Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. hafta açılış maçında Antalyaspor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.
Karşılaşmayı Adnan Deniz Kayatepe yönetecek, yardımcı hakemliklerini Furkan Ürün ve Murat Altan üstlenecek. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
PUAN DURUMU VE HEDEFLER
Siyah-beyazlı ekip, ligde oynadığı 28 maçta 15 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 yenilgi alarak 52 puanla 4. sırada yer alıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, taraftarı önünde galibiyet alarak yeniden çıkış yakalamayı amaçlıyor.
Antalyaspor ise 28 haftada 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 14 mağlubiyetle 28 puan topladı ve 13. sırada bulunuyor. Son haftalarda alt sıralardan uzaklaşmayı hedefleyen kırmızı-beyazlı ekip, deplasmandaki galibiyet hasretini sonlandırmak istiyor.
EKSİKLER VE CEZA SINIRI
Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı ve sakatlığı bulunan Wilfred Ndidi forma giyemeyecek. Ayrıca Emmanuel Agbadou ve Vaclav Cerny hakkında verilecek PFDK kararına göre durumları netleşecek.
Ersin Destanoğlu, Emirhan Topçu, Amir Murillo, Rıdvan Yılmaz ve Salih Uçan sarı kart sınırında bulunuyor. Antalyaspor'da ise yalnızca sarı kart cezalısı Soner Dikmen eksik durumda.
REKABETTE 60. MAÇ
İki ekip, Süper Lig tarihinde 60. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 59 maçta Beşiktaş 37 galibiyet alırken, Antalyaspor 8 kez kazandı, 14 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Siyah-beyazlı ekip bu maçlarda 124 gol atarken, Antalyaspor 57 gol kaydetti.
Beşiktaş, sahasında oynadığı karşılaşmalarda rakibine karşı üstün bir performans sergiledi. İstanbul'da oynanan son 10 lig maçında toplam 25 gol atılırken, bu süreçte Beşiktaş 15, Antalyaspor ise 10 gol buldu.
Karşılaşma, iki takımın ligdeki konumu ve hedefleri açısından belirleyici sonuçlardan biri olacak.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş :
Antalyaspor :