamoğlu bu ülkenin Cumhurbaşkanı adaylığına layık değildir."
Peki Özgür Özel'in işaret ettiği "izah edilemeyen" kalemlerin başında neler geliyor?
MİLYARLIK VİLLALARDA "15 MİLYON TL" OYUNU
Özgür Özel'in işaret ettiği "izah edilemeyen" kalemlerin başında, Sarıyer'deki milyarlık villalar geliyor. Yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporu, skandalın boyutlarını gözler önüne sermişti.
Piyasa Değeri: 50 Milyon Dolar (Yaklaşık 2,23 Milyar TL).
Resmi Devir Bedeli: Sadece 15 Milyon TL.
Gerçek: 15 Milyon TL'lik ödemenin taşınmaz bedeli değil, sadece tadilat gideri olduğu; villaların İmamoğlu'nun şirketine adeta "bedelsiz" devredildiği tespit edildi.
KAYNAK İBB İŞTİRAKİ KİPTAŞ MI?
Dosyadaki en vahim iddia ise villaların finansman kaynağı. MASAK tespitlerine göre, söz konusu para trafiği İBB iştiraki KİPTAŞ'tan alınan büyük bir ihalenin avans ödemesiyle bağlantılı. Sanık Ali Nuhoğlu'nun ifadeleri de bu organize trafiği doğrular nitelikte. Nuhoğlu, villaların henüz satın alınmadan İmamoğlu adına planlandığını ve sürecin İSKİ alacakları üzerinden finanse edilmek istendiğini itiraf etmişti.
Nuhoğlu ayrıca, kendisine yapılan 15 milyon TL ödemenin taşınmaz bedeli değil, tadilat giderlerine ilişkin olduğunu ifade ederek, devrin gerçek piyasa karşılığı olmaksızın gerçekleştiğini beyan etti.
ÇELİŞKİLİ BEYANLAR SUÇTAN KURTULMA ÇABASI
Soruşturma kapsamında İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın emniyet ve savcılık ifadeleri arasındaki uçurum, "suçtan kurtulma çabası" olarak kayıtlara geçti.
Şirket kayıtlarında bulunmayan borç kalemleri icat edilerek milyarlık farkın kapatılmaya çalışıldığı, ancak muhasebe kayıtlarının bu yalanı çürüttüğü anlaşıldı.
CHP'DE KILIÇLAR ÇEKİLDİ
Özgür Özel'in "izah edilemeyen mal varlığı" kriteri ve dosyadaki tespitler bir arada değerlendirildiğinde, İmamoğlu'nun CHP içinde adaylığı tartışmaya açılmış oldu.