Melania Trump, eşi Donald Trump ile 1998'de New York'taki bir partide tanıştığını ve Epstein ile ilk kez 2000 yılında bir etkinlikte karşılaştığını söyledi.

TÜM YALANLARIN BUGÜN SONA ERMESİ GEREKİYOR Konuşmasına, "Beni rezil Jeffrey Epstein ile ilişkilendiren tüm yalanların bugün sona ermesi gerekiyor" ifadeleriyle başlayan Melania Trump, "İtibarımı karalamaya yönelik bu kötü niyetli girişimleri reddediyorum. Epstein ile hiçbir zaman arkadaşlığım olmadı" dedi.

Amerika ve İran'ın barış müzakerelerinin başlamasına saatler kala ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi First Lady Melania Trump, Beyaz Saray'da bir basın toplantısı düzenleyerek, isminin cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein ile anılmasına ve hakkındaki iddialara tepki gösterdi.

Donald Trump, Melania Trump, Jeffrey Epstein ve Ghislaine Maxwell aynı karede (Görseller AFP, Reuters ve sosyal medyadan alınmıştır.)

New York ve Florida sosyal çevrelerin örtüşmesi nedeniyle zaman zaman Epstein'in de davetliler arasında bulunduğu etkinliklerde yer aldıklarını söyleyen Melania Trump, "Epstein ya da suç ortağı Ghislaine Maxwell ile hiçbir ilişkim olmadı. E-posta ile Maxwell'e verdiğim yanıt ise sıradan bir yazışmadan ötesi olarak nitelendirilemez" dedi.

TRUMP'I SAVAŞA SİYONİSTLER ZORLADI İDDİASI Bilindiği gibi ABD Başkanı Donald Trump, aylar boyunca İran'a yönelik askeri operasyona açık şekilde karşı çıktı. Ancak her karşı çıkışın ardından Jeffrey Epstein dosyası yeniden gündeme geldi. Dünya kamuoyunda bunun siyonist İsrail ve Netanyahu tarafından sistematik bir baskı aracı olarak kullandılığı değerlendiriliyor.

"BEN EPSTEİN'İN KURBANI DEĞİLİM"



Melania Trump, "Ben Epstein'in kurbanı değilim. Beni Donald Trump ile Epstein tanıştırmadı. Eşimle 1998 yılında New York'taki bir partide tesadüfen tanıştım. İlk karşılaşmamız, 'Melania' adlı kitabımda ayrıntılı bir şekilde belgelenmiştir. Epstein ile ilk kez 2000 senesinde, Donald ile birlikte katıldığımız bir etkinlikte karşılaştım. Donald ile birlikte katıldığımız bir etkinlikte. O dönemde Epstein ile hiç tanışmamıştım ve suç faaliyetleri hakkında hiçbir bilgim yoktu" dedi.