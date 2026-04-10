Galatasaray'da çılgın plan: Van Dijk!

Galatasaray, Liverpool forması giyen Virgil van Dijk için girişimlere hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların kısa süre içinde resmi temas kurması bekleniyor.

Galatasaray'da çılgın plan: Van Dijk!

Galatasaray, yeni sezon kadro planlaması kapsamında savunma hattını güçlendirmek için önemli bir ismi gündemine aldı.

Sarı-kırmızılı yönetim, Liverpool'un deneyimli stoperi Virgil van Dijk'ı transfer listesine dahil etti. Hollandalı oyuncunun kulübünden ayrılma ihtimali, transfer sürecini hareketlendirdi.

Galatasaray'da çılgın plan: Van Dijk!-2
RESMİ TEMAS HAZIRLIĞI

Kontratı 2027 yılına kadar devam eden Van Dijk'ın, gelecek tekliflere açık olduğu belirtiliyor. Galatasaray yönetiminin kısa süre içinde oyuncu cephesiyle resmi temaslara başlamayı planladığı ifade edildi.

Galatasaray'da çılgın plan: Van Dijk!-3
TARAFTARA OLAN İLGİSİ

34 yaşındaki savunma oyuncusunun, Galatasaray taraftarına olan ilgisini daha önce dile getirdiği ve kulübü yakından tanıdığı aktarıldı. Bu durumun transfer sürecinde etkili olabileceği değerlendiriliyor.

Virgil van Dijk, bu sezon Liverpool formasıyla 47 maçta görev aldı ve 5 gol, 3 asistlik katkı sağladı.

Barış Alper Yılmaz, Avrupa'nın en iyi 10 liginde en skorer 6. sol kanat oyuncusu oldu
Dünya yıldızlarını solladı

