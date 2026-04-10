Kadıköy Rıhtım Camii'nin temeli mayısta atılıyor: 20 bin kişilik dev proje

Kadıköy rıhtımında inşa edilecek olan 20 bin kişi kapasiteli Kadıköy Rıhtım Camii’nin temeli, zemin güçlendirme çalışmalarının ardından Mayıs ayında atılıyor. Toplam 33 bin 559 metrekarelik inşaat alanına sahip olacak projede, bölgedeki otopark ihtiyacını karşılamak amacıyla 1250 araçlık modern bir yer altı otoparkı da yer alacak.

Kadıköy rıhtımda inşa edilecek yaklaşık 20 bin kişilik Kadıköy Rıhtım Camii için çalışmalar sürüyor. Kadıköy Rıhtım Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Erol Kaya ve derneğin sekreteri İsrafil Kömürcü, süreçle ilgili açıklamalarda bulundu.

Otopark olarak kullanılan alanın boşaltılması süreci başlatıldı. (Görseller İHA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

Erol Kaya, "Kadıköy kara, deniz ve raylı ulaşımın birleşim noktası. Gündüz nüfusunun 1.5- 2 milyona kadar çıktığı bir alan. İnsanlar acaba otopark ne olacak diye soruyor. Hiç endişe etmesinler. Burada 1250 araçlık bir otopark inşa edilecek. Bunun 950'ye yakını kapalı otopark, kalan 300 araçlık olan da açık otopark olacak" ifadelerine yer verdi.

İsrafil Kömürcü ise "Caminin projelendirilmesi büyük oranda tamamlandı. Şu anda zeminle ilgili çalışmalar yapılıyor. Hem denizden hem de karadan sondajla zemini sağlamlaştırıyoruz. En ileri teknolojiyle 100 yıllarca yaşayacak bir eser ortaya konulması için gerekli altyapı çalışmaları ve teknik çalışmalar yapılıyor. Bitiminde temel atmaya geçeceğiz" dedi.

BU CAMİ BİR İHTİYAÇTI

Bu caminin ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Kömürcü de "Bu bölgede bu ölçekte bir caminin yapılması için aslında geç kalınmış. Kadıköy, gündüz nüfusu 2 milyona ulaşan çok hareketli bir yer. Buranın yerleşik nüfusu 453 bin civarında. Bu bölgedeki camiler bundan 100 yıl, 200 yıl, 300 yıl önce yapılmış mahalle ölçeğinde, mescit ölçeğinde camiler. Yani Kadıköy'ün nüfusu 200 yılda 10 katına çıkmış ama camilerin sayısı, kapasitesi aynı. Özellikle cuma namazlarında çok büyük sıkıntı yaşanıyor. Bu, toplumumuzun bir ihtiyacıdır. Bu konuda çok büyük talepler var. Şimdiden insanlar memnuniyetlerini ifade ediyor" diye konuştu.

Kadıköy Rıhtım Camii projesinde alana yaklaşık 20 bin kişilik bir cami ile üç bodrum katlı 1242 araçlık yer altı otopark yapılması öngörülüyor.

TEMELİ MAYIS AYINDA ATILACAK 3 YILDA TAMAMLANACAK

Cami, şadırvan ve hizmet birimleri için 11 bin 232 metrekare taban oturumlu, toplam 33 bin 559 metrekarelik bir inşaat alanı öngörülüyor. Sabah'tan Mustafa Bakırhan'ın haberine göre, Mayıs ayında temelinin atılmasının planlandığı caminin, 3 yıl içinde bitirilmesi hedefleniyor.





