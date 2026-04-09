

REKABETTE 60. MAÇ

İki ekip, Süper Lig tarihinde 60. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 59 maçta Beşiktaş 37 galibiyet alırken, Antalyaspor 8 kez kazandı, 14 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Siyah-beyazlı ekip bu maçlarda 124 gol atarken, Antalyaspor 57 gol kaydetti.

Beşiktaş, sahasında oynadığı karşılaşmalarda rakibine karşı üstün bir performans sergiledi. İstanbul'da oynanan son 10 lig maçında toplam 25 gol atılırken, bu süreçte Beşiktaş 15, Antalyaspor ise 10 gol buldu.

Karşılaşma, iki takımın ligdeki konumu ve hedefleri açısından belirleyici sonuçlardan biri olacak.