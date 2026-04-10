Kadıköy'de yapılacak cami

BU CAMİ BİR İHTİYAÇTI

Bu caminin ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Kömürcü de "Bu bölgede bu ölçekte bir caminin yapılması için aslında geç kalınmış. Kadıköy, gündüz nüfusu 2 milyona ulaşan çok hareketli bir yer. Buranın yerleşik nüfusu 453 bin civarında. Bu bölgedeki camiler bundan 100 yıl, 200 yıl, 300 yıl önce yapılmış mahalle ölçeğinde, mescit ölçeğinde camiler. Yani Kadıköy'ün nüfusu 200 yılda 10 katına çıkmış ama camilerin sayısı, kapasitesi aynı. Özellikle cuma namazlarında çok büyük sıkıntı yaşanıyor. Bu, toplumumuzun bir ihtiyacıdır. Bu konuda çok büyük talepler var. Şimdiden insanlar memnuniyetlerini ifade ediyor" diye konuştu.



Kadıköy Rıhtım Camii projesinde alana yaklaşık 20 bin kişilik bir cami ile üç bodrum katlı 1242 araçlık yer altı otopark yapılması öngörülüyor.

TEMELİ MAYIS AYINDA ATILACAK 3 YILDA TAMAMLANACAK

Cami, şadırvan ve hizmet birimleri için 11 bin 232 metrekare taban oturumlu, toplam 33 bin 559 metrekarelik bir inşaat alanı öngörülüyor. Sabah'tan Mustafa Bakırhan'ın haberine göre, Mayıs ayında temelinin atılmasının planlandığı caminin, 3 yıl içinde bitirilmesi hedefleniyor.











