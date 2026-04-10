The Economist, Trump ve Beyaz Saray'ın zafer iddialarına rağmen ABD'nin savaşın üç temel amacını gerçekleştirmede yetersiz ilerleme kaydettiğini ifade etti.

The Economist, Trump'ın İran'ı yok etme tehditlerine rağmen piyasaların paniğe kapılması ve aptal durumuna düşme riskinden dolayı savaşa geri dönmek istemediğini yazdı.

İngiliz The Economist dergisi, ABD ile İran arasındaki savaşta iki haftalık ateşkes kararının ardından Donald Trump'ı savaşın en büyük kaybedeni olarak nitelendirdi.

ABD/İsrail koalisyonu ile İran arasındaki savaşta 40. günde iki haftalık ateşkes kararı alınırken ABD ve İngiliz basını savaşın kaybedeninin Donald Trump olduğunu yazmaya devam ediyor.

Her savaşın bir kazananının olmadığını fakat en az bir kaybedeni olduğunu belirten The Economist, eğer ateşkes savaşın sonunu getirirse en büyük kaybedeninin ise Donald Trump olacağını yazdı.

The Economist "Donald Trump savaşın en büyük kaybedeni" derken İran'dan ayrılmak istemesinin ise bir sebebinin olduğunu belirtiyor.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

"APTAL DURUMUNA DÜŞME RİSKİNİ GÖZE ALMAK İSTEMİYOR"

İki haftalık ateşkes ilanının hemen ardından İsrail Lübnan'a yönelik saldırıları yoğunlaştırdı. Hafta sonu İslamabad'da yapılacak olan ateşkes müzakerelerine Lübnan'ın dahil olup olmadığı ise taraflar arasındaki en büyük tartışma konusu.

The Economist ise Trump'ın durumu ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

Bay Trump'ın savaşa geri dönmeyeceğini düşünmek için en güçlü neden, artık bu savaşı hiç başlatmaması gerektiğini kavramış olmasıdır. İran'ı yok etmekle tehdit eden o tiksindirici gövde gösterisi niteliğindeki paylaşımları, geri adımını adeta zırhla kaplamaya yönelik çabalar gibi görünüyor. Yeniden bir savaşın piyasaları paniğe sürükleyeceğini biliyor ve Orta Doğu'da "Altın Çağ" ilan etmişken, dört boyutlu satranç oynadığını iddia eden biri olarak aptal durumuna düşme riskini göze almak istemiyor.

İran'ın da liderlerini kaybetmeleri, elektrik ve ulaşım ağlarının yıkımı gibi sorunlar dolayısıyla geri adım atmak için sebeplerinin olduğunu belirten The Economist, yine de rejimin müzakere masasında zamanın kendi lehine olduğunu düşündüğüne dikkat çekti. "Amerika birliklerini sürekli olarak saldırı için hazırda tutamaz. Eğer savaş tekrar çıkarsa bunun nedeni İran'ın elindeki kozları fazla kullanması olacaktır" dedi.