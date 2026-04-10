Galatasaray, yeni sezon kadro planlaması kapsamında savunma hattını güçlendirmek için önemli bir ismi gündemine aldı.

Kontratı 2027 yılına kadar devam eden Van Dijk'ın, gelecek tekliflere açık olduğu belirtiliyor. Galatasaray yönetiminin kısa süre içinde oyuncu cephesiyle resmi temaslara başlamayı planladığı ifade edildi.



TARAFTARA OLAN İLGİSİ

34 yaşındaki savunma oyuncusunun, Galatasaray taraftarına olan ilgisini daha önce dile getirdiği ve kulübü yakından tanıdığı aktarıldı. Bu durumun transfer sürecinde etkili olabileceği değerlendiriliyor.

Virgil van Dijk, bu sezon Liverpool formasıyla 47 maçta görev aldı ve 5 gol, 3 asistlik katkı sağladı.